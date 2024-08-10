5 упражнений для тех, кого мучает головная боль

У вас болит голова? Не торопитесь пить таблетки. Предлагаем выполнить несколько эффективных упражнений, которые быстро улучшат ваше состояние.

Эти упражнения позволяют снять напряжение с шейных, плечевых и спинных мышц, а ведь именно мышечное напряжение является основной причиной появления головной боли. Причем можно выполнить всего одно упражнение для улучшения состояния. Просто прислушайтесь к собственному телу и постарайтесь почувствовать, что у вас еще болит кроме головы.

Упражнение от головной боли №1

Головную боль может спровоцировать защемление шейных мышц. Для устранения проблемы следует:

сесть в удобную позу;

коснуться правой рукой левой части головы;

наклонить голову вправо;

подождать несколько секунд;

выполнить аналогичные действия с другой стороны.

Упражнение от головной боли №2

Если перенапряжение плечевых мышц послужило причиной головной боли, то нужно:

опереться о поверхность пола стопами (можно только пальцами ног) и локтями, чтобы руки при этом также касались пола;

выгнуть корпус под острым углом;

опустить голову вниз и задержаться в этом положении несколько секунд.

Упражнение от головной боли №3

При перенапряжении мышц плеч и головной боли также помогает следующее упражнение:

сесть на пол, чтобы голени лежали параллельно друг другу на небольшом расстоянии;

выпрямить руки за спиной и собрать пальцы в замок;

не спеша наклониться вперед, чтобы голова коснулась пола;

задержаться на пять секунд.

Упражнение от головной боли №4

Чтобы снять нагрузку со спинных мышц и избавиться от головной боли, необходимо:

сесть на пол, поджав ноги под себя;

прогнуть спину назад и опереться о пол ладонями;

отклонить голову назад и задержаться в положении минимум пять секунд.

Упражнение от головной боли №5

Если помимо головы болит спина, то полезно выполнить следующее упражнение:

лечь на спину и прижать колени к груди;

охватить ступни ладонями;

покачаться из стороны в сторону;

покачаться вперед и назад.

Все упражнения выполняйте не спеша, растягивайте мышцы постепенно.опубликовано econet.ru

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