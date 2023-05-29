5 упражнений для здоровой спины от рефлексотерапевта

Болезни позвоночника – одни из наиболее распространенных патологий в нашем мире, а многие из них носят хронические формы. Боли в спине не позволяют нормально работать, отдыхать, из-за них люди злоупотребляют сильнодействующими препаратами, еще сильнее ухудшающими здоровье и самочувствие. Но оказывается, на планете есть целые племена, которые не знают, что такое проблемы с позвоночником.

Эти люди принадлежат к разным этническим группам, но имеют одну общую особенность – их позвоночник напоминает букву J, а не S, характерную для большинства. Биохимик и рефлексотерапевт Эстер Гоклей с помощью 5 упражнений, постаралась изменить форму позвоночника и полностью вылечила спину.

Упражнения для позвоночника

1. Вращаем плечами

Немного поднимите плечи, плавно отводите их назад и потом опускайте вращающими движениями. Держите руки свободно, большие пальцы должны располагаться снаружи. Это наиболее физиологичная поза для человека.

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2. Удлиняем позвоночник

Выпрямите спину, расправьте плечи. Глубоко вдохните и потянитесь вверх. Не опускайтесь до тех пор, пока выполняете выдох. Затем, продолжая оставаться на той же высоте, снова сделайте вдох, «подрастая» еще чуть-чуть повыше. Также продолжайте удерживать новую высоту во время выдоха. Кроме удлинения позвоночника, это упражнение поможет укрепить мышцы живота.

3. Ходим, сжимая ягодицы

Представители этих племен ходят, сжимая ягодичные мышцы, как только выполняют шаг. Это помогает сформировать упругие крепкие ягодицы, хорошо поддерживающие нижнюю часть спины. Сжимайте ягодицы при каждом шаге, это поможет избавиться от болей в пояснице.

4. Не поднимайте подбородок

Как только ваш подбородок приподнимается, мышцы задней поверхности шеи немного сплющиваются, создавая напряжение в шее. Приучитесь держать подбородок параллельно полу, для тренировки можете поносить на голове легкую книгу или свернутое полотенце, заодно, это немного удлинит шею.

5. Не сидите прямо

Гоклей утверждает, что старания распрямить спину, приводят к неправильному прогибу позвоночника – форма арки. Это и провоцирует боли в спине, шее, пояснице. Следует открыть грудную клетку, при помощи вращений плечами и глубоко дышать, удлиняя позвоночник.опубликовано econet

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