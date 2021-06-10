5 вещей, которые нужно знать о добавках витамина D

Специфика всасывания питательных веществ заключается в том, что они усваиваются, взаимодействуя друг с другом. Важно знать о взаимодействии витамина D с прочими соединениями. Витамин D может вырабатываться организмом в достаточном объеме - при наличии солнечного излучения и отсутствия помех в процессе преобразования его в активную форму. Активация витамина идет в 3 этапа: в коже, потом в печени и в почках.
Витамины и минералы, взаимодействуя между собой, дают синергетический или антагонистический эффект. Если мы получаем их из пищи, взаимодействия веществ незначительны. При умеренных дозах добавок поливитаминов и мультиминералов также не будет негативного взаимодействия. Проблема возникает, если планируется принимать диетические добавки в высоких дозах.
Из-за важной роли вит-на D для здоровья, снижения его выработки у людей в высоких широтах и проведения значительной части дня в помещении рекомендуется принимать его в виде добавки.
Как витамин D соотносится с распространенными добавками
Важная функция вит-на D в организме - участие в гомеостазе кальция (Са) и в здоровье костной ткани.
Вит-н D и паратироидный гормон (ПТГ) совместно поддерживают гомеостаз кальция. ПТГ активирует выработку вит-на D в почках, а вит-н D увеличивает всасывание минерала Са в кишечнике. ПТГ регулирует содержание кальция в сыворотке, действуя на кости, почки и кишечник. Если содержание этого минерала низкое, ПТГ наращивает концентрацию Са в сыворотке путем высвобождения его из костей, увеличения абсорбции в кишечнике и реабсорбции в почках.
Поэтому вит-н D в комбинации с добавкой кальция даст лучший эффект.
Преимущества приема вит-нов D, K и кальция: заметное увеличение минеральной плотности костей.
Польза витаминов К и D: у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) улучшаются гормональные маркеры, маркеры триглицеридов, холестерина ЛПОНП и метаболизма инсулина.
Mg работает как кофактор вит-на D на ключевых этапах. Поэтому для нормализации содержания вит-на D нужен этот минерал. Mg взаимодействует с минералом Са, поэтому необходимо иметь правильные пропорции кальция и магния.
Витамин А также имеет значение в активации и действии вит-на D, в том числе взаимодействие с экспрессией генов. Рецептор витамина D нуждается в активировации ретиноевой кислотой. В результате противовоспалительный эффект вит-на D требует вит-на А.
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Источник: https://econet.ua/
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