5 видов самых ПОЛЕЗНЫХ семян для женщин после 40

Съедобные семена - отличный источник витаминов и белков, а также минералов и уникальных эфирных масел, которые оказывают целебное воздействие на наш организм. Особенно нуждаются в употреблении семян женщины после 40 лет.

Съедобные семена бывают разных форм, размеров и оттенков. Это настоящий природный кладезь ценных для организма человека веществ. Семена - отличный источник витаминов и белков, а также минералов и уникальных эфирных масел, которые оказывают целебное воздействие на наш организм. Особенно нуждаются в употреблении семян женщины после 45 лет. Вот как использовать семена в своем ежедневном рационе для получения максимальной пользы и лечебного эффекта. Проявляйте заботу о себе и БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ!

5 видов самых полезных для женского здоровья семян

Семена чиа

Семена льна

Кунжут

Тыквенные семена

Квиноа

Великая сила семян заключается в том, что сама природа развивает эти семена, наделяя их всеми питательными свойствами.

1.Семена чиа

Они очень богаты омега-3, даже больше, чем семена льна и лосось.

А также они богаты антиоксидантами. Всего 2 столовые ложки содержать 18% рекомендуемой суточной дозы кальция и 4 грамма белка.

Особенно они славятся низким содержанием холестерина и натрия, большим содержанием клетчатки, кальция, фосфора, магния, меди, калия, марганца, железа, ниацина и цинка.

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2.Семена льна

Семена льна имеют твердую текстуру и легкий ореховый вкус. Они богаты омега-3, антиоксидантами, минералами и витаминами. А также они богаты клетчаткой, витаминами группы В и магнием. В результате употребления, они помогают омолодить кожу, улучшить пищеварение и избавиться от лишнего веса.

3.Кунжут

Это хороший источник белка, кальция и магния. В 100 г кунжута содержится 97 мкг фолиевой кислоты, которая особенно полезно для женского организма. В результате регулярного употребления 2 столовых ложек кунжута, поможет укрепить кости, суставы и избавиться от желания есть сладости.

Они полны мощных противораковых и укрепляющих здоровье свойств.

4.Тыквенные семена

Это отличный источник антиоксидантов и витамина Е. Особенно они богаты клетчаткой, витаминами, минералами и большим количеством необходимых антиоксидантов. А также они имеют высокую дозу необходимых минералов, таких как медь, марганец, калий, кальций, железо, магний, цинк и селен.

5.Квиноа

Они имеют 9 незаменимых белков, большое количество витаминов, аминокислот, ферментов, а также важных минералов. А также это превосходный и полноценный белок.

Они помогают расслабить мышцы тела и сосудов, а также помогают бороться с опасными раковыми клетками, диабетом, атеросклерозом и микробами.

Особенно рекомендуется употребление семян женщинам после 45 лет для предотвращения появления симптомов менопаузы. А также предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний и замедления старения кожи, костей, суставов и укрепления волос.

Перед употреблением семена стоит замачивать в тёплой воде на 3-7 часов. Затем измельчить в блендере вместе с водой. А также можно добавлять фрукты, сухофрукты, пряности и орехи.

Рекомендуется ежедневно употреблять не менее 2 столовых ложек семян. А также стоит применять маски на основе семян для сохранения упругости кожи.опубликовано econet

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