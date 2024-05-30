6 аюрведических трав для очищения крови

Травы веками применялись в народной медицине. Эти 5 растений обладают антисептическими свойствами, способствуют усвоению железа в организме, эффективно очищают кровь от токсических веществ, улучшают кровообращение. С их помощью можно улучшить здоровье и внешний вид.

Чистая кровь – важный показатель хорошего здоровья. Эти травы издавна используются в аюрведической медицине, так как оказывают антисептическое действие, способствуют усвоению минерала железа, очищают кровь от токсинов, улучшают кровообращение. Благодаря их эффекту можно не только укрепить здоровье, но и нормализовать гормональный баланс и улучшить состояние кожи.

Травяной детокс: 6 трав аюрведы, которые очищают кровь

Почему полезно иметь эти 5 растений в своей домашней аптечке?

1. Ним

Оказывает антисептическое, противогрибковое, противовирусное действие. Ним применяют для борьбы со сгустками крови, для лечения дерматологических болезней, язв, артрита и проблем десен.

2. Амла

Трава способствует усвоению железа (Fe), улучшает показатели крови и удаляет токсичные соединения из организма. Амла борется с сердечно-сосудистыми патологиями, так как питает кровь и нормализует кровообращение.

3. Гудучи

Это прекрасное детоксифицирующее средство, очищающее кровь. Гудучи принесет пользу тем, кто курит и употребляет спиртные напитки, так как очищает от токсинов, накопившихся в крови.

4. Дхатура ки джад (корень лопуха)

Корень вымывает кислоты, вредные для организма. Он дает возможность почкам очищать кровь и нормализует гормональный баланс.

5. Манджишта

Это растение очищает кровь и нормализует кровообращение, обеспечивая коже здоровое сияние. Манджишта поможет в терапии артрита, болезней крови и регенерации поврежденных тканей дермы. Его применяют как иммунный регулятор.

6. Сарива (Emidesmus indicus)

Оказывает охлаждающий и очищающий кровь эффект. Применяется при анемии (малокровии), хроническом ревматизме и дерматологических недугах. опубликовано econet.ru

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