6 биохаков для тела и разума

Биохакинг – это новое явление, обозначающее системный подход к биологии человека. Он включает в себя оздоровительные практики, улучшающие качество жизни и замедляющие процессы старения. Этого можно достичь различными методами: с помощью оптимизации питания, отказа от вредных привычек, дыхательных техник и медитации, психоэмоционального настроя.
Цель биохакинга - стать лучшей версией себя , используя приемы, улучшающие ваше физическое и психическое здоровье.
1. Сделайте несколько глубоких вдохов и полных выдохов, надувая живот. Выполните сильный вдох ртом, полностью заполняя легкие. Коротко выдохните через рот - 30 раз. После этого, задержите дыхание на 1 минуту. Теперь сделайте максимально полный вдох и задержите дыхание на 15 секунд. Это один цикл. Повторяйте по 4 цикла регулярно.
3. Искренний смех уменьшает уровень гормонов стресса, повышает иммунитет и помогает создавать ощущение счастья. Представьте то, что вас пугает или расстраивает, теперь вспомните какую-нибудь смешную ситуацию и посмейтесь от души. Постепенно вы убедитесь, что источник стресса исчезает.
4. Напоминайте себе чаще, что отказ от алкоголя, это не жертва, а подарок собственному телу. Твердо скажите себе, что будете пить только воду или соки и веселитесь на любой вечеринке. Постарайтесь не задерживаться допоздна, можете для этого запланировать на утро какое-то важное дело. Найдите единомышленников. Используйте это время, чтобы позаботиться о друзьях. Не гордитесь и не извиняйтесь за то, что не пьете алкоголь.
5. Чтение - прекрасный способ узнать новую и полезную информацию, интересно провести время или окунуться в другую реальность. Загружайте в мозг знания мудрых и успешных людей. Вы будете проникаться годами чужого опыта. Это поможет встроить интересные идеи в вашу картину мира и дополнить ее.
6. Благодарность поможет сконцентрироваться на позитиве, изменять свои мысли о жизни, дружить с теми, кто по-настоящему дорог, чувствовать удовлетворение и счастье.
Подумайте, за что можете быть благодарны. Почувствуйте, как благодарность наполняет все ваше тело. Разделяйте это ощущение с другими – позвоните или напишите тому, кому благодарны и скажите об этом.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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