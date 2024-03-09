6 научных фактов о психосоматике

Известно, что депрессия и тревожность вредят нашему организму. Доказанным фактом является то, что хронический стресс грозит сахарным диабетом. Другие негативные состояния приводят к различным недугам - от сердечно-сосудистых заболеваний до астмы и онкологии. Особенно от плохих мыслей страдает кишечник.
Психосоматика — доказанный факт или лженаука? Почему я считал, что это просто популярное слово, а потом пришёл в ужас. Есть ли научные доказательства, что наши мысли влияют на здоровье? Я хочу рассказать вам 6 фактов, которые изменят или расширят ваше представление о влиянии внутреннего мира на наше тело.
Для начала давайте разберёмся, что это за слово такое — психосоматика.
В основу положено два корня: психо (душа) и сома (тело). Психологический = относящийся к внутреннему миру, душе. Соматический = относящийся к телу. Соматические (телесные) заболевания являются противовесом заболеваниям психологическим.
В слове «психосоматика» эти два смысла объединяются в один. Психосоматика изучает, как психология влияет на заболевания вашего тела (их возникновение и течение).
Но как плохие мысли, по-вашему, могут повлиять на тело? Сделать пробоину в ауре?
Начну я с этой научной работы. В исследовании учтены случаи 5 166 пациентов, которые доказывают, что депрессия и тревога усиливают воспаление в организме.
Вспомним это знакомое слово — воспаление. Что приходит на ум? Ушибли палец, он покраснел и распух — воспаление. Поранили десну, занесли какую-то инфекцию, она распухла и стала красной — воспаление. Но это… поверхностный взгляд. Для того, чтобы ответить на вопрос «как работает психосоматика?», нам придётся углубиться в это слово.
Существует два типа воспаления: острое и хроническое.
В этом исследовании приводится список болезней, к которым может привести хроническое воспаление. Это:
Вспомним то, с чего мы начинали: депрессия и тревога способствуют развитию воспаления в организме. Выходит, что депрессия и тревога могут спровоцировать многие заболевания? Да.
Но как можно сделать такие выводы о связи депрессии и воспаления в организме? Можно ли верить этим научным исследованиям?
Вспомним, что такое… маркер. Да, обычный маркер… Это специальная штука, которой мы что-либо выделяем или помечаем. У учёных тоже есть такие маркеры, но только с приставкой «био».
Биомаркеры — это вещества, уровень которых повышается в организме при наличии воспаления. В этой научной работе описано 8 специальных биомаркеров. Если врач хочет проверить — есть ли воспаление, — ему достаточно замерить уровни этих веществ. Таким образом, биомаркеры как бы помечают болезнь.
Кстати, список всех научных работ, на которые я ссылаюсь в этой статье, будет дан в моём Telegram.
В ходе научных работ, где исследовались случаи пациентов с депрессией и тревожными расстройствами, регулярно делались похожие замеры. Достаточно просто сравнить их результаты с результатами здоровых людей и сделать выводы. Можно ли верить таким исследованиям? Я думаю, что да.
Думаю, все сталкивались с состоянием, когда расстроен или подавлен настолько, что аппетита нет? Возможно, вы думаете, что простое голодание организму вреда не причинит. Поголодаю, погрущу и переживу. Но всё, правда, гораздо опаснее…
В организме есть такой гормон — лептин. Он подавляет аппетит. Снижение количества лептина в крови ведёт к развитию ожирения. А повышенное содержание к тому, что аппетит пропадает совсем. Однако, это не всё.
При повышенной концентрации лептина также:
Чувствуете к чему я веду? Теперь факты. В этом исследовании авторы приходят к выводу, что высокий уровень тревоги связан с повышенным уровнем лептина и воспалительных маркеров. А в этом, что повышенное содержание лептина в крови усугубляет хроническое воспаление.
Цепочка проста: тревожитесь → лептин растёт → аппетит падает → инсулина в крови меньше → сахар не усваивается → ткани становятся невосприимчивы к инсулину → растут воспалительные процессы. При долгосрочном влиянии подобного рода, хронические воспаления, о которых мы говорили в самом начале, приводят к диабету 2-го типа. И этому трудно не поверить, подобных случае очень много.
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Не кажется ли вам, что стресс — довольно общее слово (имею в виду, с точки зрения употребления людьми, а не с точки зрения медицинского словаря). Как и депрессия, в общем-то. И то, и другое — определённый ответ нашего существа окружающим (чаще отрицательным) событиям вокруг нас. Не буду пытаться дать медицинские определения. Попробую порассуждать и исследовать восприятие самостоятельно.
Стресс воспринимается как нечто более активное, взбудораженное, дёрганое и напряжённое. Стресс обычно связывают с работой, рутиной и навалившимися делами.
Депрессия воспринимается, как нечто пассивное, угнетённое, тоскливое и безразличное. Её обычно связывают с трудными периодами в жизни, когда не знаешь, что делать и куда идти. Увольнение, разрыв отношений, потеря близких.
Если вы испытывали в жизни и то, и другое, то вам не нужны научные исследования, чтобы сказать, что состояния это совершенно разные. А раз состояния разные, то и болезни, к которым они приводят, могут быть разными. Я намеренно не привожу научные работы. Уверен, каждый вспомнит свой опыт: как различные эмоции отзывались на различных недугах.
Кстати, стресс — это отдельная большая тема для расследования, которое я собираюсь сделать в будущем.
Слышали когда-нибудь про Синдром Раздраженного Кишечника (СРК)? Скажу по секрету, я не только слышал, но и на себе испытал. В справочнике для медицинских работников написано так: «Синдром раздраженного кишечника характеризуется болями или дискомфортом в животе [...] Причина развития болезни остается неизвестной, патофизиология изучена недостаточно». Давайте попробуем разобраться.
На самом деле кишечник обладает мощнейшей нервной системой. Настолько мощнейшей, что некоторые учёные официально в заголовках своих научных работ называют её The Second Brain (второй мозг).
Открытия в области двусторонней связи кишечника и мозга внутри нашего организма, описанные в этой научной работе, выявили сложную систему связи, которая не только обеспечивает поддержание кишечника в нужном состоянии, но и, вероятно, оказывает влияние на общее самочувствие, мотивацию и более высокие когнитивные функции.
В этой научной работе учёные создали воспаление ЖКТ у мышей, что привело к их тревожному поведению. Да, исследование на мышах, но я очень сомневаюсь, что человек с воспалительными процессами в кишечнике будет вести себя спокойно.
А вот обратная сторона. Выводы из этой научной работы говорят, что здоровое разнообразие микробов кишечника ухудшается у людей с тревожным расстройством.
Кстати, в материале про вред мяса (статья, видео), я рассказывал про то, насколько важна для организма микробиота кишечника. Угнетённая микроблока приводит к болезням сердца и не только.
Ну что ж… Это показательная история, которая не только звонко падает в копилку доказанной психосоматики, но и говорит нам о важности ухода за телом и разборчивости в питании.
Поговорим немного об особенностях работы наших клеток, которые наведут нас на суперинтересные мысли. Попробую обойтись без сложностей. Только не смейтесь.
Чтобы заставить наш организм что-то сделать в определённом месте, например, сузить сосуды, подготовить матку для родов, надо прочитать заклинание.
В центре каждой клетки есть библиотека с заклинаниями, которая называется ДНК.
Для поиска и чтения заклинания в этой библиотеке, наш мозг отправляет посланцев. Чаще всего это — гормоны.
Посланцы-гормоны просят служащих библиотеки найти заклинание и переписать его на другой свиток, чтобы не потерять оригинал. Свиток — это РНК.
Затем, свиток отправляется на ритуальное место для прочтения. Это место называется Рибосома.
Заклинание вызывает духов на Рибосоме, которые с помощью своих магических сил создают нужный эффект. Эти духи называются Белками. Да, белками. Или аминокислотами.
В зависимости от ситуации, мозг будет посылать разных гонцов за разными заклинаниями? Если мы чувствуем тревогу или опасность, отправит ли мозг особого гонца? Да. Его будут звать Адреналин. А если чувствуем стресс? Тоже да, его будут звать Кортизол.
«Доктор» Джо Диспенза — человек, о котором в интернете нет никакой информации (даже в википедии). Однако это не помешало ему написать множество книг-бестселлеров про суперсилу мысли с описанием «реальных» клинических случаев. Одна из этих книг называется «Сам себе плацебо». Многообещающе, не правда ли?
В 3-й главе «эффект плацебо в мозге» он пишет такую вещь: «живя бессознательно, мы воспроизводим одни и те же действия и эмоции; одни и те же действия и эмоции активируют одну и ту же химию мозга; эта химия мозга стимулирует одни и те же гены; гены «печатают» одни и те же белки». Далее он приводит рассуждения к тому, что, если наши привычки формируют день за днём одну и ту же плохую химию мозга, мы медленно убиваем себя.
Есть ли исследования, прямо подтверждающие эти мысли? Я пока не нашёл. Разумно ли это звучит? Звучит разумно, даже не смотря на наличие большого количества оговорок.
Итак, к чему мы пришли?
Автор Роман Караван
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Источник: https://econet.ua/
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