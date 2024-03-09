6 научных фактов о психосоматике

Известно, что депрессия и тревожность вредят нашему организму. Доказанным фактом является то, что хронический стресс грозит сахарным диабетом. Другие негативные состояния приводят к различным недугам - от сердечно-сосудистых заболеваний до астмы и онкологии. Особенно от плохих мыслей страдает кишечник.

Психосоматика — доказанный факт или лженаука? Почему я считал, что это просто популярное слово, а потом пришёл в ужас. Есть ли научные доказательства, что наши мысли влияют на здоровье? Я хочу рассказать вам 6 фактов, которые изменят или расширят ваше представление о влиянии внутреннего мира на наше тело.

Прольём свет на психосоматику!

Разбираемся в слове «Психосоматика»

Для начала давайте разберёмся, что это за слово такое — психосоматика.

В основу положено два корня: психо (душа) и сома (тело). Психологический = относящийся к внутреннему миру, душе. Соматический = относящийся к телу. Соматические (телесные) заболевания являются противовесом заболеваниям психологическим.

В слове «психосоматика» эти два смысла объединяются в один. Психосоматика изучает, как психология влияет на заболевания вашего тела (их возникновение и течение).

Но как плохие мысли, по-вашему, могут повлиять на тело? Сделать пробоину в ауре?

1-й факт. Научно доказано: депрессия и тревога вредят организму

Начну я с этой научной работы. В исследовании учтены случаи 5 166 пациентов, которые доказывают, что депрессия и тревога усиливают воспаление в организме.

Вспомним это знакомое слово — воспаление. Что приходит на ум? Ушибли палец, он покраснел и распух — воспаление. Поранили десну, занесли какую-то инфекцию, она распухла и стала красной — воспаление. Но это… поверхностный взгляд. Для того, чтобы ответить на вопрос «как работает психосоматика?», нам придётся углубиться в это слово.

Существует два типа воспаления: острое и хроническое.

Острое воспаление длится до месяца и имеет более выраженные симптомы: боль, покраснение, затруднение дыхания или движения, отёк, температуру… Это как раз о пальце и десне.

Но есть коварное хроническое воспаление. Его продолжительность варьируется от нескольких месяцев до нескольких лет. Это долгий, иногда незаметный процесс, к которому привыкают, а потом, вдруг, внезапно обнаруживают, что он перерос в заболевание.

В этом исследовании приводится список болезней, к которым может привести хроническое воспаление. Это:

сердечно-сосудистые заболевания;

рак;

диабет;

астма;

болезни лёгких;

болезни почек;

болезни кишечника;

и даже активный гепатит!

Вспомним то, с чего мы начинали: депрессия и тревога способствуют развитию воспаления в организме. Выходит, что депрессия и тревога могут спровоцировать многие заболевания? Да.

2-й факт. «Психосоматическим» исследованиям можно верить

Но как можно сделать такие выводы о связи депрессии и воспаления в организме? Можно ли верить этим научным исследованиям?

Вспомним, что такое… маркер. Да, обычный маркер… Это специальная штука, которой мы что-либо выделяем или помечаем. У учёных тоже есть такие маркеры, но только с приставкой «био».

Биомаркеры — это вещества, уровень которых повышается в организме при наличии воспаления. В этой научной работе описано 8 специальных биомаркеров. Если врач хочет проверить — есть ли воспаление, — ему достаточно замерить уровни этих веществ. Таким образом, биомаркеры как бы помечают болезнь.

Кстати, список всех научных работ, на которые я ссылаюсь в этой статье, будет дан в моём Telegram.

В ходе научных работ, где исследовались случаи пациентов с депрессией и тревожными расстройствами, регулярно делались похожие замеры. Достаточно просто сравнить их результаты с результатами здоровых людей и сделать выводы. Можно ли верить таким исследованиям? Я думаю, что да.

3-й факт. Регулярный стресс приводит к диабету

Думаю, все сталкивались с состоянием, когда расстроен или подавлен настолько, что аппетита нет? Возможно, вы думаете, что простое голодание организму вреда не причинит. Поголодаю, погрущу и переживу. Но всё, правда, гораздо опаснее…

В организме есть такой гормон — лептин. Он подавляет аппетит. Снижение количества лептина в крови ведёт к развитию ожирения. А повышенное содержание к тому, что аппетит пропадает совсем. Однако, это не всё.

При повышенной концентрации лептина также:

уменьшается выработка инсулина;

ухудшается его действие на клетки печени;

развивается невосприимчивость тканей к инсулину.

Чувствуете к чему я веду? Теперь факты. В этом исследовании авторы приходят к выводу, что высокий уровень тревоги связан с повышенным уровнем лептина и воспалительных маркеров. А в этом, что повышенное содержание лептина в крови усугубляет хроническое воспаление.

Цепочка проста: тревожитесь → лептин растёт → аппетит падает → инсулина в крови меньше → сахар не усваивается → ткани становятся невосприимчивы к инсулину → растут воспалительные процессы. При долгосрочном влиянии подобного рода, хронические воспаления, о которых мы говорили в самом начале, приводят к диабету 2-го типа. И этому трудно не поверить, подобных случае очень много.

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4-й факт. Разные негативные состояния могут приводить к разным заболеваниям

Не кажется ли вам, что стресс — довольно общее слово (имею в виду, с точки зрения употребления людьми, а не с точки зрения медицинского словаря). Как и депрессия, в общем-то. И то, и другое — определённый ответ нашего существа окружающим (чаще отрицательным) событиям вокруг нас. Не буду пытаться дать медицинские определения. Попробую порассуждать и исследовать восприятие самостоятельно.

Стресс воспринимается как нечто более активное, взбудораженное, дёрганое и напряжённое. Стресс обычно связывают с работой, рутиной и навалившимися делами.

Депрессия воспринимается, как нечто пассивное, угнетённое, тоскливое и безразличное. Её обычно связывают с трудными периодами в жизни, когда не знаешь, что делать и куда идти. Увольнение, разрыв отношений, потеря близких.

Если вы испытывали в жизни и то, и другое, то вам не нужны научные исследования, чтобы сказать, что состояния это совершенно разные. А раз состояния разные, то и болезни, к которым они приводят, могут быть разными. Я намеренно не привожу научные работы. Уверен, каждый вспомнит свой опыт: как различные эмоции отзывались на различных недугах.

Кстати, стресс — это отдельная большая тема для расследования, которое я собираюсь сделать в будущем.

5-й факт. Плохие мысли делают плохо нашему кишечнику

Слышали когда-нибудь про Синдром Раздраженного Кишечника (СРК)? Скажу по секрету, я не только слышал, но и на себе испытал. В справочнике для медицинских работников написано так: «Синдром раздраженного кишечника характеризуется болями или дискомфортом в животе [...] Причина развития болезни остается неизвестной, патофизиология изучена недостаточно». Давайте попробуем разобраться.

На самом деле кишечник обладает мощнейшей нервной системой. Настолько мощнейшей, что некоторые учёные официально в заголовках своих научных работ называют её The Second Brain (второй мозг).

Открытия в области двусторонней связи кишечника и мозга внутри нашего организма, описанные в этой научной работе, выявили сложную систему связи, которая не только обеспечивает поддержание кишечника в нужном состоянии, но и, вероятно, оказывает влияние на общее самочувствие, мотивацию и более высокие когнитивные функции.

В этой научной работе учёные создали воспаление ЖКТ у мышей, что привело к их тревожному поведению. Да, исследование на мышах, но я очень сомневаюсь, что человек с воспалительными процессами в кишечнике будет вести себя спокойно.

А вот обратная сторона. Выводы из этой научной работы говорят, что здоровое разнообразие микробов кишечника ухудшается у людей с тревожным расстройством.

Кстати, в материале про вред мяса (статья, видео), я рассказывал про то, насколько важна для организма микробиота кишечника. Угнетённая микроблока приводит к болезням сердца и не только.

Ну что ж… Это показательная история, которая не только звонко падает в копилку доказанной психосоматики, но и говорит нам о важности ухода за телом и разборчивости в питании.

6-й факт. Особенности работы наших клеток делают психосоматику возможной

Поговорим немного об особенностях работы наших клеток, которые наведут нас на суперинтересные мысли. Попробую обойтись без сложностей. Только не смейтесь.

Чтобы заставить наш организм что-то сделать в определённом месте, например, сузить сосуды, подготовить матку для родов, надо прочитать заклинание.

В центре каждой клетки есть библиотека с заклинаниями, которая называется ДНК.

Для поиска и чтения заклинания в этой библиотеке, наш мозг отправляет посланцев. Чаще всего это — гормоны.

Посланцы-гормоны просят служащих библиотеки найти заклинание и переписать его на другой свиток, чтобы не потерять оригинал. Свиток — это РНК.

Затем, свиток отправляется на ритуальное место для прочтения. Это место называется Рибосома.

Заклинание вызывает духов на Рибосоме, которые с помощью своих магических сил создают нужный эффект. Эти духи называются Белками. Да, белками. Или аминокислотами.

В зависимости от ситуации, мозг будет посылать разных гонцов за разными заклинаниями? Если мы чувствуем тревогу или опасность, отправит ли мозг особого гонца? Да. Его будут звать Адреналин. А если чувствуем стресс? Тоже да, его будут звать Кортизол.

«Доктор» Джо Диспенза — человек, о котором в интернете нет никакой информации (даже в википедии). Однако это не помешало ему написать множество книг-бестселлеров про суперсилу мысли с описанием «реальных» клинических случаев. Одна из этих книг называется «Сам себе плацебо». Многообещающе, не правда ли?

В 3-й главе «эффект плацебо в мозге» он пишет такую вещь: «живя бессознательно, мы воспроизводим одни и те же действия и эмоции; одни и те же действия и эмоции активируют одну и ту же химию мозга; эта химия мозга стимулирует одни и те же гены; гены «печатают» одни и те же белки». Далее он приводит рассуждения к тому, что, если наши привычки формируют день за днём одну и ту же плохую химию мозга, мы медленно убиваем себя.

Есть ли исследования, прямо подтверждающие эти мысли? Я пока не нашёл. Разумно ли это звучит? Звучит разумно, даже не смотря на наличие большого количества оговорок.

Выводы

Итак, к чему мы пришли?

Доказательства в пользу связи депрессии и воспаления, в целом, убедительны.

Механизм доказательств понятен и логичен.

Наверное, многие из вас слышали о развитии диабета «на нервной почве» . Теперь вы знаете и о научном доказательстве этого явления.

. Теперь вы знаете и о научном доказательстве этого явления. Разные плохие эмоции по-разному воздействуют на нас.

Микробиота кишечника может измениться под воздействием тревоги. И наоборот, изменённая вследствие неправильного питания микробиота, может воздействовать на психологическое состояние.

И наоборот, изменённая вследствие неправильного питания микробиота, может воздействовать на психологическое состояние. Джо Диспенза может и призрак, но мысль высказал интересную. Наше состояние может влиять на химию организма и клетки.опубликовано econet

Автор Роман Караван

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