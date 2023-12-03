6 признаков того, что нужно укреплять иммунитет

Если вы часто болеете, постоянно чувствуете усталость, мало времени проводите на свежем воздухе и солнце, то вероятнее всего, ваша иммунная система нуждается в поддержке. О том, как укрепить иммунитет и в целом улучшить состояние здоровья мы расскажем в этой статье.

Существует несколько базовых признаков снижения иммунитета. Научитесь распознавать эти сигналы и старайтесь вовремя предпринимать меры.

Признаки слабого иммунитета

1. Частые инфекции. Если простуды обычно случаются в зимнее время, в этом нет ничего удивительного. Но если вы болеете чаще, и симптомы длятся долго, это уже тревожный сигнал – возможно, ваш иммунитет не справляется и ему нужна помощь. Тревожными признаками также являются частые инфекции мочевого пузыря, грибковые заболевания, язвы в ротовой полости.

Иммунитет явно нарушен, если:

в течение года вы страдаете от более 4 ушных инфекций;

у вас рецидивирующая пневмония;

есть хронический синусит;

бактериальные инфекции часто приобретают тяжелое течение;

вы проходите минимум два курса лечения антибиотиками в год.

2. Аллергии. Возможно, вы страдаете от сезонной аллергии или ваш организм негативно реагирует, к примеру, на шерсть животных. Но если вас беспокоят постоянная боль в суставах, глаза часто слезятся, на коже появляется непонятная сыпь, то вам стоит укрепить иммунитет.

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3. Постоянные проблемы с кишечником. Если вы часто страдаете от запоров, диареи, вздутия живота, то стоит обратить внимание на состояние кишечника. В кишечнике расположено множество иммунных клеток. Если проблемы с кишечником возникают систематически, то обязательно нужно укреплять иммунитет.

4. Раны на теле медленно заживают. При крепком иммунитете раны всегда заживают быстро, поскольку иммунные клетки принимают непосредственное участие в регенерации кожного покрова.

5. Постоянно ощущается усталость. Такой симптом может возникнуть по разным причинам – недосыпания, переутомления, анемии, гипотиреоза. Но даже если вы хорошо поели и выспались, но все равно чувствуете усталость, значит, иммунная система ослаблена.

6. Вы проводите на солнце мало времени. В данном случае это скорее не симптом, а причина слабого иммунитета. Организму необходим витамин D, а в случае его дефицита иммунитет страдает в первую очередь.

Как укрепить иммунную систему

Если вы обнаружили один или несколько симптомов из перечисленных выше, то необходимо предпринимать меры по укреплению иммунитета. Сделать это можно несколькими способами.

1. Перейти на сбалансированное питание. Состояние организма напрямую зависит от качества употребляемой пищи. Для начала следует исключить из рациона обработанную и жареную пищу, которая часто становится причиной развития воспалительных процессов. Также необходимо ограничить потребление сахара, подавляющего реакцию иммунитета. Следует есть больше свежих овощей и фруктов, а также полезных жиров.

2. Заниматься спортом. Физические нагрузки крайне важны для здорового иммунитета, поскольку только таким способом удается улучшить выработку иммунных клеток, уничтожающих различные бактерии и вирусы, проникающие в организм. Также занятия спортом улучшают процесс кровообращения, запускают выработку эндорфинов. Но не стоит перенапрягаться, нагрузки не должны быть слишком частыми и интенсивными, также важно отдыхать между тренировками.

3. Восстановить сон. Чтобы чувствовать себя хорошо, нужно спать минимум 7 часов в сутки. Нарушение режима сна приводит к ослаблению иммунитета, постоянной слабости и усталости. За несколько часов до сна лучше прогуляться на свежем воздухе или хорошо проветрить помещение, также желательно выключить телевизор, телефон и прочие устройства, которые мешают полноценно отдыхать.

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4. Минимизировать стресс. Хронический стресс является основной причиной развития воспаления и снижает количество иммунных клеток. Снять стресс можно с помощью медитации, дыхательных упражнений, душевных разговоров с близкими людьми.

5. Чаще бывать на солнце. Мы уже упоминали о том, что иммунной системе важно в достаточном количестве получать витамин D. Поэтому в солнечные дни старайтесь больше времени проводить на улице. Если вы любите загорать, то уделяйте этому не более 20 минут в день, важно не переусердствовать, поскольку длительное воздействие прямых солнечных лучей не благоприятно отразиться на здоровье.

6. Восполните нехватку витамина C (при наличии таковой). Доказано, этот микроэлемент на 50% снижает риск развития простудных заболеваний. Достаточно употреблять 200 мг витамина в день, чтобы укрепить иммунитет.

При необходимости можно принимать специальные добавки. К примеру, гормон мелатонин, который является антиоксидантом и уменьшает воспаление. Также очень полезна для организма куркума, содержащая куркумин – вещество, облегчающее течение гриппа и простуды. Но помните, что предварительно следует обязательно посоветоваться с врачом, который подскажет, какие способы укрепления иммунитета оптимальны в вашем случае. опубликовано econet

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