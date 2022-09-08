6 ранних признаков того, что ваши надпочечники устали

Синдром усталости надпочечников возникает из-за длительного или внезапного стресса и хронических заболеваний. Если вы заметили у себя симптомы недостаточности надпочечников, не стоит расстраиваться. Есть естественные способы лечения этого состояния и общей поддержки надпочечниковой системы.
Синдром усталости надпочечников (СУН) имеет еще одно красноречивое название - синдром напряжения XXI столетия. Это один из «побочных эффектов» современной жизни. Он может развиться из-за напряженного графика человека, когда вы много нервничаете, работаете на износ и мало отдыхаете.
Причины и симптомы синдрома усталости надпочечников
Что такое недостаточность надпочечников
Данный синдром отмечается практически у 80% населения Земного шара. Развивается он по причине постоянного стресса и попыток организма самостоятельно решить проблему физического, психического, эмоционального стресса. Кроме того, хронические недуги могут спровоцировать состояние усталости надпочечников.
Они находятся над почками (что ясно из их названия). Выступают элементом эндокринной системы организма.
Работают в синтезе примерно пятидесяти гормонов.
Функционируют в комплексе с гипоталамусом и гипофизом.
Выполняют ключевую роль в реакции на стресс.
Механизм действия надпочечников
Мозг получает сигнал некоей угрозы.
Надпочечники активируют выброс адреналина.
Данный гормон работает в реакции на угрозу, усиливая ток крови к мозгу, сердцу и мускулатуре.
В коре надпочечников высвобождаются кортикостероиды. Последние должны замедлить переваривание пищи, ответ иммунитета и прочих функций, не играющих первостепенной роли для того, чтобы выжить сию минуту.
Надпочечники контролируют гормональный баланс
Глюкокортикоиды (кортизол) поддерживают показатель сахара в крови, связаны с энергообменом и метаболизмом, поддерживают в борьбе со стрессом и руководят иммунными реакциями.
Диетический протокол при надпочечниковой усталости
Пищевые продукты, нежелательные при усталых надпочечниках
кофеиносодержащие продукты,
сахар и его синтетические аналоги,
гидрогенизированные масла.
Что рекомендуется есть для здоровых надпочечников
авокадо,
крестоцветные овощные культуры,
жирные сорта рыбы,
орехи и семечки (небольшое количество),
морские водоросли,
оливковое масло.
Ценные советы для нормализации функций надпочечников
Ночной сон должен длиться 8 – 10 час.
Практикуйте регулярные разумные физические нагрузки (подойдут даже обычные прогулки на свежем воздухе).
Полезно общение с позитивными людьми.
Посвящайте время себе. Практикуйте косметические процедуры, релаксирующие ванны.
Постарайтесь не отзываться негативно себе и окружающих.
В этом состоянии необычайно важное значение имеет позитивный настрой, любовь к себе, оптимистичный взгляд на жизнь. Больше отдыхайте и берегите себя. Тогда ваши надпочечники будут функционировать полноценно, и вы станете бодрыми и энергичными.опубликовано econet.ru
*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
,
чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!
Добавить комментарий