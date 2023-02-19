6 различных форм витамина С и как их использовать

Витамин С играет в организме важную роль. Он предотвращает анемию, служит источником коллагена, укрепляет сердечно-сосудистую и иммунную системы. Но добиться высокого содержания витамина С только с помощью пищевых продуктов невозможно. В каких формах выпускается витамин С и чем они отличаются?

Витамин С, привычный нам по названию «аскорбиновая кислота» является хорошо исследованным витамином за прошедшие полвека. Ряд специалистов придерживаются мнения, что в далеком прошлом наш организм имел способность самостоятельно вырабатывать витамин С, но генетическая мутация положила конец этой способности. Все виды животных (и большинство млекопитающих – тоже) могут синтезировать витамин С - кроме людей, приматов и еще некоторых представителей животного мира. И люди должны пополнять нехватку витамина С посредством пищевых продуктов.

6 доступных форм витамина С

Сегодня норма витамина С - 90 мг в сутки для мужчин и 75 мг в сутки для женщин. Этого объема достаточно, чтобы избежать, например, цинги, но его недостаточно для укрепления иммунитета, улучшения состояния сердца и сосудов, мозга и кожи.

Причины нехватки витамина С

неправильное питание, а именно – недостаточный объем фруктов и овощей,

табакокурение (одна выкуренная сигарета способна окислять до 40-60 мг витамина С),

загрязнение воздушного бассейна,

влияние тяжелых металлов на организм.

Признаки нехватки витамина С

утомляемость,

депрессивные состояния,

кровоточивость десен,

боли в суставах, мышцах и костях,

отечность.

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Фрукты с высокой концентрацией витамина С

вишня,

авокадо,

манго,

черная смородина,

цитрусовые,

ананас,

киви,

клубника.

Овощи с высокой концентрацией витамина С

сладкий перец,

капуста брокколи,

брюссельская капуста

картофель.

Действие витамина С в организме

способствует лечению анемии через улучшение всасывания железа,

источник коллагена и здоровья кожи,

укрепляет сердце,

укрепляет иммунную защиту,

улучшает функции памяти,

служит профилактикой пародонтоза,

служит профилактикой инфекций верхних дыхательных путей,

способствует предотвращению сепсиса.

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Составы с витамином С

1. Аскорбиновая кислота

Наиболее привычна для потребителя и недорогая форма витамина С. Однако, аскорбиновая кислота может вызвать проблемы пищеварительной системы, если есть проблемы, связанные с желудочным соком. Это синтетический продукт, но «аскорбинка» идентична природным составам. Организмом поглощается лишь 30%, вещества. Аскорбиновая кислота выпускается в форме таблеток, капсул, порошка.

Список минеральных аскорбатов.

Аскорбат кальция - включает кальций (100 мг) и аскорбат (900 мг) и рекомендуется лицам, которым требуется улучшить здоровье костной ткани, предупредить остеопороз. Продукт вызывает меньше раздражения желудка, сохраняя антиоксидантный эффект.

Продукт вызывает меньше раздражения желудка, сохраняя антиоксидантный эффект. Аскорбат магния - включает магний (50-100 мг) и аскорбат (900 мг). Рекомендуется лицам, принимающим медикаменты (кислотопонижающие, мочегонные), страдающим стабильными головными болями, судорогами в ногах.

Рекомендуется лицам, принимающим медикаменты (кислотопонижающие, мочегонные), страдающим стабильными головными болями, судорогами в ногах. Аскорбат натрия - включает натрий (100 мг), так и и аскорбат (900 мг). Лицам, придерживающимся диеты с низким процентом соли, не рекомендуется.

2. Метаболиты аскорбата и витамина С

Эта формула аскорбата кальция открыта в 80-х годах. Продукт включает малую концентрацию метаболитов витамина С (треонат кальция, ксилонат и ликсонат, дегидроаскорбиновую кислоту). Это способствует усвоению и повышению содержания витамина С в крови (если сравнивать с «аскорбинкой».

3. Витамин С с биофлавоноидами

Витамин С сочетается с антиоксидантами (например, биофлавоноидами). Такая комбинация веществ лучше усваивается примерно на 35% лучше в сравнении с простой «аскорбинкой».

4. Липосомальный витамин С

Это препарат, имеющий лучшим абсорбционным эффектом. Чтобы активировать поглощение, и разработан липосомальный витамин С с жирорастворимым покрытием, помогающим молекуле аскорбиновой кислоты перемещаться пищеварительным трактом. Пероральная доставка витамина С, инкапсулированного в липосомы, приводит к повышенному содержанию витамина С в крови (в сравнении с некапсулированным составом - «аскорбинкой»). Кроме того, липосомальный витамин С помогает снизить давление при более низкой дозировке, чем классический витамин С.

5. Аскорбил пальмитат

Данная формула дает водорастворимому витамину С становиться еще и жирорастворимым. Как правило, его вводят в препараты витамина С, чтоб он впитывался в кожу. Кроме того, Аскорбил пальмитат

используется как пищевой консервант.

6. Витамин С с шиповником

Продукты витамина С с шиповником включают «аскорбинку». Его плоды имеют в составе высокую концентрацию витамина С. Шиповник отличается наличием антиоксидантов ликопина, фенолов, флавоноидов, эллаговой кислоты и витамина Е.опубликовано econet.

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