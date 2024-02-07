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6 упражнений для улучшения пищеварения

Автор: Econet 07 февраля 2024 5640
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Если вы хотите всегда чувствовать себя бодро и иметь приподнятое настроение, прежде всего, вам необходимо наладить работу процесса пищеварения. А для этого достаточно регулярно выполнить несколько простых упражнений.

6 упражнений для улучшения пищеварения

Мы расскажем вам о тренировке, которая не только благоприятно повлияет на вашу пищеварительную систему, но и поможет привести в тонус мышцы живота, а также уменьшит количество жировых отложений в области талии. Главное – заниматься регулярно, тогда хорошее настроение и прекрасное самочувствие вам гарантировано. Тренировка занимает всего несколько минут в день, а приносит организму колоссальную пользу!

Топ-6 упражнений для перистальтики кишечника

Первое упражнение – тянем колени к груди

Первое упражнение выполняется просто:

  • необходимо лечь на спину и максимально расслабить все мышцы;
  • затем подтянуть к груди колени, охватив их при этом ладонями;
  • немного поднять копчики и продержаться в таком положении минимум минуту.

6 упражнений для улучшения пищеварения

Второе упражнение – скручиваем корпус

Для выполнения этого упражнения необходимо:

  • сесть на пол и вытянуть ноги прямо перед собой;
  • затем следует повернуть корпус вправо и согнуть правую ногу в колене (чтобы стопа была на полу), а левой рукой (локтем) зафиксировать ногу (в области колена);
  • задержаться в этом положении на полминуты, а потом повторить аналогичные действия, но с другой стороны.

6 упражнений для улучшения пищеварения

Третье упражнение – приседаем

Приседания должны быть плавными, выполнять их несложно:

  • следует встать, выровнять спину, а ноги расположить на ширине плеч;
  • руки нужно поднять над головой, не сгибая их в локтях;
  • затем начать приседать, будто садитесь на стул и так продержаться так минимум минуту (плечи обязательно должны быть опущены).

6 упражнений для улучшения пищеварения

Четвертое упражнение – делаем выпады

Делать выпады легко:

  • нужно встать, выровнять спину и максимально шагнуть вперед правой ногой, выровняв левую;
  • затем завести руки за спину и немного прогнуть спину назад, удерживая равновесие;
  • задержаться несколько секунд в этом положении и выполнить аналогичные действия, начиная с другой ноги;
  • всего для каждой стороны следует сделать по пять выпадов.

6 упражнений для улучшения пищеварения

Пятое упражнение – делаем мост

Чтобы сделать мост необходимо:

  • лечь на спину и согнуть ноги в коленях, а руки при этом расположить вдоль тела;
  • поднять бедра;
  • задержаться в таком положении минимум минуту.

Шестое упражнение – поднимаем ноги

Это последнее упражнение, выполняется оно очень легко:

  • нужно лечь на пол и поднять ноги, не сгибая их в коленях;
  • руки расположить вдоль тела и следить, чтобы поясница не отрывалась от пола;
  • следует удерживать равновесие в течение одной минуты.

При выполнении этих упражнений не забывайте следить за дыханием, оно должна быть спокойным и ровным. Такая тренировка поможет наладить процесс пищеварения, пища будет легче усваиваться и уйдет чувство тяжести в желудке. Но перед тренировкой лучше проконсультироваться с врачом и убедиться в отсутствии противопоказаний. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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упражнения пищеварение здоровье

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Комментарии (Всего: 1)
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      Елена

      Огромное спасибо. В основном с возрастом снижается моторика кишечника, и могут начаться запоры. Кроме вот таких упражнения советую и фитомуцил норм принимать. В составе оболочка семян подорожника (стимулирует стенки кишечника, снижает симптомы дисбактериоза) и мякоть сливы, отлично размягчает каловые массы. Просто если вы будете сильно дуться при запоре, твердые массы могут травмировать стенки кишечника.

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