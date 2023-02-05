7 причин выпить утром стакан теплой воды с лимонным соком

Начните свой день стаканом теплой воды с лимонным соком. Аюрведа предлагает нам получить заряд на целый день, сосредоточив внимание на утренних ритуалах, которые выравнивают наше тело с ритмами природы. Вам понадобится всего 2 минуты на то, чтобы приготовить этот напиток

Начните свой день стаканом теплой воды с лимонным соком. Аюрведа предлагает нам получить заряд на целый день, сосредоточив внимание на утренних ритуалах, которые выравнивают наше тело с ритмами природы. Вам понадобится всего 2 минуты на то, чтобы приготовить этот напиток.

Вода должна быть чистой и теплой, не обжигающе горячей. Всегда используйте свежие лимоны, если возможно органические, 1/2 лимона на стакан воды. Выпивайте до приема пищи.

1. Вы укрепите иммунную систему. Лимон богат витамином С и калием. Он стимулирует мозг и нервную систему, контролирует кровяное давление.

2. Напиток выровняет щелочной баланс, ведь лимонная кислота не повышает кислотность.

3. Вы будете быстрее худеть. Сок лимона содержит пектин, который помогает организму бороться с чувством голода. Кроме того, было доказано, что люди, которые поддерживают щелочную диету, худеют гораздо быстрее.

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4. Сок лимона стимулирует пищеварение. Теплая вода служит для стимуляции желудочно-кишечного тракта и перистальтики.

5. Этот напиток обладает мягким мочегонным действием. Лимонная вода увеличивает скорость мочеиспускания, что помогает быстро очистить организм, при этом сохранив здоровье мочевых путей.

6. Вы заметите, как очистится Ваша кожа. Кроме того, витамин С способствует уменьшению морщин и исчезновению пятен на коже, поскольку удаляет токсины из крови.

7. Стакан воды – это борьба с обезвоживанием организма, с самого утра все системы начнут работать правильно и в первую очередь – надпочечники, которые выделяют гормоны. Организм будет готов к стрессу, и целый день сможет функционировать нормально.

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