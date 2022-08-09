Березовый гриб чага— УДИВИТЕЛЬНЫЕ целебные свойства

Чага повышает защитные реакции организма, активирует обмен веществ в мозговых тканях, снижает артериальное давление

Березовый гриб или чага (кяр, цырь, трутовик косотрубчатый) — многолетний паразитирующий гриб семейства трутовиковых. В основном встречается на стволах взрослых берез, реже — на ольхе, рябине, осине. В лечебных целях используется только чага, собранная с берез, отчего она и называется березовым грибом.

Чага: применение в народной медицине

Чага — плодовое тело достигающего крупных размеров многолетнего гриба-трутовика, представляющего собой нарост в виде неправильных, иногда растянутых по длине ствола выростов с неровной изломанной поверхностью, длиной до 0,5 м и массой до 2 кг.

Ткань выростов твердая, темно-коричневого, почти черного цвета, около древесины немного светлее и мягче; у самого основания пронизана мелкими прожилками желтого цвета.

Участки, прилегающие к стволу, содержат не только гифы гриба, но и клетки древесины. Образование гриба проходит следующим образом: грибные споры проникают в древесину, постепенно ее разрушая. В месте первоначального проникновения спор (чаще всего это нижняя и средняя части стволов) развивается нарост, выступающий из-под коры, которая вследствие этого разрывается.

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Гриб вызывает на березе белую сердцевинную гниль, подобную той, которую образует на деревьях ложный трутовик. Именно поэтому на протяжении нескольких десятилетий чага считалась бесплодной формой ложного трутовика. Настоящие плодовые тела трутовика очень часто остаются незамеченными. Они растут под корой, которая вскоре в этих местах отпадает.

Наросты могут расти 10 и более лет, питаясь соками живой березы, достигая диаметра 50 см. В процессе своего роста они вызывают гниение середины ствола деревьев. На мертвых деревьях чага разрушается, образуя разные виды трутовиков, непригодных для лечения.

Гриб, снятый с нижних отделов стволов деревьев, растущих в сыром месте, или с засохших деревьев, к употреблению не годен. Чагу можно увидеть и на поваленных стволах березы, но после отмирания дерева развитие ее прекращается, а вскоре становится заметным плодовое тело самого гриба в виде гребневидных выростов буро-коричневой окраски.

Чагу следует научиться отличать от ложного и настоящего трутовиков, имеющих копытообразную форму, растущих на березе плоскостью вниз. На вкус чага немного горьковата, без запаха.

Где встречается чага

Чага распространена в европейской части России, Западной Сибири, на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и Урале.

Как размножается березовый гриб (чага)

Чага размножается спорами, прорастающими на пораженных участках коры. Замечено, что старые деревья более подвержены заражению грибами, поскольку с течением времени у дерева снижается способность образовывать раневое ядро, препятствующее проникновению спор внутрь древесины. Большую роль играют также условия произрастания; так, растущие в горах деревья реже поражаются грибами-трутовиками, потому что древесина у них более плотная.

Как собирать и хранить чагу

Для лечения используют плодовые тела гриба. Заготавливать их можно весь год, но лучше всего весной и осенью, когда активность гриба выше. Некоторые предпочитают собирать чагу зимой или поздней осенью, когда на деревьях нет листьев и гриб легче заметить.

Наросты обрубают топором или молотком и отсекают непригодную для использования рыхлую светлоокрашенную внутреннюю часть. При сборе необходимо следить, чтобы в сырье не попали ложный и настоящий грибы-трутовики, отличающиеся от чаги трубчатым слоем на нижней поверхности.

Не следует собирать сырье с сухих и засыхающих деревьев, а также экземпляры длиной 1-1,5 м и старые, крошащиеся грибы черного цвета по всей толщине.

Свежесрезанные наросты сразу же разрезают на куски размером 3-6 см и сушат на чердаке в хорошо проветриваемом помещении; также куски чаги можно сушить в печи или духовом шкафу при температуре 60 "С, расстилая тонким слоем. Следует обратить внимание на то, что в процессе сушки куски чаги уплотняются, становятся очень твердыми, почти черными.

Высушенную чагу хранят в плотно закрывающейся стеклянной таре не более 2 лет.

Березовый гриб: химический состав

Чага содержит водорастворимые пигменты в большом количестве (20%), которые образуют комплекс, проявляющий противоопухолевую активность; птерины; полисахариды (6–8%);

агарициновую и гуминоподобную чаговые кислоты (до 60%); органические кислоты, суммарное содержание которых составляет 0,5–1,3% (щавелевая, уксусная, муравьиная, ванилиновая, сиреневая, п-оксибензойная, а также 2 тритерпеновые кислоты из группы тетрациклических тритерпенов — инонотовая и обликвиновая); липиды (ди- и триглицериды);

стероидные вещества (стерины — эргостерол, а также тетрациклические тритерпены — ланостерол и инотодиол, проявляющий антибластическую активность); лигнин; клетчатку; свободные фенолы; флавоноиды; кумарин пеуцеданин; целлюлоза; смолы; золу (12,3%), богатую марганцем;

другие микроэлементы в виде оксидов: медь, барий, цинк, железо, кремний, алюминий, кальций, магний, калий, натрий, причем калия в 5–6 раз больше, чем натрия.

Лечебные свойства чаги

Лечебными свойствами обладает только та чага, которая растет на березе. Для медицинских целей подходят только наросты, растущие на живых стволах.

В чаге содержатся следующие биологически активные вещества: зола, в состав которой входят оксиды кремния, железа, алюминия, кальция, магния, цинка, меди, натрия, марганца; кислоты: щавелевая, муравьиная, уксусная, ванилиновая и др.; свободные фенолы, полисахариды, лигнин, клетчатка, стерины.

Из чаги изготавливают препарат бефунгин, применяемый при лечении хронических гастритов и язв, а также в качестве симптоматического средства при лечении онкологических больных. Особенно показан этот препарат при раке желудка и легких.

Установлено, что чага повышает защитные реакции организма, активизирует обмен веществ в мозговых тканях, снижает артериальное и венозное давление, оказывает противовоспалительное действие не только при внутреннем, но также и при наружном применении.

Отвар гриба в соотношении 1 : 5 оказывает гипогликемизирующее действие; максимальное снижение уровня глюкозы в сыворотке крови наблюдается через 2-3 часа, а уровень сахара в крови понижается почти на 30 %. Следует помнить о том, что подобное действие оказывает только отвар из внутренней части гриба, в то время как отвар из наружной части этим свойством не обладает.

Чагу также используют в отоларингологической практике как вспомогательное средство при опухолях гортани в виде ингаляций по 5— 7 минут каждый день в течение недели. Чага улучшает общее состояние больного, облегчает глотание и дыхание, уменьшает осиплость голоса, способствуя тем самым уменьшению воспалительного процесса и созданию оптимальных условий для лучшего изучения опухоли с целью биопсии и выбора метода лечения опухоли.

Березовый гриб рекомендуется как общеукрепляющее и противовоспалительное средство при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также в качестве симптоматического средства при различных онкологических заболеваниях.

Чагу назначают при хронических гастритах, нарушениях желудочно-кишечного тракта с явлениями атонии.

Березовый гриб применяется также и при лечении парадонтоза. Ученые доказали, что препараты из чаги нетоксичны. Лечение березовым грибом и средствами, изготовленными на его основе, проводят курсами по 4-5 месяцев с перерывами в 7-10 дней.

При лечении псориаза, экземы и других кожных заболеваний, сочетающихся с различными воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыво-дящей системы, также рекомендуется использовать препараты чаги.

Чага обладает свойством:

- повышать защитные силы организма,

- стимулировать центральную нервную и нейрогуморальную (повышают активность эстрогенов) системы организма,

- улучшать обмен веществ, в том числе активизировать обмен веществ в мозговой ткани,

- восстанавливать активность заторможенных ферментных систем,

- регулировать деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем,

- стимулировать кроветворение (повышая уровень лейкоцитов)

- обладает противовоспалительными свойствами при внутреннем и местном применении,

- усиливает активность противоопухолевых препаратов, задерживает рост опухолей. Чага восстанавливает сопротивляемость организма и его защитные механизмы, направленные на борьбу со злокачественным ростом. То есть происходит повышение ослабленных функциональных свойств организма, что и лежит в основе нормализации жизнедеятельности тканей и органов. При отсутствии у онкобольных явлений выраженного истощения, их жизнь продлевается от нескольких месяцев до нескольких лет.

Кроме того, препараты чаги обладают спазмолитическими, мочегонными, антимикробными, заживляющими свойствами, нормализуют деятельность желудочно-кишечного тракта и кишечную микрофлору, способствуют рубцеванию язв желудка и двенадцатиперстной кишки.

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Березовый гриб: применение в народной медицине

Отвар гриба понижает артериальное и венозное давление, уменьшает частоту пульса. При наружном использовании чага проявляет противовоспалительное, заживляющее и обезболивающее действие.

В народной медицине березовый гриб известен еще с XVI в. Его применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, раке, как общеукрепляющее и тонизирующее средство.

Чага нашла применение при:

заболеваниях желудка, кишечника, печени и селезенка

онкологических заболеваниях

бессоннице, для успокоения нервной системы;

нарушении обменов веществ;

после перенесенных тяжелых заболеваний и операций как общеукрепляющее средство;

для повышения сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям;

псориазе, экземе и других кожных заболеваниях (ранах, травмах, ожогах, обморожениях, юношеских угрях, воспалении, шелушении кожи, укусах насекомых, герпесвирусных поражениях кожи и слизистых, лейкоплакии).

Березовый гриб: применение в медицине

Для лечения применяют следующие препараты чаги:



«Бефунгин» — полугустой экстракт чаги с добавлением солей кобальта (1% СоСl2 или 1,5% СоSO4). Перед употреблением флакон встряхивают, 3 чайных ложки препарата разводят в 150 мл теплой кипяченой воды и после этого принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 мин до еды. Некоторые авторы рекомендуют предварительно нагреть флакон с экстрактом для разжижения, опустив его в воду температурой 60–70°С на 8–10 минут, после чего 2 чайных ложки "бефунгина" разводят в 3/4 стакана теплой воды и принимают по такой же схеме. Препарат хранят в прохладном, защищенном от света месте.

Приготовление настоя чаги

Вымытый кусок гриба заливают холодной кипяченой водой для размягчения на 4–5 часов (воду после замачивания не выбрасывать!). Потом растирают на терке или пропускают через мясорубку. Измельченный гриб заливают кипяченой водой температурой 40–50°С, так как при более высокой температуре чага утрачивает свою активность, из расчета 1 часть гриба на 5 частей воды (используют воду от первого замачивания).

Настаивают 48 часов в темном прохладном месте при редком перемешивании (3–4 раза). Настой процеживают через 3–4 слоя марли, а остаток отжимают и к извлечению добавляют воду от замачивания гриба до первоначального объема. Настой годен 4 дня. Его хранят в темном прохладном месте. Выпивают постепенно по 0,5–1 стакана 1–4 раза в день за 30 мин до еды (не меньше 3-х стаканов в день).

Для лечения гастритов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки настой употребляют по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 мин до еды.

При опухолях органов малого таза (рак прямой кишки, рак простаты) дополнительно назначают теплые лечебные микроклизмы по 50–100 мл настоя на ночь или по 2–4 столовых ложки 2 раза в день.

Для больных, которым противопоказано введение в организм большого количества жидкости при заболеваниях, сопровождающихся задержкой жидкости в организме, готовят настой двойной крепости (2 части гриба на 5 частей воды) или же рекомендуют употреблять настой вместо чая или других напитков.

Настой чаги для лечения гастрита

Для лечения хронических гастритов с пониженной секреторной функцией настой готовят по следующей технологии: 1 столовая ложка порошка чаги высыпают в стакан, заливают теплой водой (40–50°С), настаивают 6 часов. Весь настой выпивают глотками за 30 мин до еды в 3 приема. Курс лечения — 5–6 месяцев.

Настой чаги для улучшения кровообращения

Для улучшения кровообращения и возобновления формулы крови используют экстракт чаги, который готовят по такой технологии:

2 чайных ложки измельченного гриба настаивают 48 часов в 150 мл теплой кипяченой воды и процеживают. Принимают по 1 столовой ложке за 10 минут до еды. Лечение препаратами чаги проводят курсами по 3–5 месяцев с короткими перерывами между ними 7–10 дней.

При лечении настоем гриба больному назначают преимущественно молочно-растительную диету, ограничивают прием мяса и жиров и исключают консервы, копчености, острые приправы. Нельзя также внутривенно вводить глюкозу и применять пенициллин. Лечение препаратами чаги проходят курсами по 3—5 мес. с перерывами 7—10 дней.

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Березовый гриб: противопоказания

Противопоказаниями к применению чаги являются хронический колит и хроническая дизентерия.

Прием настоя чаги ограничивают при заболеваниях, сопровождающихся задержкой жидкости в организме.

При лечении чагой противопоказано применение пенициллина, который является ее антагонистом, и внутривенное введение глюкозы. Рекомендуют придерживаться молочно-растительной диеты и исключить из питания колбасы, копчености, консервы, острые приправы, ограничить животные жиры, мясные продукты, не употреблять алкогольные напитки и не курить. опубликовано econet.ru

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