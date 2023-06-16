4 специи, которые уничтожают бактерии и защищают клетки

Мы теперь знаем, что специи действуют как мощные антибиотики, средства для разжижения крови, противораковые агенты, противовоспалительные факторы, регуляторы инсулина и антиоксиданты

Специи уничтожают бактерий и защищают клетки

"Мы теперь знаем, что специи действуют как мощные антибиотики, средства для разжижения крови, противораковые агенты, противовоспалительные факторы, регуляторы инсулина и антиоксиданты", - говорит физиолог Гарри Г. Прейс, доктор фило-софии из медицинского центра Джорджтаунского университета и один из ведущих исследователей в этой области, - "Травы и специи, регулярно добавляемые в пищу в малых дозах, являются уникальными стимуляторами здоровья."

"Великолепная четверка" трав и специй

Против воспалений: Имбирь.

Воспаление является предположительной причиной болезней сердца, инсульта, рака, болезни Альцгеймера и артрита. Вот впечатляющая новость: действующие вещества имбиря (гингеролы) уменьшают боли у животных и действуют как ингибиторы ЦОГ-2 (циклооксигеназы), так же, как противоартритные препараты, например, целебрекс. Кроме того, гингеролы, подобно аспирину, разжижают кровь, что полезно при заболеваниях сердца.

Наилучшее доказательство того, что имбирь является противовоспалительным средством, получено исследователями иэ Университета Майами: у пациентов с остеоартритом колена, которые принимали 255 мг экстракта имбиря дважды в день в течение шести недель, боли в коленях значительно уменьшились по сравнению с теми, которые не получали имбирь. Как сопутствующий эффект, у них также было меньше случаев желудочно-кишечных расстройств.

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Против микробов: Орегано

"Не удивительно, что орегано используется с древних времен для борьбы с инфекциями", - говорит доктор Прейс. Недавно он обнаружил, что масло орегано столь же эффективно, как и антибиотик ванкомицин, при лечении стафилококковых инфекций у мышей. Кроме того, оно уничтожает грибковые инфекции.

Суточная доза масла орегано, смешанного с маслом пажитника, тмина и семен тыквы, снижала артериальное давление и улучшала содержания сахара в крови и чувствительность к инсулину у крыс, больных диабетом. В исследованиях, проводившихся в штате Техас, масло орегано убивало паразитов в организме человека.

Доктор Прейс делает вывод: люди, которые принимают орегано в пищу в небольших разумных количествах, могут получить дополнительную противопаразитарную и анти-диабетическую защиту, хотя для проверки этого утверждения требуются дополнительные испытания на людях.

Против рака: Куркума

В желтой куркуме - специи, которая входит в состав порошка карри, - содержится высокая концентрация мощного антиоксиданта куркумина. Согласно последним исследованиям, куркумин помогает подавлять рак. При опытах in vitro (в пробирке), 80% злокачественных клеток рака простаты самоуничтожались под воздействием куркумина.

Добавки куркумина в корм подопытных мышей резко замедляют рост имплантированых человеческих клеток рака простаты. То же самое происходит и с клетками рака толстой кишки и рака легких. Исследователи полагают, что куркумин блокирует активацию генов, которые вызывают рак.

Дополнительный эффект: за счет уменьшения воспалительной активности, куркумин уменьшает отек суставов и прогрессирующее повреждение головного мозга у животных. В исследовании Калифорнийского университета добавки небольших доз куркумина в корм мышей с болезнью Альцгеймера уменьшили содержание s-бляшек в мозге мышей на 50%.

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Против диабета: Корица

Добавление корицы в пищу, особенно в сладкие блюда, помогает контролировать всплески сахара в крови, говорит исследователь Ричард Андерсон из Департамента сельского хозяйства США. "Корица помогает нормализовать уровень сахара в крови, повышая чувствительность к инсулину", - говорит он. Недавно он выделил активный компо-нент корицы - метилгидроксихалкон, или МГХП, который в пробирке ускорял переработку сахара в крови на 2000%, или в 20 раз!

Таким образом, добавляя корицу в пищу в небольших количествах - например, посыпая ей десерты, - вы делаете работу инсулина более эффективной. Гвоздика, куркума и лавровый лист также обладают таким действием, но более слабым.

Это очень важное открытие. Таким образом, вы можете избежать повышения уровня сахара и инсулина в крови, и тем самым предотвратить диабет. Установлено, что у животных стабильно низкий уровень инсулина является фактором, замедляющим старение и увеличивающим срок жизни.

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Сильнейшие специи.

Сильнейшие антибиотики. Самыми сильными убийцами 30 видов бактерий, по данным исследователей Корнельского университета, оказались (в порядке убывания) лук, чеснок, ямайский перец, майоран, тимьян, эстрагон, тмин, гвоздика, лавровый лист и кайенский перец.

Сильнейшие антиоксиданты. Этот список возглавляют орегано, тимьян, шалфей, тмин, розмарин, шафран, куркума, мускатный орех, имбирь, кардамон, кориандр (кинза), базилик и эстрагон. Исследователи из Калифорнийского Университета (Дэвис), считают, что по антиоксидантной активности тимьян подобен витамину Е.

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