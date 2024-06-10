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Гимнастика для глаз от известного окулиста доктора Юджина Брэбхема

Источник: Econet 10 июня 2024 6772
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Чтобы не падало зрение и не уставали глаза, делай ежедневную гимнастику для глаз, рекомендованную всемирно известным окулистом, доктором Юджином Брэбхемом (больница при институте Кливленда)

Гимнастика для глаз от известного окулиста доктора Юджина Брэбхема

Чтобы не падало зрение и не уставали глаза, делай ежедневную гимнастику для глаз, рекомендованную всемирно известным окулистом, доктором Юджином Брэбхемом (больница при институте Кливленда).

Отвод глаз

Гимнастика для глаз от известного окулиста доктора Юджина Брэбхема

6 раз как можно медленнее двигай глазами вверх-вниз; теперь 6 раз поведи глазами слева направо. Старайся рассматривать предметы, попадающие на линию твоего взгляда.

Ручной компресс

Гимнастика для глаз от известного окулиста доктора Юджина Брэбхема

Закрой глаза, глубоко дыши. Одновременно сильно, до разогрева, потри ладони друг о друга, затем приложи горячие ладони к глазам и медленно досчитай до десяти.

Круговорот

Гимнастика для глаз от известного окулиста доктора Юджина Брэбхема

Вращай зрачками по кругу: 4 оборота по часовой стрелке, 4 — обратно. Делай это медленно, рассматривая попадающие в поле зрения предметы.

К ногтю

Гимнастика для глаз от известного окулиста доктора Юджина Брэбхема

Вытяни руку перед собой, выстави вверх большой палец и смотри на ноготь. Теперь 10 раз не спеша приблизь руку к носу и снова удали — следя, не отрываясь, за перемещениями ногтя в пространстве.

Жмурки

Гимнастика для глаз от известного окулиста доктора Юджина Брэбхема

В заключение крепко сожми веки и жмурься так 5 — 6 секунд. Затем резко раскрой глаза. Повтори упражнение 10 раз.

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Источник: https://econet.ua/

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