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Первая помощь без медикаментов: советы восточной  медицины

Источник: gippokratlechit.com 19 декабря 2022 5624
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Иногда можно обойтись без медикаментов, простые советы восточной медицины помогут вам в этом. Пол-литра воды с молоком, сахаром и 1 ч. л. молотого кардамона снижают температуру

Первая помощь без медикаментов: советы восточной  медицины

Иногда можно обойтись без медикаментов, простые советы восточной  медицины помогут вам в этом.

14 простых рекомендаций

жар при простуде

пол-литра воды с молоком, сахаром и 1 ч. л. молотого кардамона снижают температуру

головная боль

0,5 ч.л. сухого имбиря + немного горячей воды до образования пасты. пасту наложить на лоб. возможно небольшое жжение: оно не вредно.

боль в спине

компресс из имбирной пасты (мол. имбирь + вода)

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боль в горле

прополоскать стаканом настоянного в горячей воде шалфея

угри, прыщи

1 ст.ложка сока алое + четверть ч.ложки куркумы. принимать внутрь 2 раза в день, пока кожа не станет чистой

плохой запах изо рта

пожуйте семена фенхеля! или (если запах идет изнутри) заварите в стакане кипятка 1 ч.ложку смеси молотого кардамона, молотой корицы и молотых лавровых листьев (в равных частях), охладите и пейте.

при растяжении мышцы

примите горячую ванну с 0,5 стакана молотого имбиря и 0,5 стакана соды в течении 15 минут, на больное место дважды в день накладывайте компресс из теплой пасты (1 ч.л. имбиря + 1 ч.л. куркумы + немного горячей воды)

Первая помощь без медикаментов: советы восточной  медицины

опухоль (наружная)

на опухший участок нанесите присыпку из 2 частей куркумы и 1 части соли.

плохой сон, бессонница

вечером выпить стакан теплого молока с 0,5 ч.л. мускатного ореха. или: смешать 1 ч.л поджаренного молотого кумина с мякотью спелого банана. съесть перед сном

для улучшения памяти

съесть три грамма молотых семян калинджи, смешанных с 10 граммами меда

ожог

растворите щепотку куркумы в соке алое.

простуда

кипятите 0,5 ч.л. имбиря и 1 ч.л. молотой корицы в половине литра воды 10 минут. выпивайте 1 стакан каждые 3 часа с небольшим количеством меда.

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заложенный нос

вдохните дым горящей куркумы. это позволит слизи быстрее выйти из носа и прочистит его.
чтобы хорошо высморкаться вдохните порошок из равных частей молотой корицы, черного перца, кардамона и кумина.

грипп

чай из сухого имбиря. молоко с куркумой - 3 раза в день — это предотвращает осложнения после болезни и укрепляет ослабшую печень.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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