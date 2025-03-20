Эта простая процедура увеличивает жизненную энергию, повышает качество сна, снимает боль и симптомы некоторых заболеваний

Памятка гемодинамики Фен-Фу

Итак, есть три непременных и обязательных условия, при соблюдении которых гемодинамика Фэн-фу действенна: именно лед (общей площадью в 2-3 кв.см.), ставится именно на Фэн-фу (стыке затылочной кости и шеи) и именно натощак.

Это тот минимум, без которого за процедуру и браться не следует. Однако помимо него существует масса мелочей, способных заметно усилить эффект.

Полный цикл предполагает ежедневную установку льда в течение месяца.

Естественно, кроме всего прочего ставить лед необходимо в условиях предельной чистоты воздуха и пользоваться кислородной подушкой, если она не вызывает неприятных ощущений.

Желательно, чтобы процедуре предшествовала гимнастика, ориентированная на шейно-грудной отдел позвоночника или сопутствовал массаж того же отдела. Лучше на протяжении всей процедуры лежать, еще более облегчая прохождение крови.

Более тридцати минут держать лед на Фэн-фу нет необходимости.

Крепить лед на затылке лучше эластичным бинтом, или надев лыжную шапочку.

Если в конце процедуры, когда лед растаял и волосы протерты полотенцем, вы почувствуете прилив теплой волны к затылку - это очень хорошая примета бесспорной действенности процедуры.

Первую неделю желательно ставить лед и утром и вечером (разумеется, оба раза натощак). Связано такое пожелание с “принципом шока”.

Суть “принципа шока” хорошо знакома всякому, занимавшемуся “ боди билдингом”: серьезный рост мышечной массы возможен лишь при условии беспощадных, шокирующих нагрузках на мышцы. Человеческий организм бывает более отзывчив на кавалерийский наскок, и этим обстоятельством необходимо воспользоваться именно в первую неделю процедур на Фэн-фу.

Само собой разумеется, что на протяжении первых двух недель, есть следует только в обед и предпочтение отдавать легким, быстроусвояемым продуктам (фрукты, овощи, творог, рыба и т.д.). Пить можно без ограничений.

После одномесячного курса ставить лед самостоятельно, по настроению и ощущению, при болях, инфекционных заболеваниях и когда чешется затылок (Фэн-фу).

Все описанное выше желательно, но не обязательно. Непременно - именно лед, именно на Фэн-фу, именно натощак. Такова процедура гемодинамики в ее домашней, самодеятельной версии. Эффект ее может быть усилен, но это уже в клинических условиях и в индивидуальном порядке.

Остается напоследок сказать, что противопоказаний при гемодинамике Фэн-фу не предвижу. Слышал опасения: мол, не случиться ли простуда или менингит? Опасения эти напрасны: температура таяния льда 0 градусов, т.е. выше обычной зимней температуры в России, а менингит - вообще инфекционное заболевание.

Для сравнения приведу такой пример, в хирургии больных аллергией (даже детей) нередко оперируют, предварительно засунув по макушку в мешок со льдом. Исключением здесь могут стать только те, чей мозг очевидно болен, кто перенес серьезные черепно-мозговые травмы и операции (береженного Бог бережет).

Гемодинамика Фэн-фу совершенно безопасна, в худшем случае, бесполезна, и делать ее бесполезной могут либо конкуренты (наркотики, алкоголь, нейроалептики, снотворные), либо чувствительные удары по кровеносной системе (обильные трапезы, горячие ванны, большие физические нагрузки, тяжелые травмы и т.д.)

Думаю еще, что эффект от гемодинамики Фэн-фу во многом будет зависеть от рода деятельности, возраста, веса и состояния сосудов, их эластичности.

Сама же по себе гемодинамика абсолютно безвредна, любой кулинарный рецепт гораздо опаснее ее рецепта, потому что кулинария — это все-таки вторжение в организм, а лед на Фэн-фу никакого вторжения в организм не производит, он просто двигает кровь в те места, где ей положено бывать, но где, по разным причинам, она давно не бывала. Вот и все.

Тысячелетняя практика китайской медицины воздействия на Фэн-фу температурой же (прижиганием) засвидетельствовала полную ее безвредность.

Не пугайте себя, не отменяйте лед на Фэн-фу при простудах и при появ-лении одновременно с процедурами неких болей. На счет льда следует записывать лишь то НОВОЕ, что возникает в ощущениях, а не все ощущения подряд. Хотя к месту здесь будет добавить, что по мере выздрав-ления вполне возможны, вызванные процедурой неприятные и болезненные ощущения. Выздоровление иногда бывает не менее тяжело, чем заболевание и чревато кризисами.

Генетические заболевания и необратимые травмы гемодинамике не подвластны. Она не панацея, но она - и панацея, потому что в теории способна восстанавливать, лечить и омолаживать все, что подконтрольно мозгу и питается кровоснабжением.

Действие гемодинамики отличается чрезвычайной длительностью и дает о себе знать в течение года, а окончательный итог всех ее деяний может быть подведен лишь спустя 5-7 лет (полного цикла обновления клеток). опубликовано econet

Из книги Александра Афанасьева "Лекарство от всех скорбей"

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