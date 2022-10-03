Ваш язык — показатель чистоты всего организма

Нужно ли вообще проводить чистку организма от каких-то там токсинов, шлаков? Может это у кого-то другого эти шлаки, а у меня все в порядке? Показатель чистоты нашего организма – состояние нашего языка

Нужно ли вообще проводить чистку организма от каких-то там токсинов, шлаков? Может это у кого-то другого эти шлаки, а у меня все в порядке? Как узнать? А очень просто! Показатель чистоты нашего организма – состояние нашего языка.

Язык связан с пищеварительной системой и все неполадки и накопления токсинов сразу видны на языке. Аюрведическому практику форма, цвет языка, его покрытие может о многом рассказать. Для него язык – карта внутреннего состояния организма. Давайте и мы разберем – что же можно определить по нашему языку?

Язык здорового человека должен быть идеально розовый. Ненормальная краснота, как и ненормальная бледность, говорят об определенных болезнях организма (например – бледность бывает при малокровии).

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Бывают еще “расцветки” языка – и голубая и фиолетовая, и с пятнами определенных цветов. На это все есть обьяснения. Мы не будем забираться во врачебные тайны, а рассмотрим – как нам самим определять “Все, организм затоксичен, пора чиститься”.

Язык здорового человека (по Аюрведе – сбалансированного) не должен иметь какого-то налета. Налет на языке показывает наличие в организме Амы (токсинов) от неполностью переработанных продуктов. Каждая повышенная Доша (и следовательно, Ама, ею образованная) дает свой цвет налета на нашем языке. При повышенной Вате налет на языке может быть коричневым (до черного), при повышенной Питте налет желтый, при повышенной Капхе - белый со слизью.

Но бывает, что язык не полностью покрыт налетом, а только какая-то часть. Мысленно поделите свой язык на 3 части – основние языка – это место Ваты (толстого кишечника), средняя часть – место Питты, (тонкого кишечника) и и кончик языка – место Капхи (желудка и легких). Внимательный осмотр даст нам понимание – какая Доша вышла из баланса.

При более глубоком изучении можно определить какой орган болен и производит эту Аму. Существуют целые “Атласы языка”, где каждый миллиметр языка связан с определенным органом нашего тела. Я намеренно не привожу этих картинок, а то народ как начинает сам “диагностировать” с минимальными знаниями – беды не оберешься.

Так что этих знаний вполне достаточно, чтобы понять, что токсины опять накопились и надо чиститься. Чиститься надо до тех пор, пока весь налет не исчезнет и язык не станет розовым. Обычно на это уходит 1-2 недели, но бывает и больше.

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Много факторов влияет на наше состояние, так что “средней температуры по больнице” не получается. В общем, правило такое – как только на языке появляется налет любого цвета – усиленная чистка и умеренная еда или даже голодание.

А для ежедневной чисти языка лучше всего пользоваться специальными скребками. опубликовано econet.ru

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