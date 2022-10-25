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Вы будете удивлены: о чем говорят Ваши вкусовые предпочтения

Источник: oum.ru 25 октября 2022 6736
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Оказывается, что каждая эмоция обладает определенным вкусом или ароматом, а потому, употребляя в пищу определённые продукты, можно влиять на свое психо-эмоциональное состояние

Вы будете удивлены: о чем говорят Ваши вкусовые предпочтения

Современные медики заметили, что психологические факторы заболеваний настолько сильны, что они часто доминируют при лечении над физиологическими факторами. Также замечено, что вкусовые потребности человека зависят и определяются его психическим и эмоциональным состоянием, а не от разумной целесообразности. А это связано с тем, что пища является источником не только питательных веществ для физического организма человека, но и формирует его эмоциональный потенциал психики. Проще говоря — даёт силу эмоциям. 

Вкус пищи - это эмоции

Согласно аюрведе, существует 6 вкусов: 

  • сладкий 
  • кислый
  • соленый 
  • горький 
  • терпкий
  • вяжущий

И если все эти вкусы присутствуют в сбалансированном состоянии, тогда пища дарит человеку здоровье и счастье. Если же нарушается эта гармония, что часто зависит от недостатков характера и поведения, то приходят болезни. 

Так, например, пребывая в состоянии лени, человек хочет сладкого вкуса. Сладкий вкус полезен, но от его избытка, т.е. избытка сахара в организме снижаются защитные силы, нарушается обмен веществ и функции печени, поджелудочной железы, мелких сосудов, страдает зрение. Замечено, что много сладкого, особенно вечером, потребляют те, кто старается не решать свои проблемы. 

Вы будете удивлены: о чем говорят Ваши вкусовые предпочтения

Испытывая горе, человек неосознанно стремится разнообразить свой рацион такими горькими продуктами как: горчица, ржаной хлеб, кофе. В результате появляются большая вероятность появления хронических инфекций, заболеваний крови и костной системы. Пессимистичный, обидчивый человек постоянно стремится кушать кислое. А кислое в чрезмерном количестве наносит вред сердцу, легким, желудку, кишечнику, суставам, нарушает внутреннюю среду организма. 

Суетливый, напряженный человек просто обожает солёную пищу. Он настолько её любит, что готов есть даже сладости с солью. А излишне соленое является врагом сосудов всего организма, бронхов, почек, суставов.  Упрямые, напористые, безудержные люди любят чрезмерно терпкое. Такая пища приводит к заболеваниям гормональных органов, бронхов, позвоночника, суставов, костей. 

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Пристрастие к острой пище испытывают гневливые, излишне темпераментные люди, в результате чего возникают воспалительные процессы в печени, поджелудочной железе, желудке, сердце, половых органах. Потребность в жареной пище у человека возникает при наличии в характере грубости, ощущении усталости и отвращении к труду. А это ведет к перегрузке сосудов мозга, печени, желудка, нарушаются гормональные и иммунные функции. 

Жадные люди любят излишне жирное, которое ведет к заболеваниям желудка, печени, костной системы, нарушению обмена веществ. 

Вкус пищи и стресс

Люди, которые находятся в постоянном психическом напряжении, не умеют отвлекаться от проблем, предпочитают тонизировать организм чаем, кофе, зверобоем, душицей. 

Пребывая в таком состоянии, человек, как правило, начинает курить, употреблять алкоголь и другие средства отравления.  

Вы будете удивлены: о чем говорят Ваши вкусовые предпочтения

Так или иначе, но на физиологическом уровне результат таких привычек — поражение сосудов мозга, сердца, почек, печени. Более того, снижаются функции половых желез и начинает страдает система кровообращения. 

Раздражительные, упрямые, жадные, суетливые люди любят много есть, торопятся во время еды - появляется лишний вес, нарушения артериального давления, гормональные расстройства, нарушения в позвоночнике, снижаются защитные силы организма. 

Пища и современный мир  

При черствости, жадности, плохом отношении к людям, жестокости, излишней привязанности к вещам появляется тяга к мясному. А жестокость и прямолинейность вызывает огромную потребность в продуктах из рыбы. Как итог — пессимизм, постоянная раздражительность, злокачественные опухоли, несчастные случаи. 

Кроме того, эти мясо и рыба требуют много энергии для переваривания, что в результате ведёт к ослаблению всех других функций организма, в том числе и естественное стремление к самоизлечению. Болезни переходят в хроническое течение. 

Итак, какие же эмоции связаны с пищей. Подведем небольшой итог: 

  • скорбь — горькие эмоции, 

  • страх — обладает вяжущим характером.  

Эти две эмоции усугубляют психо-энергетические потоки в организме человека, называемые в аюрведе «вата».

  • зависть — кислая эмоция, 

  • гнев — едкая эмоция. 

Эти две эмоции усугубляют «питу». 

  • желание и страсть — сладкие эмоции, 

  • жадность — соленая эмоция.

Эти две усиливают капху. 

Человек, увлеченный любимым делом, доброжелательно относящийся к людям, не склонен к извращениям своих вкусовых качеств, и тем самым, увеличивает возможность быть здоровым и счастливым. 

Таким образом, потакая своим отрицательным чертам характера, мы приобретаем нарушения гармоничных вкусовых ощущений, что, в свою очередь, заставляет принимать в пищу мясные, рыбные продукты, жареное, чай, какао, кофе. Чрезмерно - сладкое, -кислое, -соленое, -терпкое, -горькое, -жирное, -острое. А при неправильном питании развиваются болезни. Вот так работает механизм наказания человека за негативные качества характера.  Поэтому питайтесь гармонично и сбалансированно, исключите из своего рациона мясо, рыбу, кофе,  уменьшите количество жареного, и тогда вы поможете своему организму избавиться от многих заболеваний. опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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эмоции вкус аюрведа познавательно здоровье

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