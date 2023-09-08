20 причин полюбить свеклу

Свекла полезна как в сыром, так и в вареном виде — это один из немногих подарков природы, полезные вещества которого не подвержены разрушению при температурной кулинарной обработке.
История свеклы насчитывает не одно тысячелетие. Предком современной свеклы была дикая свекла, произраставшая в Индии и на Дальнем Востоке. Причем, уже издревле ее использовали в народной медицине. К нам она была завезена лишь в Х веке. Причем, сперва в пищу употреблялись только листья корнеплода, и только со временем жители давней Руси оценили вкус самого корневища. Сегодня, благодаря селекции, мы имеем множество разновидностей свеклы — она бывает белая, черная, желтая, красная, листовая, столовая, сахарная... Но, сколько бы видов этого овоща не существовало, поводов его полюбить намного больше. Вот лишь часть из них.
Свекла содержит в себе оксид кремния, который помогает нашему организму эффективно усваивать кальций. В свою очередь, кальций отвечает за состояние нашей скелетно-мышечной системы и профилактику остеопороза и других заболеваний костей. А такие питательные вещества, как магний, витамин С и фолиевая кислота, которые также присутствуют в свекле, будут прекрасным дополнением для здорового развития костной ткани.
Сок свеклы — отличный способ профилактики различных заболеваний крови, в том числе, железодефицитной анемии. Употребление свеклы увеличивает выработку крови в нашем организме, поднимает уровень гемоглобина, улучшает циркуляцию крови и кислорода в ней, а также пропускную способность эритроцитов (красных кровяных тел).
Свекла содержит натуральный сахар — без жиров и с низким содержанием калорий — и имеет невысокий гликемический индекс. Это означает, что такой сахар поступает в кровь медленно. Соответственно, диабетикам проще будет контролировать уровень сахара в крови и поддерживать его оптимальный уровень.
Свекла богата пищевыми волокнами, флавоноидами и бетацианином. Бетацианин — это мощный антиоксидант, который способствует снижению окисления липопротеидов низкой плотности и не дает им осаждаться на стенках артерий. Это защищает организм от возможных болезней сердца и инсультов.
Магний, который в изобилии содержится в свекле, способствует лечению гипертонии и атеросклероза. Свекла является отличным источником нитратов, которые при потреблении, преобразуются в нитриты и оксид азота. Именно эти компоненты способствуют расширению артерий, следовательно, увеличивают содержание кислорода в крови, снижают кровяное давление, а с ним и риск атеросклероза, сердечных приступов и инсультов.
Свекла является колоссальным источником витамина B и фолиевой кислоты, которые имеют решающее значение для предотвращения врожденных расстройств плода, таких как спинномозговая грыжа и дефект нервной трубки. Кроме того, употребление свеклы обеспечивает энергию и снижает усталость у беременных.
Окисление нитратов, содержащихся в свекле, расширяет кровеносные сосуды и увеличивает приток крови к половым органам. Другой химический компонент — бор — имеет важную роль в производстве полового гормона, который отвечает за повышение либидо и подвижность сперматозоидов.
Бетацианины, содержащиеся в свекольном соке, замедляют процесс клеточных мутаций, предраковых поражений и опухолей пищевода, молочной железы, простаты, толстой кишки, печени, заболеваний крови и лейкемии.
Высокое содержание пищевых волокон позволяет свекле осуществлять функцию слабительного и мочегонного средства. Корнеплод поможет вам очистить толстую кишку, стимулировать кишечник и переваривать жирную пищу и выводить из организма соли тяжелых металлов. В свою очередь, бетаин повышает уровень желудочной кислоты и помогает пациентам с гипохлоргидрией.
Свекла увеличивает поступление в мозг кислорода, что способствует лучшей передаче нервных импульсов и предупреждает наступление деменции. А фолиевая кислота в свекле способна помочь предотвратить не только деменцию, но и болезнь Альцгеймера.
Высокое содержание в свекле витамина С стимулирует активность белых кровяных клеток, которые защищают наш организм от вирусных и бактериальных заболеваний. Витамин С также поможет в борьбе с насморком и даже поспособствует предотвращению симптомов астмы. А природный бета-каротин, содержащийся в свекле, станет отличной профилактикой против заболевания раком легких.
Бета-каротин является формой витамина А, который препятствует развитию возрастной макулярной дистрофии (ВМД) и катаракты.
Флавоноиды и витамин C в свекле помогут длительное время поддерживать здоровой структуру ваших капилляров.
Содержащийся в свекольном соке бетаин стимулирует функции печени и способствует ее детоксикации, выведению из нее токсинов, очищению желчных протоков, почек и мочевого пузыря. Кроме того, свекла поможет предотвратить накапливание в печени жировых отложений, вызванных злоупотреблением алкоголем и дефицитом белка.
Свекольный сок содержит витамины А, В1, В2, В3, С, бета-каротин, бета-цианин, фолиевую кислоту (В9). Кроме того, свекла богата магнием, фосфором, натрием, калием и кальцием. Содержит в себе небольшие количества меди, селена, цинка, железа и марганца. В ней также присутствуют углеводы, белки, антиоксиданты, пищевые волокна и различные аминокислоты (в том числе D-аминокислоты).
Свекольный сок поможет с профилактикой любых воспалительных заболеваний, которые являются одной из главных причин преждевременного старения организма и возрастных заболеваний.
Каротиноиды, содержащиеся в свекле, значительно улучшат внешний вид ваших волос, сделают их блестящими и более прочными. Кроме того, за счет улучшения кровообращения и питания волосяных фолликулов свекла поможет избавиться от перхоти.
Высокое содержание пищевых волокон и низкое содержание калорий в свекле способствуют очищению организма от токсичных веществ, а также от излишков воды и жира. А полное отсутствие в ней транс- и насыщенных жиров поможет существенно ускорить в организме процесс метаболизма.
Магний, содержащийся в свекольном соке, поможет снять напряжение в мышцах, побороть стресс и беспокойство. В то же время, бетаин способствует вырабатыванию в организме серотонина, и тем самым поднимает настроение, а триптофан расслабляет мозг и создает ощущение благополучия.
Свекла содержит в себе чрезвычайно активные антиоксиданты и фенольные соединения, которые препятствуют старению клеток и ДНК.
- У 10-15% людей после употребления свеклы может наблюдаться битурия (изменение цвета мочи). Само по себе оно не вредно, а просто свидетельствует о нарушении метаболизма железа. С битурией обычно сталкиваются те, у кого наблюдается дефицит или избыток железа в организме.
- Если вы страдаете мочекаменной болезнью или имеете к ней предрасположенность, то вам лучше сократить количество свеклы в своем рационе. Причиной тому служит щавелевая кислота, которая содержится в этом корнеплоде. Эта кислота ведет к образованию в почках солей, превращающихся в дальнейшем в камни (оксалаты). Причем, максимально свои негативные свойства щавелевая кислота обретает после термической обработки свеклы. В таком виде она намного быстрее соединяется с содержащимся в организме кальцием.
- Медики также советуют не увлекаться свеклой тем, кто страдает гипотонией, поскольку свекольный сок понижает артериальное давление. Соответственно, при низком давлении следует осторожно потреблять блюда из свеклы. опубликовано econet
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