Туннельный синдром запястья— профилактика и лечение

Особенно часто синдром запястного канала наблюдается у женщин старшего возраста. Почему так? Этот синдром считается профессиональным заболеванием тех работников, которые кистью выполняют монотонные однообразные сгибательно-разгибательные движения

Туннельный синдром запястья имеет и другие названия, такие как синдром запястного канала, а также карпальный синдром. Это неврологическое заболевание, оно себя проявляет длительным онемением и болью пальцев кисти. Причина туннельного синдрома это сдавливание срединного нерва между находящимися в запястье костями и сухожилиями мышц.

Его относят к категории туннельных невропатий, в двух словах о которых можно сказать, что они возникают по причине сдавливания нерва в костно-фиброзных, а также фиброзно-мышечных каналах.

Особенно часто синдром запястного канала наблюдается у женщин старшего возраста. Почему так? Этот синдром считается профессиональным заболеванием тех работников, которые кистью выполняют монотонные однообразные сгибательно-разгибательные движения или происходит длительное вынужденное сгибание кисти. Так какие же профессии попадают в зону риска? Это пианисты, виолончелисты, барабанщики, боулеры, художники со стажем, мотогонщики, сурдопереводчики, те, кто работает отбойным молотком, парикмахером, занимается вышивкой, машинописью. В последнее время, когда компьютер уже не редкость и всё больше профессий связаны с ним, людей страдающих туннельным синдромом запястья стало гораздо больше.

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Считается, что длительная по времени работа за компьютером стала фактором риска, провоцирующим развитие этого недуга. По результатам одного исследования у каждого 6го работающего за компьютером выявлен данный синдром запястного канала. Пользователи, у которых кисть по отношению к предплечью изогнута на 20° и более подвержены большому риску.

Другие исследования противоречат этому и говорят об отсутствии достоверных различий в возникновении этого недуга у людей, работающих за компьютером и не работающих за ним.

Причины синдрома запястья

В запястном канале расположен нерв, и вот когда происходит его защемление, возникает боль в запястье. Естественными причинами защемления данного нерва считается опухание расположенных радом с нервом сухожилий и отёком запястного канала.

Причина защемления этого нерва кроется в длительной статической нагрузке на одни и те же мышцы. Нагрузку вызывает большое количество однообразных движений и зачастую неудобное положение рук. К примеру, работая на той же клавиатуре компьютера, кисть человека находится в постоянном напряжении.

Симптомы туннельного синдрома запястья

Характеризуется болью, онемением и показыванием (парестезией) в области иннервации срединного нерва.

На начальной стадии синдрома запястья человек чувствует в пальцах дрожь, зуд, покалывание. Причём поначалу он не связывает это с деятельностью на компьютере, та как данные симптомы проявляют себя спустя несколько часов после окончания, например, машинописи.

На дальнейших, более поздних стадиях начинает проявляться онемение, боль и тяжесть в руках, покалывание в ладонях, пальцах, запястье, в кистевой области нарушается чувствительность, может образоваться раздражение тканей и отёк. Утром в пальцах может ощущаться скованность. У людей с туннельным синдромом запястья могут проявиться и косвенные проявления: бессонница из-за болей и кистевой судороги.

Запущенная стадия синдрома запястья не редко приводит до атрофии мышц большого пальца. Пропадает возможность крепкого сжатия руки в кулак, большой палец не сгибается. Кисти и пальцы ладони могут стать непослушными.

При попытке человека с туннельным синдромом поднять довольно тяжёлый предмет, это может спровоцировать боль или отключение рук – предмет просто выпадет из рук. Человек с этим синдромом теряет возможность продолжительно разговаривать по телефону, читать книгу, держа её перед собой в руках, удерживать более 10 минут руль автомобиля.

Диагностика туннельного синдрома запястья

Невролог подчас осмотра пациента определяет степень поражения мышц запястья, возникших от работы за компьютером или другой профессиональной деятельности.

Однако человек и самостоятельно способен определить данное заболевание. Чтобы продиагностировать синдром запястного канала применяют тест Тинеля и тест Фалена.

При первом тесте идет перкуссия (постукивание) в области запястья над тем местом, где проходит срединный нерв. Если тест положительный – сопровождается парестезией на ладони и в пальцах.

Второй тест – максимальное сгибание на три минуты, т.е. соединённые тыльные стороны кистей опускают вниз, а локти должны быть направлены в стороны. Получится что-то вроде буквы «Т». Если в течение этого времени этот тест вызывает парестезию и болезненность на ладонной поверхности 1,2,3 и частично 4 пальца.

Профилактика

Поскольку человеку не всегда удается отказаться или существенно урезать время работы за компьютером и не только, значит стоит подумать о мерах профилактики. Профилактикой туннельного синдрома является и правильная удобная организация рабочего места. Благодаря такому подходу можно избежать почти любых проблем возникающих у человека с руками, работающего за компьютером.

Одной из главных мер профилактики должна быть эргономика и правильная посадка за компьютером. Желательно иметь для работы стул положение спинки, и высота которого регулируются (очень хорошо иметь стол с регулируемой высотой). Правильно отрегулированный стол и стул дают возможность принять положение, когда поясница располагается под углом 90 градусов по отношению к бёдрам. Плечо же с предплечьем должны образовывать прямой угол, а кисти лежать на клавиатуре. В основном клавиатура располагается на высоте в 65-75 сантиметров.

Важными мерами профилактики также являются:

Стул и компьютерное кресло должны быть оборудованы подлокотниками.

Эргономичная клавиатура. Она должна быть расположена так, чтобы сгибая руки в локте, они образовывали прямой угол. Правильно расположенная клавиатура даёт кистям рук отдыхать, когда они на ней лежат.

Работая с мышкой локоть должен на столе лежать, а прямую кисть расположить максимально далеко от края стола.

Принципиально важен и режим труда на компьютере. Потребуется всего несколько минут для отдыха сухожилий и восстановления необходимого объёма синовиальной жидкости. Но человеку больному сахарным диабетом, придётся увеличить продолжительность отдыха. Оптимальным вариантом является ежечасный отдых на 10-15 минут. Отдых не стоит проводить пассивно. Так как человек отдыхает не по причине усталости от движений, а от того, что работает за клавиатурой. В этом случае идеальным вариантом будет выполнение упражнений для рук.

Лечение туннельного синдрома запястья

Необходимо на ранних стадиях начинать лечение туннельного синдрома запястья, вызванного длительной работой за клавиатурой компьютера. Перво-наперво нужно устранить первопричину, к примеру, сахарный диабет или артрит. Ежели заболевание не лечить, как правило, идёт его прогрессирование.

На ранних стадиях синдрома достаточной мерой будет заключаться в консервативной терапии, которая выражена в ограничении нагрузки на пораженное запястье (свести к минимуму работу за компьютером), либо иммобилизировать его фиксированной шиной. Когда симптомы ослабевают, начинают выполнение физических упражнений предназначенных для растяжения и укрепления мышц запястья. Проводить физиотерапию желательно под контролем врача.

При тяжелом протекании туннельного синдрома, сопровождающегося острыми болями и сильным воспалением, требуется лечение медикаментами.

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При правильном питании, способном полноценно насытить организм важными биоактивными веществами,лечение туннельного синдрома запястья может стать очень эффективным и процесс выздоровления станет существенно скорее, сократиться срок реабилитации и трудоспособность вернётся быстрее. Специалист за короткий срок вернётся к своей работе.

Среди альтернативных методов лечения одним из наиболее действенных способов оказалась йога. Она способствует уменьшению болей, а также делает лучше силу хвата.

Комплекс упражнений

Комплекс 1

1. Руки медленно сожмите в кулаки и так само неторопливо разожмите их. Повторите раз 5.

2. Ладони положите на стол и надавите ладонями на его поверхность. Затем поочерёдно отгибайте пальцы.

3. Поднимите и опустите несколько раз руки. Опишите столько же кругов сначала кистями, потом каждым пальцем.

4. Проделайте кистями вращательные движения, затем пошевелите пальцами. Сжатыми в кулаки руками вращайте вокруг оси.

5. Встряхните руками.

6. Руки сожмите вместе и надавливайте пальцами одной руки на пальцы другой руки.

Комплекс 2

1. Вам нужно несколько раз поднять руки и опустить их, потрясите кистями.

2. На несколько секунд крепенько сожмите кулаки, затем разожмите и расслабьте их. Упражнение 5-7 раз повторите.

3. Кистями сделайте вращательные движения (10-12 раз) в каждую сторону.

4. Перед собой вытяните руки и активно шевелите пальцами на протяжении одной минуте.

5. Ладони приложите друг к другу и пальцами разверните к себе, т.е. запястьями от себя. Старайтесь медленно надавливать со стороны ладони пальцами одной руки на пальцы другой.

Комплекс 3

1. До ощущения тепла разотрите внутренние и наружные поверхности ладоней.

2. На правой руке каждый палец отгибайте при помощи большого пальца на правой. На каждый палец произведите по четыре нажатия. Для правой руки повторить тоже самое.

3. Поверните ладони друг к другу внутренними сторонами и соедините их между содой, ладони слегка развёрнуты. Пальцы рук вдавливайте друг в друга, затем потрясите кисти, расслабляя их.

4. Медленно сжимайте кулак. Встряхните кисти, чтобы их расслабить.

5. Медленно сжимайте кулак, после этого быстро и резко разжимайте, выбросив пальцы. Руки опустите, и потрясите кистями.

При работе за компьютером, если у вас всё таки не всегда получается полноценно произвести комплекс упражнений, всё же делайте перерывы, поднимайте вверх руки и вращайте кистями. Если вы, заметили у себя симптомы карпального туннельного синдрома запястья, производить такие вращения нужно очень осторожно и медленно. Периодически расслабляйте мышцы, встряхивая руками. опубликовано econet.ru

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