5 простых упражнений для ликвидации двойного подбородка

Есть пять довольно простых упражнений. Если вы будете выполнять их каждый день на протяжении нескольких недель, они укрепят мышцы вашей шеи и подбородка. И он разгладится!

Конечно, первое, что рекомендуют людям со свисающим подбородком, - похудеть. Но бывает так, что даже если человек похудеет на 50 кг, подбородок от этого никуда не девается. Но не теряйте надежды и даже не думайте о хирургическом вмешательстве!

На самом деле есть пять довольно простых упражнений. Если вы будете выполнять их каждый день на протяжении нескольких недель, они укрепят мышцы вашей шеи и подбородка. И он разгладится!

1. Растягивание языка

Откройте широко рот и высуньте язык. Так далеко, насколько сможете. В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы коснуться языком своего подбородка. Когда язык вытянут на максимум, задержите его в таком положении на 10 секунд. Повторите десять раз.

2. Подъем головы

Ложитесь поперек кровати - так, чтобы голова и ступни свисали с нее. Затем приподнимите голову - так, чтобы вы могли смотреть вперед и видеть все свое тело. Плечи при этом должны продолжать плашмя лежать на кровати. Продолжайте держать голову над телом 10 секунд, а затем медленно верните тело в исходное состояние. Повторите упражнение 2-3 раза - так, чтобы почувствовать легкое головокружение, но не более того.

3. Поцелуй потолка

Встаньте ровно. Наклоните голову немного назад - так, чтобы можно было разглядывать потолок. Тянитесь головой к потолку - так, будто собираетесь его поцеловать. Задержитесь в этом положении на пять-десять секунд. Затем расслабьтесь и вернитесь в исходное положение. Сделайте 15 повторов.

4. Повороты головы

Сядьте ровно, а лучше встаньте. Теперь выполняйте круговые вращения головой, медленно и осторожно. Двигайтесь от плечей к груди и спине, и обратно. Плечи держите опущенными, спину - прямой. Сделайте 10 вращений в одном направлении, затем 10 - в другом.

5. Тренировка челюсти

Садитесь на стул или продолжайте стоять - главное, чтобы спина была ровной. Теперь делайте мощные жевательные движения челюстью, держа при этом рот закрытым, а губы - сомкнутыми. Сделайте медленный глубокий вдох и выдох через нос. На следующем вдохе откройте рот как можно шире, кончиком языка плотно прижмитесь к задней стенке нижних зубов. Сделайте мощный выдох с отчетливым звуком "аааа". Попробуйте добиться того, чтобы весь цикл растягивался на 90 секунд. Сделайте два повтора этого упражнения за одну тренировку.

Вся эта тренировка займет у вас от силы один-два десятка минут. Секрет ее эффективности - в регулярности: если вы будете повторять такую зарядку по утрам пару недель подряд, то обязательно заставите похудеть не только себя целиком, но и ваш подбородок.опубликовано econet

Автор: Константин Шиян