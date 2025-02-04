Как избавиться от головной боли за пару минут без лекарств

Точка хоку расположена на ладони непосредственно между указательным и большим пальцами руки. Чтобы найти ее, необходимо объединить эти два пальца

Как найти точку хоку?

Точка хоку расположена на ладони непосредственно между указательным и большим пальцами руки. Чтобы найти ее, необходимо объединить эти два пальца. Хоку – это та точка, где у вас будет выступать мышца на ладони.

Как помочь, когда вы испытываете сильную головную боль?

Как только вы найдете точку хоку, другой рукой нажмите на нее так, чтобы вы положили ваш большой палец сверху на тыльной части руки, а указательный палец на нижней стороне руки. Точка давления должна приходиться на кости пальца. Надавливайте на точку одну минуту и потом смените руки и сделайте тоже самое на другой руке: разместите правильно руки и нажимайте в течение минуты точку на другой руке. Уже всего через несколько минут головная боль должна бесследно пройти. опубликовано econet

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