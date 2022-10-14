Родинки – что это такое? И почему они несут угрозу для жизни? Родинки – значит, «родные», и дети с ними рождаются. Но почему люди их так не любят, боятся и знают, что их травматизация чревата последствиями?

Я расскажу вам, в чем секрет родинок, почему они опасны и почему дают множественные метастазы, постепенно приводящие к гибели. Я стала диагностировать имеющиеся у людей родинки методом ВРД. и обнаружила, что в глубине родинок локализуются личинки паразитов – трихинелл или шистосом, ближе к кожной поверхности – грибок (аспергилловый – нигер или фумигатус). А все это сверху прикрыто пигментными клетками – меланоцитами, несущими в себе пигмент меланин.

Почему они опасны?

Вывод напрашивается сам. При внутриутробном развитии плацента не всегда может защитить плод. Единичных паразитов, проникших через плаценту, организм плода старается вывести подальше от жизненно важных органов – ближе к коже.

Личинок глистов, тех, что распространяются преимущественно по лимфатическим путям, организм старается вывести под кожу, а одного из самых опасных видов грибков (аспергилл), живущих в кровеносных сосудах, – в область кожи. Там они – личинка и грибок – совместно проживают в сосудистом сплетении.

Эти паразиты спокойно «дремлют» в своих жилищах, пока их не потревожат или иным способом не дадут импульс к развитию и размножению.

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Организм плода заботится также о защите от одного из возможных стимулов – солнечной радиации, прикрыв все это «содружество» пигментными меланиновыми клетками. Когда же защита не выдерживает и солнечные лучи проникают к аспергилловому грибку в достаточном количестве, активизируется его развитие, размножение и распространение. Грибки предпочитают жить в пигментных клетках и разносятся по всему организму вместе с захваченным меланином.

Когда стенки жилища-родинки повреждаются (при травме, пункции, операции, облучении), паразиты мгновенно начинают размножаться и «разбегаться» в излюбленные места «хранения» в том же содружестве: глист и грибок вместе с пигментными клетками или без них.

Разумеется, в такой ситуации гистологическая картина пунктата или среза пораженного узла становится весьма смешанной и малопонятной. В тех случаях, когда грибки обнаруживаются вместе с пигментными клетками, гистологи дают заключение – меланомная болезнь, рак. Этот диагноз при отсутствии лечения паразитов и грибков означает медленную гибель. В тяжелой ситуации, когда иммунитет истощен, происходит генерализация глистов и генерализация аспергиллового грибка, диссеминация всего организма, в том числе и головного мозга (болезнь «месть фараонов»), и быстрая смерть. В этом, на мой взгляд, и состоит секрет родинок.



Почему же тогда, по народной примете, считается, что у кого много родинок, тот счастливый? Очевидно, таким образом организм плода показывает, что он имел в себе силы вывести инфекции, проникшие через плаценту, на кожу, под кожу. Когда же паразиты локализуются и развиваются в жизненно важных органах, дети рождаются уже с измененными больными органами или с выраженными уродствами.



Позволю себе небольшое лирическое отступление. Когда я размышляла над тем, что же происходит с организмом человека при нарушении гомеостаза (естественного баланса) и почему паразиты начинают практически беспрепятственно размножаться, мне пришло на ум сравнение с дикой природой.

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Вспомните лес. Многие растения-иждивенцы живут на деревьях-хозяевах припеваючи, постепенно подтачивая силы своего кормильца. Так, например, омела укореняется внутри дерева, питаясь его соками, на нем же цветет и разбрасывает семена. Интересно, что это растение-паразит является лекарственным в народной противоопухолевой медицине – классический пример по-настоящему взаимовыгодного симбиоза: питаясь соками дерева, омела синтезирует антигрибковые вещества, обеспечивая в своих интересах здоровье хозяина.



А теперь представим лес, пораженный грибницей, то есть, по сути, самый обыкновенный грибной лес. Она подтачивает корни, ствол, ветви – все дерево, образует дупла, превращает древесину в труху. И, как мы часто видим, дерево, снаружи вроде бы здоровое, падает от сильного порыва ветра. Обнаруживаем, что внутри оно все гнилое.

В свое время я путешествовала по Карелии, в тех местах, где нерационально вырубались деревья для продажи в Финляндию. Нарушалась экология, естественный природный баланс. Я видела много таких гиблых мест, где деревья сплошь были покрыты плесенью, грибницей. Местные лесники объясняли мне, что этот лес, пораженный грибницей, спасти уже нельзя и деревья умирают целыми участками.

На этих примерах можно наглядно убедиться, какой из вариантов легче поддается лечению. Конечно, проще избавиться от видимых, крупных паразитов – омелы.



Значительно труднее вывести грибницу. Для этого необходимо спалить, сжечь плесень вместе со здоровыми деревьями. Чем и занимается лучевая и химиотерапия в онкологии.

Биохимики, желая выжечь опухоль, искали специальные препараты. Но в своих поисках они основывались на теории развития рака путем беспорядочного размножения собственных клеток организма.

А грибки и прочие паразиты?

Они либо уходят из этих мест, так как пищи для них уже не остается из-за гибели облученных клеток органа, либо, подкормившись ослабленными в результате химиотерапии клетками, гормонами, витаминами, микроэлементами, получаемыми человеком в процессе лечения, дают новый бурный рост и метастазы. Лучевая терапия, так же как огонь, выжигает собственные клетки – и больные, и здоровые. А грибки, получив лучевой допинг, разрастаются в этой зоне мертвых и ослабленных клеток и еще интенсивнее распространяются в другие места. Справедливости ради надо признать, что сейчас онкологи, правда, пока лишь как вспомогательный метод, начинают использовать противогрибковый препарат (дифлюкан).

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После моих статей в газетах и книг о секрете родинок в наш Центр стали обращаться пациенты с болезненными предонкологическими родинками или уже после их удаления. С этими проблемами мы справлялись легко, предотвращали метастазы, развитие меланомной болезни. Но пациентам, которых облучали, оперировали, мы помочь не смогли. В этих случаях аспергилловые грибки становятся очень агрессивными. Они мне напоминают медведя-шатуна, которого преждевременно разбудили.

Если нарушается «сонное царство» родинки, ее клетки быстро разбегаются по лимфоузлам. На оперативное удаление лимфоузлов они отвечают ростом новых в арифметической прогрессии, а то и в геометрической. Удаляют два меланомных лимфоузла, в ответ поражаются 4, удаляют 4 – появляются 8, а то и 16 и т. д. Чем больше оперируют, лечат, тем агрессивнее они становятся. Я считаю, что всем врачам необходимо прислушаться к диагностике ВРД, то есть к аспергилловой природе родинок, и вместе подумать о профилактике и лечении злокачественной меланомной болезни.опубликовано econet.ru

Автор: Ольга Ивановна Елисеева, кандидат медицинских наук, опытный практикующий врач высшей категории.

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