Герберт Шелтон: Правильные и вредные сочетания пищевых продуктов

Чтобы ясно понять, какие сочетания пищи отвергаются нашими энзиматическими ограничениями, необходимо рассмотреть все возможные сочетания

Правильные и вредные сочетания пищевых продуктов

Чтобы ясно понять, какие сочетания пищи отвергаются нашими энзиматическими ограничениями, необходимо рассмотреть все возможные сочетания и вкратце обсудить их с точки зрения пищеварения, описанного в предыдущей главе. Подобное изучение будет интересным и поучительным для думающего читателя.

Сочетание кислот с крахмалами

Мы выяснили, что даже слабая кислота разрушает птиалин слюны. С разрушением птиалина переваривание крахмала должно прекратиться. Физиолог Стейлз говорит: "Если смешанное питание начинается с кислоты, то трудно предвидеть, каким будет гидролиз (энзиматическое переваривание крахмала), вызываемый слюной. Тем не менее за завтраком мы постоянно едим кислые фрукты перед кашей и не замечаем вредного эффекта. Крахмал, который избежал переваривания на этой стадии, вынужден подвергаться действию панкреатического сока, и конечный результат может быть вполне удовлетворительным. Всё же разумно предположить, что чем больше работы проделано слюной, тем легче задача, составляющаяся для других секреций и тем большая вероятность полного переваривания"

По словам Хауэлла, "эта линза быстро разрушается соляной кислотой при кислотности даже 0,2%, так что, если она имеет функциональное значение в желудочном пищеварении, то её действие, подобно птиалину, должно быть ограничено ранней стадией пищеварения, т.е. ещё прежде, чем содержимое желудка достигнет своей нормальной кислотности".

Щавелевая кислота, разведённая 1:10000, полностью останавливает действие птиалина. В 1-2 чайных ложках уксуса содержится достаточно уксусной кислоты, чтобы полностью прекратить пищеварение при помощи слюны. Количество кислоты, содержащееся в помидорах, ягодах, апельсинах, грейпфрутах, лимонах, ананасах, кислых яблоках, кислом винограде и других кислых фруктах (а также в щавеле, ревене, кислице, квашеной капусте, клюкве и хвое лиственницы), достаточно, чтобы разрушить птиалин слюны и прекратить переваривание крахмала. Не понимая причину, д-р Хауэлл пишет: "Многие люди, которые не могут есть апельсины во время еды, извлекают большую пользу, если едят их за 15-30 минут до еды".

Все физиологи согласны, что кислоты, даже слабые, разрушают птиалин. До тех пор, пока не будет доказано, что слюна способна перевариваривать крахмал без птиалина, мы вынуждены продолжать утверждать, что сочетание кислоты с крахмалом не удобоваримы. Утверждение людей, которые никогда серьёзно не изучали вопросы питания человека, что любое сочетание продуктов, которое вам нравится, правильно - основано на предрассудке или слепом фанатизме. Поэтому наше правило: ешьте кислоты и крахмал в разное время! (или кислоты - за 15-30 минут до еды!)

Сочетание белков с крахмалами

Читтенден показал, что свободная соляная кислота с концентрацией 0,003% достаточна для того, чтобы прекратить действие птиалина, расщепляющего крахмал (аминолитическое действие), а дальнейшее даже незначительное повышение кислотности разрушает энзим. В своём "Учебнике физиологии"

Хауэлл пишет о желудочной липазе: "Эта липаза быстро разрушается при кислотности соляной кислоты 0,2% так, что если она имеет функциональное значение при пищеварении в желудке, то её действие, подобно птиалину, должно быть ограничено ранней стадией пищеварения до того, как содержимое желудка достигнет своей нормальной кислотности".

Здесь мы не касаемся разрушения липазы под действием соляной кислоты желудка, говоря только о разрушении птиалина под действием той же кислоты.

Физиолог Стейлз пишет: "Кислота, которая в высшей степени благоприятна для желудочного пищеварения, совершенно противопоказана при слюнном пищеварении". Далее он пишет о пепсине: "Способность переваривать протеины проявляется только при кислой реакции и постепенно утрачивается, когда смесь становится щелочной. Поэтому условия, при которых имеет место переваривание пепсином, в точности совпадают с условиями, которые исключают действие слюны.

Он пишет о слюнном энзиме птиалина: Энзим чрезвычайно чувствителен к кислоте. Так как желудочный сок, несомненно, является кислотой, можно утверждать, что пищеварение при помощи слюны не может происходить в желудке". Желудочный сок разрушает птиалин и тем самым останавливает переваривание крахмала. Как же мы должны переваривать крахмалистую пищу?

Секрет вот в чём:

желудок выделяет один вид сока, когда мы едим крахмалистую пищу,

и другой вид сока - когда мы едим белковую пищу.

Павлов показал, что каждый вид пищи требует специфической активности пищеварительных желез и что сила сока меняется в зависимости от качества пищи; что различные виды пищи требуют специальных изменений активности желез; что наиболее сильно действующий сок выделяется тогда, когда это наиболее необходимо.

Когда съедается хлеб, в желудке выделяется мало соляной кислоты. Сок, выделяемый на хлеб, имеет почти нейтральную реакцию. Когда крахмал хлеба переварен, в желудке выделяется много соляной кислоты для того, чтобы переварить белок хлеба. Два процесса - переваривание крахмала и переваривание белка - происходят не одновременно. Наоборот, секреции очень точно регулируются в отношении состава и момента начала выделения для удовлетворения разнообразных потребностей пищевых веществ сложного состава.

Здесь и заложен ответ тем, кто возражает против правильного сочетания пищи на том основании, что сама природа комбинирует различные пищевые вещества в одной и той же пище. Между перевариванием пищевого продукта, каким бы сложным ни был его состав, и перевариванием смеси различных пищевых продуктов существует большое различие.

Для одного продукта, который представляет собой сочетание крахмала с белком, организм может легко приспособить свои соки (в отношении силы и времени выделения) к пищеварительным требованиям этого продукта. Но когда съедается два вида пищи с различными, даже противоположными, пищеварительными потребностями, такое приспособление сока становится невозможным. Если хлеб и мясо съедаются одновременно, то вместо почти нейтрального желудочного сока, необходимого для переваривания хлеба, будет немедленно выделяться высококислотный сок, и переваривание крахмала резко остановится.

С физиологической точки зрения никогда нельзя упускать из вида, что первые стадии переваривания крахмала и белков происходят в противоположной среде.

Крахмал требует щелочной среды, а белок кислой.

По этому вопросу профессор физиологии Меттрем (Лондон) в своей работе "Физиология" говорит, что, когда пища в желудке входит в контакт с желудочным соком, никакое сложное пищеварение невозможно. Он говорит: "Теперь желудочный сок переваривает белок, а слюга переваривает крахмал. Поэтому очевидно, что для эффективного переваривания мясная еда (белок) должна быть съедена первой, а крахмалистая пища - второй, как обычно и подсказывает инстинкт.

Мясо должно предшествовать пудингу, и это наиболее экономичный процесс".

Меттрем объясняет это так: "На переферии желудка имеет место взбалтывающее движение, смешивающее пищу с желудочным соком. Пища в неподвижной части желудка ещё находится под действием слюны, в то время как пища в подвижной части желудка входит в контакт с кислым желудочным соком, и слюнное действие здесь невозможно". Это попросту означает, что, если вы едите сначала белок, а затем крахмал, то белок будет перевариваться в нижнем конце желудка, а крахмал - в верхнем.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Если допустить, что существует какая-то разграничительная линия между пищей в желудке, то правильно поступают люди, не потребляющие белок вместе с крахмалом.

В Англии мясо принято есть в начале еды, а пудинг - в конце.

Мы в своей стране имеем аналогичную практику, оставляя десерт на конец еды. Когда человек ест мясо, яйца или сыр с хлебом, он ест хлеб с белком. Сосиски, сэндвичи с ветчиной, тосты с яйцами и другие аналогичные сочетания белка с крахмалом представляют собой общепринятую практику такого питания. При таком питании белок и крахмал тщательно перемешиваются в обоих частях желудка.

Хауэлл делает аналогичное утверждение: "Вопрос о том, насколько сложное пищеварение в обычных условиях влияет на крахмалистую пищу, имеет большое практическое значение.

Процесс жевания тщательно перемешивает во рту пищу и слюну или, по крайней мере, должен это делать, но большая часть пищи проглатывается очень быстро, чтобы дать возможность энзиму полностью закончить своё действие.

В желудке сок достаточно кислый, чтобы разрушить птиалин слюны, и поэтому раньше считали, что слюнное пищеварение приостанавливается при попадании пищи в желудок и обычно имеет небольшое значение в качестве пищеварительного процесса.

Более поздние исследования условий в желудке показывают, что, наоборот, часть пищи может оставаться в каком-то конце желудка в течение часа или более не затронутой кислой секрецией. Поэтому есть причина полагать, что слюнное пищеварение в значительной степени может продолжаться и в желудке".

Становится ясно, что слюнное пищеварение может происходить в желудке в значительной степени только в небольшом количестве съеденной пищи (при условии, что пища представляла собой обычную случайную смесь, например, хлеба с мясом, хлеба с яйцами, хлеба с сыром, хлеба с другими белками или картофеля с белками).

Когда кто-то ест рубленный шницель или сосиски, то он не ест сначала мясо, а потом сдобную булочку. Они съедаются вместе, тщательно пережёвываются, смешиваются и проглатываются вместе. Желудок не имеет механизма, чтобы разделять эти тщательно перемешанные вещества и разместить их по разным частям своей полости.

Такого смешивания пищи в природе не увидишь.

Животные имеют склонность есть один вид пищи за приём.

Плотоядные, разумеется, не смешивают крахмалы с белками. Птицы клюют насекомых в одно время дня, а зерно - в другое.

Человеку, конечно, лучше следовать этому образу жизни.

На основе физиологических данных, которые представлены выше, мы предлагаем наше второе сочетание пищи. Оно гласит: ешьте белки и углеводы в разное время!

Это означает, что каши, хлеб, картофель и другая крахмалистая пища должны приниматься отдельно от мяса, яиц, сыра, орехов и другой белковой пищи.

Сочетание белка с белком

Два белка, различные по характеру и составу, в сочетании с другими пищеварительными факторами требуют различных изменений пищеварительных секреций и различного времени выделения сока для своего эффективного усваивания.

Например, наиболее сильнодействующий сок выделяется на молоко в последний час переваривания, а на мясо - в первый час.

Какое значение имеет время секреции? В нашей практике питания мы обычно игнорируем такие факты, а наши физиологи не придают никакого значения таким вещам. Яйца получают наиболее сильнодействующую секрецию в одно время, а мясо или молоко - в другое. Поэтому логично считать, что яйца не должны приниматься вместе с мясом или молоком.

Замечено, что в течение многих веков ортодоксальные евреи воздерживаются от приёма мяса и молока за одной едой.

Дело в том, что пищеварительный процесс должен видоизменяться, чтобы удовлетворить требованиям каждой белковой пищи, а это невозможно, когда съедают два различных белка за один приём. Но это значит, что такие белковые сочетания, как мясо и яйца, мясо и орехи, мясо и сыр, яйца и молоко, яйца и орехи, сыр и орехи, молоко и орехи, не должны приниматься.

Одна белковая пища за один приём должна обеспечить наиболее эффективное переваривание.

Наше правило гласит: ешьте лишь одну концентрированную белковую пищу за один приём!

На это правило было выдвинуть одно возражение, которое гласит: различные протеины так сильно различаются по своему содержанию аминокислот (а организм требует достаточного количества некоторых из них), что необходимо потреблять более одного белка для того, чтобы гарантировать достаточное поступление всех "незаменимых" аминокислот. Но ввиду того, что большинство людей питается более одного раза в день, а белок содержится почти в каждой пище, которую мы едим, это возражение необосновано.

Сочетание кислоты с белком

Активная работа по перевариванию сложных белковых веществ на более простые вещества происходит в желудке и составляет первую стадию пищеварения белков при воздействии на них пепсина. Пепсин действует только в кислой среде, в щелочи его действие прекращается. Желудочный сок меняет состав от почти нейтрального до сильно кислого в зависимости от вида пищи, которая поступает в желудок. Когда съедаются белки, желудочный сок кислый, так как он должен представить благоприятную среду для действия пепсина.

Из-за того, что пепсин активен только в кислой среде, многие полагают, что, принимая кислоту с едой, помогут перевариванию белка. Лекарственные и фруктовые кислоты расстраивают желудочное пищеварение, разрушая пепсин или замедляя его секрецию. Желудочный сок не выделяется в присутствие кислоты во рту и в желудке.

Известный русский физиолог Павлов наглядно показал неблагоприятное влияние таких кислот на пищеварение, как кислоты фруктовые, кислоты конечного результата, форменталин. Кислые фрукты, задерживая выделение желудочного сока, беспрепятственного выделения которого настоятельно требует переваривания белка, серьёзно мешают этому и приводят в результате к гниению.

Нормальный желудок выделяет всю кислоту, которую требует пепсин для переваривания всего съеденного количества белка. Больной желудок может выделять слишком много кислоты (повышенная кислотность) или недостаточное количество кислоты (пониженная кислотность). В любом случае потребление кислоты с белками не помогает пищеварению. Хотя пепсин не активен в других условиях, кроме как в присутствии соляной кислоты (у меня нет доказательства, что другие кислоты активизируют этот энзим), чрезмерная желудочная кислотность препятствует этому действию. Избыток кислоты разрушает пепсин.

На основе этих простых фактов физиологии пищеварения наше правило гласит:

ешьте белки и кислоты в разное время!

Когда мы рассматриваем фактически происходящий процесс переваривания белков в желудке и, безусловно, задерживающее влияние кислот на желудочную секрецию, мы сразу осознаём ошибочность потребления ананасового, грейпфрутового или томатного сока с мясом, что рекомендовано некоторыми так называемыми диетологами, а также ошибочность взбивания яиц в апельсиновом соке для приготовления так называемого "коктейля бодрости", как советуют другие псевдодиетологи.

Лимонный сок, уксус или другая кислота, применяемая в салатах или добавляемая в качестве приправы, а также съедаемая с белковой пищей, серьёзно препятствует секреции соляной кислоты и тем самым нарушает пищеварение белков.

Хотя орехи и сыр не составляют идеального сочетания с кислыми фруктами, мы, однако, можем сделать исключение из вышеуказанного правила в случае этих двух продуктов.

Орехи и сыр, содержащие значительное количество масла и жира, являются единственным исключением из правила, которое гласит, что когда кислоты принимаются с белком, наступает гниение.

Эти продукты, если они сразу не перевариваются, не разлагаются так быстро, как другие белковые продукты. Кроме того, кислоты не задерживают переваривание орехов и сыра, поскольку эти продукты содержат достаточное количество жира, чтобы замедлить желудочную секрецию на более продолжительное время, чем это делают кислоты.

Сочетание белков с жирами

Мак Лаод в работе "Физиология в современной медицине" говорит: "Доказано, что жиры имеют определённое замедляющее влияние на секрецию желудочного сока.., присутствие в желудке масла задерживает секрецию сока, выделяемого на последующий приём пищи, в других условиях легко усваиваемой". В этих словах заключена важная физиологическая истина, полное значение которой редко осознаётся. Большинство авторов, которые пишут о пищевых сочетаниях, игнорируют подавляющее влияние жира на желудочную секрецию.

Присутствие жира в пище снижает количество вызывающей аппетит секреции, которая выделяется в желудке, уменьшает количество "химической" секреции, уменьшает активность желудочных желез, снижает количество пепсина и соляной кислоты в желудочном соке, может уменьшить почти в два раза желудочный тонус. Такое замедляющее действие может продолжаться два или более часов.

В связи с этим надо заметить, что те пищевые продукты, которые обычно содержат внутренний жир, такие как орехи, сыр, молоко, требуют более продолжительного времени для переваривания, чем белковые продукты, в которых жир отсутствует.

Наше четвёртое правило гласит: ешьте жиры и белки в разное время!

Хорошо известно, что обилие зелёных овощей, особенное сырых, противодействует замедляющему действию жиров, поэтому если потреблять жир с белками, то можно устранить его тормозящее действие на переваривание белка путём употребления с ним большого количества зелёных овощей.

Сочетание сахара с белками

Все сахара - торговые сахара, сиропы, сладкие фрукты, мёд и т.д. - оказывают тормозящее влияние на секрецию желудочного сока и на подвижность желудка. Этот факт придаёт значение замечанию, сделанному матерью ребёнку, что пирожное перед едой "портит аппетит". Сахара, применяемые с белками, задерживают переваривание белков.

Сахара не подвергаются перевариванию во рту и в желудке.

Они усваиваются в кишечнике.

Если их есть отдельно, они долго не задерживаются в желудке, а быстро переходят в кишечник. Но когда их едят с другими продуктами, белками или крахмалами, они задерживаются в желудке на продолжительное время, ожидая, пока переварится другая пища. Таким образом, ожидая полного переваривания белка и крахмала, они подвергаются ферментации.

На основе этих простых фактов пищеварения наше правило гласит: ешьте сахара и белки в разное время!

Сочетание сахара с крахмалом

Переваривание крахмала обычно начинается во рту и продолжается при соответствующих условиях некоторое время в желудке. Сахара не подвергаются перевариванию ни во рту, ни в желудке, а только в тонкой кишке. Когда сахара потребляются в отдельности, они быстро поступают из желудка в кишечник. Когда сахара потребляются с другой пищей, они на некоторое время задерживаются в желудке, ожидая, пока переварится другая пища. Так как они имеют тенденцию очень быстро бродить в условиях тепла и влаги, существующих в желудке, такой тип питания почти гарантирует кислую ферментацию - брожение.

Желе, джемы, фруктовые конфитюры, сахар (белый или тростниковый, фруктовый или молочный), мёд, чёрная патока, сиропы и др., добавляемые в пирожки, хлеб, печенье, каши, картофель, вызывают брожение.

Регулярность, с которой миллионы людей едят на завтрак кашу с сахаром, страдают от повышенной желудочной кислотности, кислой отрыжки и прочим несварением.

Сладкие фрукты с крахмалом также приводят к брожению.

Хлеб, содержащий финики, изюм, инжир и т.п., такой популярный среди завсегдатаев магазинов "здоровой пищи", является диетической гадостью. Многие считают, что если вместо сахара употреблять мёд, то можно избежать брожения, но это не тот случай. Мёд с горячими пирожками, сироп с горячими пирожками почти гарантируют брожение.

Но есть причины полагать, что присутствие сахара в крахмале нарушит переваривание крахмала. Когда сахар кладётся в рот, происходит обильное выделение слюны, но она не содержит птиалина, так как птиалин не действует на сахар. Если крахмал комбинируется с сахаром, мёдом, сиропом, желе, джемом и т.п., то это будет препятствовать адаптации слюны для переваривания крахмала. А птиалин также будет выделяться мало или совсем не будет, и переваривание крахмала приостановится.

Раджинальд Аустин говорит: "Пищевые продукты, которые являются здоровыми сами по себе или в определённых сочетаниях, часто оказываются вредными, когда съедаются с другими пищевыми продуктами.

Например, хлеб и масло, съедаемые вместе, не вызывают неприятностей, но если добавить сахар или джем, или мармелад, то может последовать болезнь, потому что сахар будет усваиваться первым, а превращение крахмала в сахар будет задерживаться. Смеси крахмала и сахара вызывают брожение и сопровождающий его вред."

На этих фактах мы основываем правило: ешьте крахмалы и сахара в разное время.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Жиры

Оливковое масло

Соевое масло

Подсолнечное масло

Кунжутное масло

Кукурузное масло

Хлопковое масло

Ореховые масла

Авокадо

Большинство орехов

Кислые фрукты

Апельсины

Ананас

Помидоры

Кислые яблоки

Кислые персики

Грейпфрут

Гранат

Лимоны

Кислый виноград

Кислая слива

Кислица

Клюква

Полукислые фрукты

Свежий инжир

Сладкая вишня

Сладкое яблоко

Сладкая слива

Манго

Груша

Сладкий персик

Абрикосы

Черника

Сладкие фрукты

Бананы

Финики

Инжир

Изюм мускатный

Чернослив

Сушёная груша

Хурма

Углеводы

Крахмалы

Все хлебные злаки

Зрелые бобы (кроме соевых)

Зрелый горох

Картофель (всех видов)

Каштаны

Арахис

Умеренные крахмалистые

Кабачки

Тыква

Цветная капуста

Свёкла

Морковь

Брюква

Козлобородник

Баклажаны

Некрахмалистые и зеленые овощи

Все сочные овощи, независимо от их цвета, например:

Латук

Цикорий

Цветная капуста (она же умеренно-крахмалистая)

Шпинат

Листья свёклы (зелёные)

Горчица

Репа

Коровяк

Брокколи

Мангольд

Калужница болотная

Зелёная кукуруза

Огурец

Сельдерей

Кочанная капуста

Репа, сурепица

Капуста кормовая

Окра

Китайская капуста

Баклажан

Кольраби

Петрушка

Водяной кресс

Лук-Перо, лук-Шалот

Чеснок

Побеги бамбука

Спаржа

Сладкий перец

Зелёный горошек

Кресс-салат

Аспарагус

Сельдерей

Кочанная капуста

Брюссельская капуста

Одуванчик

Листья репы (зеленые)

Щавель (кислый)

Ревень

Лук

Эскариоль (салат)

Летняя тыква

Редис

Кислица

Клюква

Клевер

Крапива (и жгучая и двудомная)

Свербига

Сурепка

Пастушья сумка

Подорожник

Лебеда

Хвощ

Бутоны, цветы и листья липы

Листья берёзы

Хвоя лиственницы

Медуница

Молодые побеги, цветы, бутоны и листья гороха и других бобовых

Белки

Орехи (большинство)

Семечки (подсолн., тыквы, дыни, арбуза и т.п.)

Все хлебные злаки

Зрелые бобы

Зрелый горох

Соевые бобы

Арахис

Оливки

Авокадо опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet