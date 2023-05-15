7 естественных способов предотвратить камни в почках

Профилактика камней в почках необычайно важна. Камни формируются из отходов жизнедеятельности при дефиците жидкости в организме. Следование таким рекомендациям как достаточный объем жидкости, минимум натрия и разумное потребление мяса - основа здоровья почек.

Боль, которую вызывают камни в почках, нельзя сравнить ни с какими физическими страданиями. При прохождении мочевыводящими путями камни вызывают пульсирующие волны - почечную колику, - которые выталкивают камень через протоки.

Стратегии предотвращения камней в почках

Отложения в моче - микроскопические кристаллы - образуются в результате избытка отходов жизнедеятельности при недостатке жидкости. Вероятные причины камней в почках: обезвоживание, ожирение, операции по снижению веса, неправильное питание (избыток соленого или сладкого). Как противостоять этому явлению?

1. Гидратация

Питьевая вода необходима для урины. Она разжижает кислоты в моче, в противном случае из-за их высокой концентрации формируются камни. Сахаросодержащие напитки (газировки фруктовый сок) создают обманчивое ощущение утоления жажды, но в реальности вызывают обезвоживание.

Таким образом, питьевая вода – оптимальный вариант предотвратить камни в почках.

Потоотделение тоже способствует обезвоживанию.

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2. Уменьшить потребление минерала Na

Питание с высокой концентрацией натрия провоцирует образование камней в почках, так как это увеличивают объем другого минерала - кальция в урине.

Определенные продукты содержат избыток Na: переработанные продукты, консервы, творог, крекеры.

3. Больше растительного белка

Избыток животного белка (красное мясо, птица, яйца, морские продукты) способствует накоплению мочевой кислоты (пуринов). Субпродукты отличаются максимально высоким процентом пуринов. Поэтому есть смысл заменить долю животного белка растительными вариантами (бобовые культуры).

4. Сказать «нет» строгой диете

Многие продукты, богатые питательными веществами, содержат оксалаты (соли щавелевой кислоты). Если категорически исключить из рациона оксалаты, то вы сформируете диету с высоким процентом быстрых углеводов, так как продукты без оксалатов - это углеводы. Пожалуй, полезно исключить шпинат и миндаль (чемпионы по концентрации оксалатов).

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5. Не отказываться от кальция

Профилактика камней в почках предполагает избегание кальция, но его нехватка может вызвать повышение концентрации оксалатов, увеличивая вероятность появления камней в почках.

Если вы периодически потребляете продукты с высокой концентрацией оксалатов, полезно комбинировать их с кальцием (Са). Кальций и оксалат имеют свойство связываться в кишечнике, тем самым уменьшая формирование камней. Например, салат из шпината можно присыпать сыром.

Избегание лишнего веса – важная стратегия против камней в почках.

6. Здоровый вес

Ожирение увеличивает вероятность формирования камней в почках. Например, лица с избыточным весом употребляют больше соли и животного белка.

7. Повысить содержание Mg

Магний помогает снизить вероятность формирования камней в почках. опубликовано econet

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