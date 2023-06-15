7 лучших противовоспалительных продуктов

Большой перечень проблем со здоровьем - от лишнего веса и диабета до кардиоболезней и онкологии - объединяет ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ. Снятие воспаления начинается с пищевого протокола. Какие противовоспалительные продукты полезно включить в свой рацион как можно быстрее?

Воспаление – краеугольный камень многих хронических недугов. Но, в то же время, воспаление – вполне нормальный процесс, когда лейкоциты и вещества организма оберегают от болезнетворных агентов. Важную роль в этом процессе играет пищевой рацион.

Продукты, которые стоит включить в противовоспалительную диету

№1. Омега-3 жиры животного генезиса

Омега-3 из жирных сортов рыбы (океанический лосось) и рыбий жир / масло криля эффективные продукты против воспаления. Они просто необходимы для функций мозга. Масло криля, кроме того, противодействует окислительному стрессу.

Лучшие источники жирных кислот омега-3:

лосось

сардины

сельдь

скумбрия

анчоусы

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№2. Темная листовая зелень

Капуста кале, шпинат, петрушка, базилик имеют в составе сильные антиоксиданты, флавоноиды, каротиноиды, витамин С. Эти вещества помогают уберечь клетки от повреждения. Максимально полезна зелень в сыром виде.

№3. Черника

Ягода популярна за свой яркий антиоксидантный эффект. В чернике меньше сахара, чем в прочих фруктах.

№4. Чай

Японский матча – наиболее насыщенный нутриентами зеленый чай. В матча присутствует в 17 раз больше антиоксидантов, чем в выше названной чернике, и в 7 раз больше, чем в черном шоколаде. Туласи – другой сорт чая с высоким процентом противовоспалительных антиоксидантных компонентов, поддерживающих иммунный ответ и кардиологические функции.

№5. Ферментированные овощи и культивированные продукты

Оздоровление микрофлоры кишечника имеет прямую связь с работой иммунитета и послужит профилактикой хронического воспаления. Львиная доля воспалительных недугов зарождается именно в пищеварительном тракте, в итоге дисбаланса флоры. Ферментированная продукция - кефир, натто, соленые огурцы, квашеная капуста, оливки и прочие квашенные овощи способствует заселению Желудочно-кишечного тракта ценными бактериями. Ферментированная пища поможет вывести токсины, которые также провоцируют воспаление.

№6. Грибы шиитаке

Содержат активные вещества с природным свойством препятствовать воспалению. Это эрготионеин, подавляющий окислительный стресс. В состав шиитаке входит целый перечень необходимых элементов. Медь (Cu) имеет большое значение для здоровья. Этот микроэлемент в организме не вырабатывается, поэтому должен поступать с пищей. Нехватка меди может стать фактором ишемии сердца.

№7. Чеснок

Славится антибактериальными, антивирусными, противогрибковыми и антиоксидантными качествами.

Терапевтический эффект чеснока связан с серосодержащими веществами, (аллицин). Проникая в организм, аллицин производит сульфеновую к-ту - вещество, которое губительно действует на свободные радикалы.

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3 спорных продукта в противовоспалительной диете

Некоторые продукты, которые обычно считаются частью здорового питания, могут вызывать у некоторых людей воспаление. Распространенными примерами этих продуктов являются пасленовые, молочные продукты и пшеничный глютен.

Пасленовые

Баклажаны, перец, картофель и помидоры содержат химическое вещество под названием соланин, которое может способствовать воспалению.

Молочные продукты

У некоторых людей молочные продукты могут вызывать воспаление.

Пшеничный глютен

Как и молочные продукты, продукты из цельной пшеницы могут быть частью здорового питания. Однако белок, содержащийся в пшенице, называемый глютеном, у некоторых людей связан с воспалением и болью в суставах. опубликовано econet

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