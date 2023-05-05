7 неочевидных, но важных причин есть петрушку каждый день

Свежая зелень - ценный источник витаминов, микроэлементов, антиоксидантов для организма. Петрушка в списке зелени на нашем столе занимает особое место. Какими свойствами она обладает? Вот 7 причин, почему полезно ввести петрушку в свой пищевой рацион.

Петрушка придает блюдам аппетитный вид и насыщает организм ценными веществами. Почему важно употреблять эту зелень ежедневно?

Почему полезно есть петрушку

№1. Легче отказаться от избытка соли

Лишняя соль в пищевом рационе наносит вред здоровью: она вызывает отёчность и патологии почек, служит фактором повышенного артериального давления, снижает когнитивные возможности мозга. Но класть меньше соли в блюда мы не хотим: пресная еда кажется совершенно невкусной. Мелко рубленная зелень петрушки придаст овощам и мясу вкус, и вы не будете испытывать дискомфорт от недосоленной пищи.

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№2. Витамины

Всего 30 граммов свежей порезанной зелени петрушки содержат:

100% дневной нормы вит-на А;

до 10% дневной нормы вит-на В;

от 50% дневной нормы вит-на С;

до 550% дневной нормы вит-на К.

№3. Снижение риска нескольких видов онкологии

Петрушка имеет в составе антиоксиданты - вещества, защищающие нас от пагубного действия свободных радикалов.

Поклонникам хорошо прожаренного мяса особенно рекомендуется добавлять к блюду зелень петрушки: она снижает эффект образующихся в процессе жарки канцерогенов.

Антиоксиданты в составе петрушки:

флавоноиды;

каротиноиды;

вит-н С.

Флавоноид мирицетин имеет свойство предотвращать / значительно замедлять развитие онкологии кожи и молочных желез.

Флавоноид апигенин уменьшает параметры новообразования при раке груди.

№4. Снижение риска диабета

Уже упомянутый мирицетин снижает показатель глюкозы в крови и резистентность клеток к инсулину.

№5. Профилактика кардиологических проблем

Петрушка содержит фолиевую кислоту: в 30 г свежей зелени присутствует более 10% суточной нормы. Фолиевая кислота снижает вероятность кардио-сосудистых патологий и смертности по их причине.

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№6. Снижение риска воспалений

Антиоксиданты в составе петрушки противостоят хроническому воспалению - гиперреакции иммунитета. Воспаление в организме связано с проблемами сердца и сосудов, развитием диабета, онкологии, артрита, депрессивных расстройств.

№7. Крепость костной ткани

Витамин К в зелени петрушки необходим для костей: он способствует усвоению микроэлемента кальция (Са) и уменьшает удаление его с уриной. Вит-н К активирует белки, увеличивающие минеральную плотность костной ткани.

Поэтому, чем больше вит-на К в пище, тем ниже вероятность переломов.

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