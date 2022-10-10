7 омолаживающих упражнений для шеи и подбородка: Быстрый результат!

7 простых и действенных упражнений для ШЕИ и ПОДБОРОДКА, которые помогут устранить возрастные изменения всего за 1 месяц! Будьте молоды и красивы!

С возрастом подбородок и шея становятся дряблыми и являются причиной огорчений, так как они всегда открыты. Их состояние в первую очередь выдает возраст женщины. Однако предупредить эти недостатки или частично устранить их не так сложно, достаточно регулярно выполнять нижеприведенные упражнения.

Комплекс упражнений для подбородка и шеи

Упражнение 1

1. Встать прямо, расслабить плечевой пояс и свободно откинуть голову назад. Закрыть рот и сосчитать до 5.

2. Затем тяжело опустить голову на грудь, расслабить челюсть и закрыть рот.

Повторить 10 раз.

Упражнение 2

1. Встать прямо. Слегка вытянуть шею вверх, прикоснуться к подбородочной области тыльной стороной руки, одновременно приоткрыть рот и высунуть язык.

2. Напрячь мышцы под подбородком и сосчитать до 8, затем расслабить мышцы. Вернуться в исходное положение.

Выполнить 10 раз.

Упражнение 3

1. Встать прямо и положить правую кисть на левую, подложив их под подбородок.

2. Запрокинуть голову и сопротивляться этому движению в течение 7 с, опустить голову в исходное положение, расслабив мышцы.

Повторить 10 раз.

Упражнение 4

1. Встать, опустив руки вдоль туловища, расправив плечи.

2. Уронить голову на грудь, перекатить ее на левое плечо. Задержаться в таком положении на 10 с.

3. Затем откинуть голову назад, ненадолго остаться в таком положении, перейти на правое плечо и снова на грудь.

Повторить по 3 раза в каждую сторону.

Упражнение 5

1. Сесть за стол и опереться подбородком на сложенные кисти рук, постепенно поднимать руками подбородок вверх, преодолевая сопротивление головы.

2. Затем опустить руки, нажимая на них подбородком.

Выполнить упражнение 4–6 раз.

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Упражнение 6

1. Встать прямо, расправив плечи и опустив руки, лопатки свести вместе.

2. Расправить грудь, положить кисти рук на плечи и вытянуть шею как можно сильнее, одновременно нажимая на плечи, которые совсем не должны подниматься.

Выполнить упражнение 8 раз.

Упражнение 7

1. Встать прямо, согнуть руку в локте и обхватить шею сзади, опереться головой на эту руку. Полусогнутые пальцы другой руки положить под подбородок.

2. Слегка наклонить голову вперед, вдохнуть и, задержав дыхание, поднять голову рукой и запрокинуть назад.

3. Выдвинуть вперед нижнюю челюсть и выдохнуть. Медленно опустить голову.

Выполнить упражнение по 6 раз каждой рукой.опубликовано econet.ru.

Новиченкова Елена Юрьевна "Омоложение без подтяжек за 30 дней"

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