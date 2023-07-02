7 первых признаков климакса

✅Существует целый ряд факторов риска, повышающих вероятность возникновения неприятных проявлений КЛИМАКСА. К ним относят и образ жизни, и рацион, и принимаемые препараты, и побочные заболевания.

Климакс – период, через который предстоит пройти каждой женщине. Такой процесс редко протекает бессимптомно, и подавляющее большинство женщин распознает наступление климакса по характерным признакам.

Климакс: 7 признаков

Отсутствие сна

Нарушения биения сердца

Немеют кончики пальцев

Тревожащее чувство

Ощущение сухости слизистых оболочек

Деформация фигуры

Скачки температуры

Отсутствие сна

С бессонницей во время климакса сталкивается, по статистике, каждая третья женщина. Это неприятное состояние напрямую связано с прочими признаками климакса.

Женщина может пробуждаться по три-четыре раза за ночь из-за приливов или ускоренного сердцебиения, а после еще долго лежать без сна, пытаясь справиться с неприятными ощущениями.

Специалисты отмечают также, что дефицит эстрогенов провоцирует храп и апноэ, даже если прежде женщина не страдала от них, что также значительно снижает качество сна и повышает риск внезапных пробуждений.

Нарушения биения сердца

Эстрогены участвовали в огромном количестве процессов, происходящих в организме. Чем меньше половых гормонов продуцируют яичники, тем хуже усваиваются витамины группы В, РР, а также калий и магний, влияющие на здоровье сердечно-сосудистой системы. Из-за этого порой возникают нарушения сердечного ритма и даже боли.

Недуги подобного характера специалисты называют дисгормональной кардиопатией.

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Немеют кончики пальцев

Онемение различных участков тела, в том числе и кончиков пальцев, ощущается как сильное покалывание. Онемение может сопровождаться ограничением подвижности пальцев, болью, судорогами или даже панической атакой с резким скачком давления.

Этот симптом говорит о том, что гормональные изменения негативно отразились на качестве кровообращения в проблемной зоне.

Тревожащее чувство

Психологические проявления климакса, как и значительные трудности переходного возраста, с концентрацией гормонов в крови связаны напрямую и практически неизбежны.

Климакс, к тому же, часто совпадает с травмирующим этапом в жизни женщины, когда дети вырастают и покидают родительский дом, а жизнь и ежедневные привычки приходится полностью перекраивать. На фоне серьезных перемен и гормональной перестройки женщина начинает страдать от постоянной тревожности, становится раздражительной, к ней в голову приходят ужасные мысли.

Примечательно, что интенсивность психологических проблем при климаксе варьируется очень широко, и если женщина всегда была чрезмерно эмоциональна и чувствительна, ей стоит быть готовой к значительному усилению тревожности и резким перепадам настроения.

Ощущение сухости слизистых оболочек

С сухостью слизистых, в частности сухостью интимной зоны, сталкиваются все женщины, переживающие климакс. Сниженная выработка эстрогенов приводит к тому, что стенки влагалища истончаются, утрачивают эластичность, хуже сокращаются. Также снижается выделение секрета, который исполняет роль естественной смазки.

Сильная сухость приводит к проблемам с интимным здоровьем, ведь женщину тревожат постоянный зуд и жжение в промежности, образование ранок и трещин. Это, в свою очередь, ведет к болезненности полового акта и снижению либидо.

Деформация фигуры

Эстрогены не только обеспечивают детородную функцию, но еще и отвечают за эластичность кожи и правильного течения обменных процессов.

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Чем меньше половых гормонов вырабатывает женский организм, тем выше становится риск набрать вес при прежнем образе жизни и типе питания.

Дело в том, что тело старается сохранить необходимую ему концентрацию гормонов, и они начинают вырабатываться липидами. Это ведет к накоплению жировой ткани на животе, боках и ягодицах.

Скачки температуры

Так называемые приливы – признак климакса, о котором слышала каждая женщина. Под этим термином понимают кратковременный сбой в системе терморегуляции, при котором женщина чувствует жар в верхней части тела. Это состояние длится от одной до трех минут, сопровождается обильным потоотделением, покраснением лица, головокружением и слабостью. Завершается прилив, как правило, приступом озноба.

Важно упомянуть, что не все женщины сталкиваются с полным списком симптомов. Существует целый ряд факторов риска, повышающих вероятность возникновения неприятных проявлений климакса. К ним относят и образ жизни, и рацион, и принимаемые препараты, и побочные заболевания.опубликовано econet

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