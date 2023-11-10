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7 способов определить низкую кислотность

Автор: Econet 10 ноября 2023 6354
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При взаимодействии с целым рядом факторов меняется уровень кислотности желудка. Это может привести к развитию необратимых отклонений. Показатели кислотности ниже нормы вызывают неприятную симптоматику. Пища не переваривается должным образом. Как определить пониженную кислотность?

7 способов определить низкую кислотность

Желудочная кислота представляет собой механизм защиты против болезнетворных микроорганизмов, которые были проглочены, это активатор ферментов желудочного сока и их поддержка в переваривании белков.
Пониженная кислотность желудка развивается по трем главным причинам: атрофия желудка, приём лекарств, которые снижают кислотность желудка, удаление части желудка.

Как определить пониженную кислотность желудка

Суточная рН-метрия желудка

Максимально объективный метод.

Варианты с использованием соды

Суть заключается в том, что после приема содового раствора измеряют возвращение уровня кислоты (субъективный способ).⠀

ФГДС с экспресс-методом определения уровня кислотности

Не исключена ложная реакция из-за непосредственного влияния на желудочно-кишечный тракт. Если будут признаки атрофии и на биопсии (гистология), возможно снижение функции.

ФГДС (фиброгастроэндоскопия) необходима в случае, если имеются подозрения на нарушение структуры слизистой пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки.

Гастропанель

Анализ крови на биомаркеры, которые косвенным образом отражают работу желудка, присутствие воспаления, атрофии. Проводится дополнительно ко всем исследованиям.⠀

По гастропанели определяется:

  • Гастрин – гормон, который регулирует по принципу обратной связи показатель кислоты. При высокой кислотности он снижается, при низкой - повышается.
  •  Гастрин 17 базальный (содержание кислоты в состоянии покоя) и стимулированный (в ответ на пищу – образуется ли кислота).
  • Пепсиноген 1 и 2 – будут под действием кислоты превращаться в пепсин.

7 способов определить низкую кислотность

Исследования про дисфункцию желудка в усвоении

  • Белок. Его уровень в крови снизится последним – чтобы держать показатель белка в норме, подключаются резервы (мускулатура, кожа, волосы, иммунная защита и даже мышление).
  • Но усвоение белка связано не только с кислотностью и функцией желудка, а и с желчью. 
  • Анемия. В том числе дефицит железа, особенно нехватка витамина В12.
  • Дефициты витаминов комплекса В по анализу крови недостаточно информативны. 
  • Дефицитный статус микроэлементов цинка, кальция, магния и симптомы, связанные с этими состояниями.

Копрограмма

Косвенные показатели: нерасщепленные мышечные волокна, перевариваемая клетчатка, соединительная ткань, оксалат кальция (в кристаллах). 

Важно обратить внимание на то, насколько тщательно вы пережевываете пищу. 

Симптоматика

Чувство тяжести, распирания в области желудка после приема пищи, отсутствие аппетита, быстрое насыщение малым объемом пищи, активная отрыжка, вздутие после еды, посторонний привкус в полости рта.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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