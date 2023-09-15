7 точек для облегчения боли в спине

Точки акупунктуры и акупрессуры важны для стимуляции энергетического потока в организме и снятия боли в спине. Как это работает и где на теле можно отыскать указанные точки? Предлагаем руководство по воздействию на главные точки для облегчения боли в спине.

Если вас беспокоят боли в спине, помочь может метод акупрессуры и иглоукалывания. Воздействие на специальные точки, которые носят названия LV3 (Тай Чонг), UB62 (Шен Май), B49 (Йи Шэ), поможет при боли в пояснице и облегчают ишиас (воспаление, которое сопровождается сдавлением седалищного нерва и сильными болевыми ощущениями в конечностях). Следующие точки: TE3 (Чжун Чжу), SI15 (Цзян Чжун Шу), GV14 (Дачжуи) «отвечают» за снятие боли и в верхней зоне спины.

Воздействие на точки поможет ослабить боли в спине

На теле существует своеобразная карта точек давления, которую специалист использует, чтобы снять болезненные симптомы. В акупунктуре принято считать, что давление на конкретные точки активирует энергетический поток через каналы / меридианы тела, и снимает блоки.

Воздействие на точки через акупунктуру или точечный массаж даст возможность облегчить боль. Результат достигается за счет высвобождаемых эндорфинов.

1. LV3 Liver Point / Tai Chong: от боли в пояснице и боли, вызванные спазмами при менструации

Точка воздействия находится на стопе, снимает боль в пояснице, стресс и боль по причине менструальных спазмов. Стимуляция LV3 полезна при тревожности и нарушении сна, при высоком давлении.

Находим место на расстоянии 2-х пальцев от точки пересечения между указательным и большим пальцами на ноге. Можно отыскать эту точку, проведя пальцем вниз по промежутку между пальцами ног, пока не почувствуется край сустава. Точка воздействия расположена в углублении. Оказываем прямое давление в ходе 4–5 сек. за 1 раз.

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2. TE3 / Чжун Чжу: от боли в верхней зоне спины, плеч и шеи

Точка располагается за суставами пальцев руки и снимает боль в верхней зоне спины. Стимулируем точку в борозде между безымянным пальцем и мизинцем.

Стимуляция данной акупунктурной точки поможет снять височные головные боли, убрать напряжение в плечах и шее. Оказываем прямое давление в ходе 4–5 сек. за 1 раз.

3. SI15 / Цзянь Чжун Шу: от боли в плечах и спине

Эта точка поможет при болях в спине из-за шейного спондилеза (болезненное состояние из-за износа костей и хрящей в шейном отделе). Точку используют для снятия боли в плечах и спине. Место находится в средней плечевой зоне.

4. UB62 / Шен Май: от боли в пояснице

Точка на ступне, которая избавит от боли в пояснице, поможет при ригидности шеи. Находится ниже костного выступа на лодыжке.

Акупунктурная точка, которая поможет при боли в спине, шее в комбинации со стимуляцией SI3. SI3 (или Хоу Си) находится рядом с головкой 5-й пястной кости (промежуточные кости на руке) на локтевой части, когда рука сжата в кулак.

5. B49 / Йи Шэ: от радикулита, поясницы и боли в крестце

Расположена по обеим сторонам позвоночника в центре спины (это парная точка). Воздействие на B49 подойдет при боли в пояснице, крестце (поясница и бедро). Для тех, кто страдает ишиасом, эта точка принесет облегчение.

6. G30 / точка для прыжков: при боли в пояснице и радикулите

G30 снимает боль в бедре и ягодицах, в пояснице и при ишиасе. Находится в зоне ¾ пути к ягодичной мышце от середины крестца.

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7. GV14 / Dazhui: от боли в шее и скованности в спине и плечах

Расположена в верхнем секторе спины на линии плеч по центральной оси спины. Поможет при чувстве скованности в спине, болях в шее и задней области плеча.опубликовано econet.ru

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