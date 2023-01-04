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7 убедительных причин пить теплую воду натощак

Автор: Econet 04 января 2023 6502
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Те, кто внимательно относятся к своему здоровью, знают о пользе теплой воды, если пить ее натощак. Это простое средство поможет вам правильно начать свой день, быть энергичными и бодрыми. Узнайте о всех преимуществах теплой воды натощак и начните практиковать это прямо с завтрашнего дня.

7 убедительных причин пить теплую воду натощак

Грамотный старт дня – залог нашей продуктивности самочувствия. Поэтому утро имеет особое значение, если вы придерживаетесь здорового образа жизни. Стремясь сбросить с себя остатки ночного сна, мы идем в душ, поем кофе, слушаем музыку. Но это ли необходимо нашему организму, чтобы начать новый день с пользой для организма?

Теплая вода натощак для здоровья и красоты

Специалисты утверждают, что намного лучше начинать свой день не с чашки кофе, а со стакана тёплой воды натощак. Что это дает организму и как грамотно осуществить эту манипуляцию.

Тёплая вода и желудочно-кишечный тракт

Стакан воды, если ее выпить тёплой с утра натощак, позитивно действует на кишечную перистальтику, «запуская» его функции в преддверии трапезы.

В придачу к этому, тёплая вода, омывает кишечные стенки, освобождая его от всевозможных шлаков и токсичных веществ.

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7 убедительных причин пить теплую воду натощак

Тёплая вода против запоров

Тёплая вода имеет свойство разжижать кал и имеет хорошее слабительное действие.

С помощью тёплой воды растворяются твердые жировые остатки, отложенные на кишечных стенках, что служит толчком для процессов гниения в пищевом тракте. 

Тёплая вода и похудение

Если каждый день употреблять один или два стакана тёплой воды натощак, температура тела увеличивается, где-то на 30% ускоряется метаболизм через 40 мин. после того как вы выпили воду. Как результат: сжигается большее число калорий.

Прочие функции тёплой воды против избыточного веса:

  • уменьшение аппетита,
  • разжижение экскрементов,
  • нормализация рН,
  • стимуляция функций кишечника,
  • вывод шлаков,
  • запуск липидного обмена в областях бедер и живота.

Тёплая вода против боли

Тёплое питьё способствует расслаблению мускулатуры, купирует боли различного происхождения.
Тёплая вода для кожи

Если систематически принимать стакан тёплой воды натощак в утреннее время, можно распрощаться с акне, воспалениями и раздражением, обычно вызванными токсичными шлаками.

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Тёплая вода для мочеполовой системы

Тёплое питье активирует мочеиспускание, что будет особенно полезно для тех, кто подвержен отёчности. Почки же совершенно не перегружаются, в отличие от стимуляции мочеиспускания при помощи медикаментов.
Тёплая вода для нервной системы

На нервную систему позитивное действие теплой воды выражается в очищении и активации кровотока, разрушении токсичных соединений и подкожного жирового слоя. 

Чтобы получить максимально полезный результат от выпитой воды, рекомендуется придерживаться следующих ниже правил.

Как пить тёплую воду?

Температура 

Приемлемая температура для воды, которую вы будете пить, - 40 – 42°С. Не рекомендуется чересчур горячая вода, так как она может обжигать слизистую.

Только очищенная вода

Пользу здоровью принесет только очищенная должным образом вода.

Кипяченая теплая вода бесполезна и может даже навредить. Вот как это проявляется:

В ходе кипячения вода утрачивает львиную долю нужных микроорганизмов.

Химический элемент хлор, который есть в воде «из-под крана», при значительных температурах превращается в токсичное вещество.

Накипь, образовавшаяся при кипячении, остается на стенках кишечника и других важных органов, что служит толчком к формированию камней.

Пить тёплую воду исключительно натощак

Только так можно восполнить возникший за ночь дефицит жидкости.

Разнообразить питьевой рацион

Придать воде приятный вкус можно, добавив лимон, имбирь, мёд.

7 убедительных причин пить теплую воду натощак

Вот несколько рецептов теплой воды

С лимоном

Напиток с лимоном «запускает» метаболизм, выводит токсичные вещества, нормализует рН, усиливает иммунную защиту, чистит мочевыводящие пути, имеет желчегонный эффект.

Как приготовить. В стакан теплой воды вводим свежеприготовленный сок ½ лимона. 

Это полезно знать! При язвенной болезни и повышенной кислотности данный напиток не желателен.

С мёдом

Стакан воды с 1 ч. ложкой натурального мёда помогает снять высокую кислотность, удалить токсические загрязнения зарядиться энергией на весь день.

С имбирем

Этот напиток имеет жиросжигающий эффект. Он укрепляет иммунную защиту организма и дарит энергию.
Как приготовить. ¼ ч. ложки порошка имбиря разводим в 250 мл тёплой воды.

Это полезно знать! При высокой кислотности данный напиток не рекомендуется.

Теперь вы знаете, что такое доступное и простое средство, как тёплая вода сможет буквально сотворить чудо с вашим организмом. Всего лишь стакан тёплой воды даст возможность укрепить здоровье, сбросить лишние килограммы, придать молодость коже и нормализовать ночной сон.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Эльвира

      Кипяченую воду нужно пить, но в тоже время она вредна. Как понимать?
      Страх на людей нагоняете?!

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