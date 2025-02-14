7 упражнений для оздоровления спины

Эти упражнения предусмотрены для тех, кому нежелательны сильные нагрузки. В основе тренировки упражнения таких спортивных стилей, как пилатес и йога. Они подходят для укрепления спины и глубокой проработки мышц.

Интенсивные тренировки, на которых сходит 7 потов, великолепны и, конечно же, приносят отличные результаты. Но они также являются стрессом для организма. В вашем режиме должно быть место и для более спокойных нагрузок. Выполняйте комплекс для укрепления спины и глубокой проработки мышц.

Простые упражнения для глубокой проработки мышц

1. Это модификация собаки мордой вниз. С той разницей, что вы делаете упражнение, поднимая одну ногу вверх.

Встаньте в положение планки на вытянутых руках. Затем, оттолкнувшись, поднимите бедра вверх. Спина и ноги прямые. Теперь медленно отведите одну ногу вверх. Оставайтесь в таком положении около 10 секунд.

2. Опустите поднятую ногу и поставьте ее вперед. Станьте в позу воина, согнув переднюю ногу. Напрягите мышцы живота и поднимите руки вверх. В этой асане стоит задержаться на 10 секунд.

3. Расставьте широко руки и наклонитесь к передней ноге, постарайтесь коснуться ладонью пола. Взгляд направлен вверх. Стойте так 10 секунд, а затем переходите к следующей асане.

4. Плавно переместите вес тела на переднюю ногу и встаньте на нее, поднимая другую ногу назад и наклоняя корпус вперед. Вытяните руки вперед и держите равновесие. Тело должно образовать прямую линию. Отведите на эту позу 10 секунд.

5. Если вам позволяет физическая подготовка, обхватите ногу рукой и растяните ее в этом положении.

6. Встаньте на одну ногу и поднимите другую, взявшись за нее противоположной рукой.

Если вы не можете этого выполнить, помогите себе полотенцем. Главное условие — нога и спина должны быть прямыми. Оставайтесь на месте около 10 секунд.

7. Плавно согните опорную ногу, руки сомкните перед грудью. Положите на бедро согнутую в колене ногу. Спину держите прямой. Оставайтесь в этой позе 10 секунд.

Вся последовательность элементов выполняется плавно. После завершения повторите комплекс снова для другой стороны. После недели тренировок вы будете чувствовать себя гораздо лучше.опубликовано econet

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