7 упражнений с мощным омолаживающим эффектом!

Упражнения для подтяжки лица, чтобы получился стойкий результат, необходимо делать 3 месяца. А потом, для поддержания достигнутых результатов, можно использовать меньшее количество гимнастики. И тренировать только ваши личные проблемные зоны.

Упражнения для подтяжки лица – инструмент для мощного омоложения и красоты. При их выполнении:

лицевые мышцы возвращают свою эластичность;

восстанавливаются обменные тканевые процессы;

лучше циркулируют лимфа и кровь;

выводятся залежи застарелых шлаков;

прекращается провисание кожных покровов.

Наша кожа начинает активно дышать и работать. Организм улучшает производство собственного коллагена и эластина в нижнем базальном слое дермы, что разглаживает морщины. В результате подтягивается кожа и здоровеет цвет лица. Человек начинает выглядеть молодо и прекрасно на завить окружающим.

Гимнастика для лица Жаклин Кеннеди

Упражнение 1. Произносим гласные буквы

Упражнение 2. Выдвижение вперед нижней челюсти

Упражнение 3. Для омоложения и укрепления губ

Упражнение 4. Укрепляем и разглаживаем щеки

Упражнение 5. Надуваем губы

Упражнение 6. Для глаз

Упражнение 7. Открываем рот и моргаем

Поэтому, предлагаю вашему вниманию комплекс упражнений, проверенный временем и множеством представительниц распрекрасной половины человечества. Начинаем движение опять в 25!

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Упражнения для лица, подобранные косметологом для именитой особы, много лет помогали ей обходиться без омолаживающих операций и превосходно выглядеть.

Начинать использовать эти упражнения можно с 35 лет раз в день.

Комплекс по времени занимает минут 15. Включает в себя 7 очень простых упражнений.

А повторять каждое необходимо по 30 раз.

Позитивных перемен, происходящих с вашей внешностью, вы дождетесь спустя 2 недели.

На первых занятиях лучше, конечно, воспользоваться зеркалом, для контроля своих гримас. Позже, когда вы будете чувствовать свои мышцы, от зеркала можно отказаться.

Итак, очень уютно располагаемся перед зеркалом и начинаем.

Упражнение 1. Произносим гласные буквы

Первое омолаживающее упражнение помогает укрепить мышцы щек и губ, подтягивает овал лица. А главное – убираются морщины вокруг губ. Губы становятся пухленькими, яркими и прекрасными.

Что делать:

В этом упражнении нам нужно произносить по очереди с небольшой паузой гласные А-О-У-Э-Ы.

Одновременно тянуть верхнюю губу вниз и прижимать ее к верхним зубам, чтобы разглаживались около губные складки.

При произношении каждой гласной следим, чтобы активно работали мышцы лицевые и шейные.

Упражнение 2. Выдвижение вперед нижней челюсти

Результатом выполнения упражнения станет исчезновение второго подбородка, накачивание лицевых мышц, что способствует подтяжке кожи на них.

Выполняем:

Немного приоткрываем рот.

Языком не двигаем.

Начинаем легко без излишеств выдвигать вперед-назад подбородок (примерно одно движение в секунду).

Совет: поставьте около себя тикающий будильник и на каждое тиканье делайте движение челюстью.

Упражнение 3. Для омоложения и укрепления губ

Вы помадой пользуетесь каждый день? И растираете ее равномерно, двигая губами? Вот в этом и заключается гимнастика для сочных и красивых губ.

Втягиваем губы в рот, затем резко рот раскрываем, чтобы получился звук типа щелчка.

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Упражнение 4. Укрепляем и разглаживаем щеки

Упражнение похоже на полоскание рта.

Надуваем поочередно сначала одну щеку, затем переводим воздух за другую.

Выполняем движения медленно.

Мышцы напрягаем сильно.

Но ртом стараемся из стороны в сторону не крутим.

Такие упражнения для подтяжки лица хорошо борются с мимическими складками. А из-за хорошего прилива крови на щеках выступает здоровый румянец, независимо от возраста дамы.

Упражнение 5. Надуваем губы

Надуванием губ разглаживаем на них и вокруг них морщины, расслабляем спазмы и зажимы.

Если мышцы лица расслаблены, то кожа лежит на них гладко.

Когда мышца сокращена или спазмирована, получается на ней кожный излишек. На напряженной мышце кожа постоянно укладывается в складки и морщины.

Упражнение делаем как предыдущее, только поочередно сильно надуваем то верхнюю, то нижнюю губу, набирая воздуха побольше. Производим 15 движений каждой губой.

Упражнение 6. Для глаз

Если вы много сидите за компьютером, то наверняка у вас стоит программка в виде периодически появляющегося животного, заставляющего вас дать глазам отдых, сделав расслабляющее упражнение.

Тогда вам точно следующие движения уже знакомы: когда зверек выпучивает глаза, затем их прикрывает. Вот и мы проделываем те же движения:

Сначала (не поднимая брови) глаза очень широко, как от ужаса, раскрываем.

Затем их мышцы расслабляем.

Брови можно придерживать пальцами, чтобы они не ползли вверх.

Результат упражнения – верхние веки перестанут нависать на глаза. Кожа вокруг омолодится, морщинки – разгладятся.

Упражнение 7. Открываем рот и моргаем

Совсем веселое упражнение, особенно когда вы в зеркале будете видеть свою физиономию. Зато это упражнение комплексное и очень важное. Оно:

укрепляет мышцы под глазами, чтобы не обвисали мешки;

разглаживает и убирает около губные заломы, от которых лицо приобретает унылый и несчастный вид.

Как выполнять:

Проделываем его с напряжением мышц.

Сильно открываем рот, усиленно прижимая верхнюю губу к зубам.

Наклоняем вперед голову, опуская к груди подбородок.

Быстро 30 раз моргаем глазами.

Расслабляем лицо и даем отдых.

Повторяем весь комплекс снова.

Следите, чтобы лоб не морщился.

Упражнения для подтяжки лица, чтобы получился стойкий результат, необходимо делать 3 месяца.

А потом, для поддержания достигнутых результатов, можно использовать меньшее количество гимнастики. И тренировать только ваши личные проблемные зоны.

Здесь как в спорте, бросаешь заниматься – постепенно утрачивается наработанное. Поэтому гимнастикой для лица заниматься нужно постоянно, но времени на тренировки будет уходить уже немного.опубликовано econet.ru.

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