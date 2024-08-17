7 женских бед

✅Неумение отбивать от себя НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ, самоотречение, подавление своих подлинных чувств провоцируют множество женских бед. А какие это беды – читайте в статье

Как вы ведёте себя в разгар ссоры или когда вам что-то не нравится? Если предпочитаете отмалчиваться или привыкли делать вид, что вас это не касается, то наверняка нажили, как минимум, парочку проблем со здоровьем.

Негативные эмоции и самочувствие женщины – какая связь?

Действительно, женщины воспринимают события более эмоционально, больше переживают, глубже чувствуют. А теперь представьте, что вся эта смесь эмоций, невысказанных слов, невыплаканных слёз, оседает в красивом, гибком, чувственном теле.

Слова жалят, обиды сковывают, страхи пронзают. Тело начинает болеть. Красота увядает. Качество жизни падает. Посмотрите, сколько вокруг сгорбленных, напряжённых, унылых женщин. Что тут скажешь… Жизнь побила.

Неумение отбивать от себя негативные эмоции, самоотречение, подавление своих подлинных чувств провоцируют множество женских бед. Удивительно, но для всех них есть один ответ. Какой? Давайте посмотрим.

1. Мигрень.

От регулярных мигреней страдают почти 20% женщин. Среди мужчин таковых в два раза меньше. С точки зрения психосоматики, мигрени проявляются у людей, зависимых от мнения окружающих. Нетрудно догадаться, что лидерство женщин обусловлено их большей озабоченностью своим внешним видом и более интенсивными переживаниями, кто и что о них подумает. Случайный взгляд может родить в голове у женщины миллионы мыслей, а если прибавить к этому многочисленные внутренние конфликты, чувствительность, ранимость, то всё это создаёт «мучительное переживание» пульсирующее в висках.

2. Головная боль.

Это спасительное средство от нежелательных раздумий, а иногда и от «домогательств» нелюбимого мужа. Если женщина живёт не так, как хочет, но боится «прозрения» и последующих за ним изменений, то включается головная боль. Ненавистная свекровь, опротивевший муж, обольщающий сосед, дом с камином- всё это создаёт слишком волнующий клубок. Она начинает об этом думать, становится страшно, и тут появляется головная боль. Теперь вопрос можно отложить. Спасение от неприятных раздумий найдено.

3. Цистит.

Почти 50% женщин хотя бы раз в жизни сталкиваются с инфекцией мочеполовых путей. Среди мужчин данная заболеваемость в десятки раз ниже. Если говорить о психосоматической природе цистита, то она вызвана затаёнными обидами и скрываемым недовольством своим партнёром. Не трудно догадаться, что у женщин гораздо чаще принято обижаться, терпеть, создавать, непостижимую для мужского ума, интригу. Самым простым способом избавления от данной проблемы будет открытое выражение чувств человеку, который вас задел. Хотя бы скажите: «Мне очень неприятно, больно, когда ты говоришь (делаешь) …»

4. Бесплодие.

Желание иметь детей, не всегда является истинным. Иногда женщина ощущает давление социума, улавливает немой вопрос в глазах окружения, старается успеть до «критического возраста». Всё, что она видит, манит своими красивыми этикетками, счастливыми лицами, младенческими расцветками. Однако, внешняя готовность усадить ребёнка в красивую коляску и купить «самую безопасную соску», не имеет ничего общего с её внутренним состоянием. В глубине «бесплодной женщины» могли поселиться страх, неуверенность, незавершённые проекты, да и мужчина, может возбуждать не так сильно, как хотелось бы. Разум обмануть можно, но тело никогда.

5. Бессонница.

Женщины, взявшие на себе роль «семейного управленца», «матери» часто имеют проблемы с засыпанием. Это связано со страхом потери контроля над реальностью, повышенной тревожностью, неумением «отпускать дела». Пока весь дом спит, женщина вспоминает, выключила ли утюг, убрала ли вещи в шкаф, поставила ли ботинки сушиться…Чтобы справиться с бессонницей, лучше встать и завершить все свои дела. Кроме того, молодым мамам хорошо известен страх перед собственным засыпанием. Им всё время кажется, что ребёнок вот-вот проснётся и заплачет. Это не даёт им расслабиться. Сон приобретает сверхначимость. Появляется тревога «вдруг, пока он спит, не засну». Попытки заставить себя спать, только усугубляют положение. Чтобы снизить возникшую нервозность, необходимо принять отсутствие сна, как данность, «да, я не могу уснуть, пойду переглажу бельё». Как только вы разрешите себе «не спать», сон тут же вернётся.

6. Фригидность.

Порождается неправильным образом жизни. Это касается не только вредных привычек, но и неумения жить в гармонии с собой и своими желаниями. Подавление женского начала, надстраивание мужских качеств, концентрация на словах «должна», «обязана» приводят к стрессам и угасанию либидо.

Согласно научным данным, женский организм, по содержанию «гормона счастья» серотонина, уступает мужскому. В связи с этим, женщины подвержены депрессиям в 3 раза чаще, чем мужчины. Прибавьте к этому ПМС, беременности, менопаузу, и становится совершенно очевидным, что каждой женщине, для поддержания здоровых отношений, необходимо сохранять высокий жизненный тонус, баловать себя в неограниченных количествах. Крайне важно чувствовать себя счастливой, любимой, женственной, освободиться от негативных установок, вспомнить о своих желаниях и жить согласно своей женской природе.

7. Лишний вес.

Обычно появляется после рождения ребёнка. Женщина становится «видной», так как подсознательно считает, что должна соответствовать новому солидному статусу матери. Также набор веса свидетельствует о разрастании внутреннего неблагополучия: снижении самооценки, апатии, потере прежних ценностей, застое в отношениях, выборе курса на преждевременное старение, ненависти к себе и т.д. Необходима срочная проработка имеющихся внутренних конфликтов, поиск, устранение причин и расстановка новых приоритетов.

Один ответ >>> Вы сможете преодолеть любые болезни, если осознаете, что ваше здоровье зависит только от вас. Не от ваших родителей, не от врача, таблеток, обстоятельств, а лично от вас!

Не закрывайтесь от эмоций! Это энергия, данная вам на преодоление неблагоприятных обстоятельств. Ваши недосказанные мысли, подавленные желания, обиды и страхи рано или поздно проявятся в больных суставах, лёгких, повышенном давлении, проблемах с сердцем, кожей, внутренними органами…

Чаще спрашивайте себя, чего вы хотите. Учитесь распознавать свои желания. Если вы живёте чужими целями, то становитесь жалкой марионеткой. У несчастных людей снижается иммунитет, они чаще болеют и быстрее угасают.

Живущим в гармонии с собой незачем болеть. Они наслаждаются жизнью! Им нужны сильные ноги, чтобы дойти до своих грандиозных целей; крепкие руки, чтобы взять от жизни всё самое лучшее; зоркие глаза, чтобы увидеть своё счастливое, чудесное будущее. Берегите женственность, не отравляйте своё тело негативом, дарите эмоции, говорите о своих желаниях, и вы сохраните здоровье, красоту и радость жизни на долгие годы.опубликовано econet

Автор Павел Колесов

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