Зарядка для ленивых: подкачать тело, не вставая с постели

Утренняя гимнастика в постели — отличный вариант того, как подтянуть тело и, в то же время, не заставлять себя вставать на тренировку.
Утренняя гимнастика в постели — отличный вариант того, как подтянуть тело и, в то же время, не заставлять себя вставать на тренировку. Какие именно упражнения нужно выполнять под теплым одеялом, читай в нашем материале.
Как часто, просыпаясь утром, ты ощущаешь сонливость? Усталость? И, кажется, что еще 10 минут на подушке спасут ситуацию? Чтобы быстро проснуться, да еще и принести пользу своему телу, по утрам выполняй следующие упражнения.
Чтобы утро началось на позитиве, а целый день радовал событиями и дарил только хорошее настроение, начни его с потягиваний. Хорошо вытяни руки вверх, а ноги начни тянуть вниз. Ты должна чувствовать, как растягивается каждая клеточка твоего тела.
Специалисты говорят, что когда с утра потягиваешься, очень хорошо думать о чем-то позитивном, чтобы не только пробудить тело, но и свое внутреннее «Я».
Потянись 5-6 раз.
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Втягивание живота — отличный способ «разбудить внутренние органы», а также сделать живот упругим, так как таким методом отлично прокачиваются внутренние мышцы пресса.
Медленно втягивай и вытягивай живот. Дыши при этом ровно и спокойно. Выполни 3 подхода по 20 раз.
В этом упражнении главное дыхание: оно должно быть без рывков. Само движение выполняй в среднем темпе. Если по началу тебе тяжело, чередуй медленное и быстрое выполнение.
Выпрями руки перед собой. Правую руку опусти до уровня головы, а левую — до уровня бедер. Затем поменяй руки местами.
Это упражнения поможет разбудить плечевой пояс, разработает каждую залежавшеюся клеточку и позволит тебе поскорее проснуться.
Выполни 3 подхода по 10 раз (полным упражнение считается, когда обе руки побывают у уровня головы).
Ляг ровно, позвоночник хорошо прижми к матрацу. Следи, чтобы в районе поясницы не было прогиба. На выходе подними правую ногу. Если тебе тяжело даются ровное колено, немного согни его. На вдохе вернись в исходное положение.
Тоже самое проделай с другой ногой. Обрати внимание, что упражнение выполняется медленно, без рывком и резких движений.
Выполни 3 подхода по 15 раз на каждую ногу.
Ляг ровно, позвоночник хорошо прижми к матрацу. На выдохе подтяни колено к груди, задержи его в этом положении на 10 секунд, после чего вернись в исходное положение.
Сделай точно так же, выполняя упражнение другой ногой. Упражнение можно делать в среднем темпе, наслаждаясь самим процессом.
Выполни 3 подхода по 10 раз на каждую ногу.
Чтобы размять сутра суставы и окончательно подготовить организм к трудовому дню, выполни по 40 вращений ступнями в каждую сторону.
Во-первых, это — весьма приятное упражнение, которое быстро приводит в тонус, а во-вторых, это — отличная профилактика проблем с суставами.
Если тебе нравится работать ступнями, в завершении гимнастики можешь еще выполнить сгибание ступни к себе и от себя.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ua/
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