Чудо-похудение для ленивых: имбирная смесь

Смесь имбиря с лимоном и мёдом при регулярном применении помогает не только похудеть, но и защитить от простудных заболеваний

Смесь имбиря с лимоном и мёдом при регулярном применении помогает не только похудеть, но и защитить от простудных заболеваний. Давайте попробуем!

Ингредиенты :

300-350 гр. имбиря

один лимон около 150 гр.

150-200 гр. мёда

Приготовление :

Корень имбиря чистим и нарезаем на небольшие кусочки.

Лимон чистим и удаляем из него косточки.

Пропускаем имбирь и лимон через мясорубку. Либо их можно измельчить блендером.

Добавляем мёд, хорошо перемешиваем.

Принимать одну чайную ложку смеси в день.

Штука очень жгучая на вкус. Для начала можно ее просто добавлять в утренний стакан чая.

Имбирь, как и любое лекарство нужно принимать с осторожностью. При любых острых проявлениях заболеваний желудочно-кишечного тракта стоит воздержаться от его употребления.

Корень имбиря чистит организм от холестерина, бляшек, выводит токсины, паразитов, а также обладает омолаживающим действием.опубликовано econet