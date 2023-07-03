Акупрессурные точки для прилива энергии

В отличие от иглоукалывания, акупрессура (точечный массаж) основана на надавливании точек, конкретных мест на теле с помощью пальцев. Практики традиционной китайской медицины считают, что жизненная сила организма, или ци, течёт по невидимым каналам под названием «меридианы».

Блокировки в меридианах вызывают болезни. По результатам исследований, давление на акупунктурные точки способствует выбросу природного обезболивающего – гормона эндорфина – и блокирует передачу болевых сигналов по нервам. Это позволяет облегчить такие состояния, как бессоница и усталость.

Ниже приведены несколько точек для быстрого восстановления силы и заряда энергией. Примените сильное надавливание на пять стимулирующих точек при помощи большого или указательного+среднего пальца в течение 3 минут. Массируйте по часовой и против часовой стрелки.

1. У основания черепа, на расстоянии ширины одного пальца от позвоночника

2. Точка между суставами большого и указательного пальцев

3. Подошва стопы, на расстоянии одной трети от пальцев ног. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet