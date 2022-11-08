Всего 1 упражнение для здоровья и молодости всего организма

Это кажется невероятным, но избавиться от морщин и седины можно с помощью всего лишь одного простого упражнения!

Это кажется невероятным, но избавиться от морщин и седины можно с помощью всего лишь одного простого упражнения!

Оздоравливается весь организм при выполнении этого упражнения на регулярной основе - попробуйте и Вы!

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Это упражнение знакомо всем с самого детства. Оно приводит к омоложению всего организма! Мы знаем его под названием "березка", и в то же время, это упражнение является одной из 3 поз йоги, используемых для омоложения.

Правыла выполнения: