Как характер влияет на болезни

Имея неправильные взгляды на жизнь, мы плохо воздействуем на свои ум и разум, и как следствие, серьезно страдает наше телесное здоровье.

Связь черт характера человека с болезнями

Имея неправильные взгляды на жизнь, мы плохо воздействуем на свои ум и разум, и как следствие, серьезно страдает наше телесное здоровье.

Алчность - острые процессы в организме, булимия, онкология

Антагонизм - мигрени, сахарный диабет, воспалительные процессы

Апатия - аменорея, потеря аппетита, понижение артериального давления, атрофические гастриты, сахарный диабет

Агрессивность - повышение артериального давления, бородавки, язвенная болезнь

Безвкусица - булимия, расстройства пищеварения

Безысходность - алкоголизм, пневмонии, снижение иммунитета

Беспринципность - хронические болезни, хронические инфекции

Безрассудство - эпилепсия, травмы, несчастные случаи

Брезгливость - ангины, бородавки, ревматизм

Безучастность - аменорея, гипотония, плохая память

Бесцельность - аменорея, понижение артериального давления, угревая сыпь, снижение иммунитета

Безверие - понижение артериального давления, дисфункции органов

Беспокойство - кожные болезни, нарушения сна, болезни сердца

Гиперчувствительность - мигрени, аллергия, кожные болезни

Гневливость - бессонница, острые процессы в организме, булемия, гастриты с повышенной кислотностью, гепатиты

Грубость - вирусные инфекции, бронхиты, эрозивные гастриты, геморрой, повышение функции щитовидной железы, холециститы

Депрессия - пневмонии, туберкулез

Жадность - бессонница, хронические болезни, гепатиты, холециститы, угревая сыпь, ожирение

Жестокость - аменорея, астма, анемии, бронхиты, гастриты, грибковые заболевания, онкология, эпилепсия, травмы, импотенция

Зависть - бессонница, психические болезни, болезни сердца, онкология, аутоиммунные болезни

Замкнутость - повышение артериального давления, болезни почек, надпочечников, шизофрения

Злопамятность - бессонница, повышенная кислотность, болезни горла и гортани

Извращенный вкус - онкология, болезни органов пищеварения, женское бесплодие

Импульсивность - острые процессы в организме, инсульт

Категоричность - астма, аритмия, гипертоническая болезнь, мужское бесплодие

Конфликтность - острые процессы в организме, травмы, повышение функции щитовидной железы

Критицизм - артрит, холецистит, панкреотит

Лживость - алкоголизм, гепатиты, грибковые заболевания, снижение иммунитета

Лень - потеря аппетита, понижение артериального давления, анемии, гастриты с пониженной кислотностью, геморрой, грыжи, запоры, угревая сыпь, женское бесплодие

Напряженность - астма, геморрой, запоры, гломерулонефрит, повышение артериального давления, инсульт, запоры, уретриты, маниакально депрессивный психоз

Напористость - артрит, астма, гайморит, бронхиты, грыжи, гломерулонефрит, язвенная болезнь, повышенная кислотность, мужской бесплодие, импотенция, запоры

Негативизм - гепатиты, инфекционные заболевания, аутоиммунные заболевания

Недисциплинированность - вирусные инфекции, расстройства пищеварения, дисфункции органов

Ненависть - ангины, бородавки, онкология, эпилепсия, ишемическая болезнь сердца, онкология, инфекционные заболевания

Несдержанность - хронические болезни, мужское бесплодие, гастрит с повышенной кислотностью

Несмиренность - вирусные инфекции, повышение давления

Несобранность - гайморит, понижение давления, снижение иммунитета

Неудовлетворенность - булимия, плохой сон, уретриты

Неуверенность в себе - анемии, болезни горла, гортани, гипотонии

Неумение отдыхать - астма, варикозная болезнь, полиартриты, болезни сердца

Нечистоплотность - кожные болезни, геморрой, снижение иммунитета

Непреклонность - астма, гепатиты, переломы костей

Непостоянство - острые процессы в организме, женское бесплодие

Неряшливость - анемии, геморрой, грибковые заболевания, угревая сыпь

Обидчивость - артрит, бессонница, хронические болезни, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, аднекситы, циститы

Отгороженность - повышение артериального давления, бородавки, болезни почек

Отвращение - бородавки, грибковые заболевания, ангины, панкреатиты, сахарный диабет

Отчаяние - артрит, эрозивный гастрит, мигрени, пневмонии, ишемическая болезнь сердца, невриты, болезни позвоночника

Повышенная чувствительность - астма, аллергия, кожные болезни, женское бесплодие, воспалительные заболевания женских половых органов

Подавленность - понижение артериального давления, снижение иммунитета, дисфункция яичников

Перенапряжение - бессонница, вирусные инфекции, бронхиты, гепатиты, грыжи, инсульт, пневмонии, мужское бесплодие, болезни позвоночника

Переутомление - вирусные инфекции, грыжи, сахарный диабет, пневмонии, снижение иммунитета, туберкулез

Пессимизм - понижение артериального давления, хронические болезни, анемии, угревая сыпь, туберкулез, радикулит, гипофункция щитовидной железы

Пренебрежительность - травмы, отравления

Придирчивость - холециститы, гепатиты, колиты

Развращенность - кожные болезни, онкология, снижение иммунитета, бесплодие

Раздражительность - хронические болезни, бронхиты, гастриты, болезни нервной системы

Разочарование - алкоголизм, аменорея, артрит, хронические болезни, аутоиммунные инфекции

Ранимость - повышение активности щитовидной железы, аднекситы, выкидыши, гастриты

Рассеянность - гайморит, болезни позвоночника, гипотония

Скованность - гломерулонефрит, полиартрит, снижение памяти, болезни позвоночника

Скорбь - ишемическая болезнь сердца, панкреатиты, полиартриты, циститы

Склонность к насилию - онкология, травмы, аутоиммунные инфекции

Скрытность - гломерулонефрит, повышения артериального давления, шизофрения

Страх - потеря аппетита, астма, бессонница, булимия, гепатиты, мигрени, кожные болезни, циститы, выкидыши

Суетливость - вирусные инфекции, острые процессы в организме, повышение функции щитовидной железы, запоры

Упрямство - астма, гайморит, эпилепсия, язвенная болезнь, мужское бесплодие

Черствость - бронхиты, запоры, холециститы, язвенная болезнь, дисфункции женских половых органов

Чрезмерная прямолинейность - астма, гастриты, уретриты, импотенция, переутомление, бронхиты

Щепетильность - ангины, ревматизм, кожные болезни

Холодность - аменорея, гипотония, брадикардия, гипофункция щитовидной железы.

Эгоистичность - ангины, геморрой, повышенная кислотность

Эмоциональность - вышение активности щитовидной железы, дисфункции половых органов, мужская импотенция

Лечить все перечисленные болезни можно с помощью соответствующих постов, что неизбежно приведет к исправлению и характера. Хотя можно попытаться исправить характер, что неизбежно приведет к выздоровлению. Что для вас проще - решать вам, ибо в основе мироздания лежит закон свободной воли.

На первый взгляд может показаться, что все изложенное не имеет никакого отношения к здоровью. Но восточная медицина – она именно такая. Она имеет дело с более тонкими вещами по сравнению с современной медициной, поэтому она не так очевидна на первый взгляд. Вы попробуйте почитать тибетскую медицину – там вообще все аллегорично по сравнению с аюрведой. Сплошные ветра, огни и воды...

ТОНКОЕ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА - КАК ОСНОВА ХАРАКТЕРА

Мы уже говорили, что существуют законы нравственности, которые действительно являются законами, а не просто этикетом поведения. Этикет поведения хочешь соблюдай, хочешь не соблюдай, но законы природы соблюдать придется. Законы нравственности - это законы функционирования тонкого тела человека. Они такие же законы природы как например закон гравитации или закон Ома. Однако эти законы касаются функционирования не грубой, а тонкой материи. Не соблюдая их мы немедленно приближаемся к всевозможным болезням и ударам судьбы.

К примеру, феномен обиды, любви, дружбы (которая не тает даже на расстоянии), всё это указывает на то, что между людьми существует какая-то невидимая связь. Эта связь устанавливается, когда мы смотрим друг на друга, говорим друг с другом и т.д. Веды очень детально разбирают механизм действия невидимой психической связи между людьми, а также и между другими живыми существами.опубликовано econet