Узнайте как лечат простуду в Индии. Эффективные и очень простые рецепты!

Самым популярным средством от простуды в Индии является куркума. Процедура очень проста: порошок нагревается на сковородке, и вы вдыхаете его ароматные пары. Повторять это действие можно каждую пару часов.

Если воспалено горло, из куркумы делают полоскание: две щепотки пряности и две щепотки соли (желательно морской) на стакан воды. Недуг проходит через день-два. Если у вас вообще ослаблен иммунитет и вы подвержены простудам, старайтесь как можно чаще употреблять куркуму в холодное время года как приправу к блюдам, поскольку она обладает согревающим и бактерицидным действием. К тому же куркума улучшает пищеварение, предотвращает повышенное газообразование, помогает сохранить полезную флору толстого кишечника. Особенно рекомендуется использовать ее тем, кто ест много пищи с высоким содержанием белка, то есть молока и бобовых.

Как лечить простуду

Широко используется гвоздичное масло. С ним делают ингаляции при простуде, хотя у нас больше известно как средство от зубной боли. Изготовить из него лекарство тоже элементарно: капнуть 3-4 капли в кипящую воду и вдыхать.

Закрываться полотенцем, как обычно делают дыша над картошкой, не надо - легко обжечься. Можно таким же образом воспользоваться порошком имбиря: 1 чайная ложка на литр воды. Гвоздичные и имбирные ингаляции намного эффективней картофельных

Часто при простуде назначают также следующий рецепт: стертая в порошок смесь из равного количества корня солодки, черного перца и сушеной коринки (часто эту ягоду называют ирга). Принимают дважды в день примерно по трети чайной ложки, запивая горячей водой.

Если простуда вконец одолела, сопровождаясь головной болью, насморком, воспалительным процессом в горле и повышенной температурой, рекомендуется дважды в день съедать стручковый перец, закусывая его медом и запивая теплым молоком. Это предохраняет от неприятностей легкие и защищает печень от скапливающихся в организме токсинов.



Ощущение ломоты в теле снимет имбирная ванна. Матерчатый мешочек с тертым имбирем привязывают под краном таким образом, чтоб сквозь него проходила струя горячей воды. Принимают ванну не более 10 минут.

При заложенности носа натирается область пазух пастой из тертого имбирного корня, разведенного горячей водой. Может возникнуть ощущение небольшого жжения, однако никакого вреда (например, красных пятен на коже) от него не будет.

Кстати, эта же паста, если нанести ее на лоб, снимает головную боль.

При заложенности носа в Индии применяют корень аира. Его растирают до состояния пудры и втягивают в ноздри. Процедура обычно вызывает активное чихание, но дыхательные пути прочищаются довольно быстро.

Вообще-то, в традиционной индийской медицине считается, что аир улучшает работу интеллекта. Так, чтобы у грудного ребенка не было задержки в умственном развитии, врачи-педиатр готовили для него особый экзотический препарат.

Нагревали тоненькую, в волосок, золотую проволоку и по оси протыкали ею корневище аира. Затем его вместе с золотом растирали на камне, получившийся порошок смешивали с материнским молоком и ежедневно давали малышу по 0,5 - 1 чайной ложке.

Действенной помощью при любых видах кашля является чайная ложка чесночного сока, который заедают медом, добавляя в него немного топленого масла.

Применяют и полоскание: на стакан теплой воды щепотку соли (лучше морской) и пару щепоток куркумы.

При сухом кашле полезно сосать гвоздику с кусочком сахара (без сахара во рту возникнет жжение).

При кашле с мокротой - порошок из смеси имбиря, молотого черного и стручкового перца и солодки, который принимают по 1/2 ч. л. дважды в день, заедая опять же медом.

Хорошее действие оказывает при влажном кашле также пряный чай, напоминающий знакомый нам глинтвейн: половина чайной ложки имбиря, щепотка молотой гвоздики и щепотка молотой корицы и кардамона заливаются кипятком и выдерживаются на слабом огне 5-10 минут. Это довольно сильное средство, больше одной порции за раз употреблять не рекомендуется, иначе может участиться сердцебиение.



Безо всяких ограничений - как при уже начавшейся простуде, так и в профилактических целях - можно принимать чай из цветов гибискуса (часто он продается под названием «каркаде»), чрезвычайно богатого витамином С.

В пол-литра кипятка добавляется столовая ложка цветов, 1 палочка корицы (или щепотка молотой, но без сахара) и от чайной до столовой ложки тертого имбиря (детям поменьше, взрослым побольше). Выдержать на слабом огне 10 минут, затем процедить и пить горячим, заедая медом. Некоторым нравится добавлять в этот отвар апельсиновый сок, что делает его еще полезней.

Хорошим питьем при простудных заболеваниях является также горячий яблочный сидр. Нагрейте пол-литра яблочного сока, добавьте в кастрюльку тонко нарезанный и обязательно очищенный от кожуры небольшой апельсин, палочку корицы и два соцветия гвоздики.

Держать на слабом огне (таком, чтоб кипения практически не было) нужно около 20 минут.



Медицина Индии широко использует при простуде мед и топленое масло, которое наилучшим образом доносит целебные вещества до тканей организма.

При простудных заболеваниях в меню обязательно включают апельсиновый сок (чем больше, тем лучше), чеснок, а также супы. В супах должны присутствовать ингредиенты, которые, обладают горьким или кислым вкусом. Горький вкус у большинства трав с темно-зелеными листьями. Горчинка присутствует также в моркови, тмине, семенах и масле кунжута. «Кислыми» считаются, например, йогурт, сыр, лимон, томаты.опубликовано econet

Виктория Тарадина

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