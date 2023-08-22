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Целебный эликсир молодости профессора Ефимова

Источник: Econet 22 августа 2023 5102
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Этот эликсир очень хорошо очищает кровеносную систему, лёгкие и печень, великолепная профилактика простудных заболеваний.

Целебный эликсир молодости профессора Ефимова

Этот "эликсир молодости" очень хорошо очищает кровеносную систему, лёгкие и печень, великолепная профилактика простудных заболеваний.

Взять горсть молодых побегов сосны (30-50г) длиной 2-3 см, лучше от концевых веточек. Залить 2 литрами воды в эмалированной посуде. Добавить 2 ст л размельченной шелухи лука и 1 ч.л. мелко нарезанного солодкового (лакричного) корня или его порошка. Кипятить на слабом огне 20 минут.

Затем добавить 2 ст л размятых плодов шиповника и кипятить еще полминуты. Поставить под одеяло (или налить в термос) на 10-12 часов, потом процедить, довести до кипения, остудить. Пить без норм, без правил.

Целебный эликсир молодости поможет очистить сосуды, печень и кишечник, выведет из организма шлаки и токсины. Кроме того, регулярное применение послужит отличной профилактикой простудных и инфекционных заболеваний.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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