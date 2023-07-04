8 дефицитных состояний: Как восполнить недостаток витаминов и минералов?

Какие ВИТАМИНЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ играют решающую роль в поддержании здоровья? Что необходимо детям для нормального роста и развития? Вот 8 витаминов и минералов, нехватку которых мы испытываем чаще всего. Как восполнить их дефицит в организме?

Недостаток тех или иных веществ в организме не проявляется сразу и визуально заметен. Это длительный процесс, действующий «накопительно», только, к сожалению, в противоположную сторону. То есть, дефицит усиливается, усугубляется. А когда проблема становится явной, с ней бывает сложно справиться, потому что восполнение недостающих микроэлементов и витаминов – процесс длительный, требующий усилий и значительных временных затрат.

Ключевые дефицитные состояния и результативные меры, чтобы их нивелировать

По статистике, имеющейся в НИИ питания, у 70-80% жителей России прослеживается недостаток трех (и даже более) важных для жизнедеятельности витаминов и микроэлементов. Источниками витаминов выступают главным образом фрукты, овощи, мясо, рыба, которые не доступны круглый год по причине их цены или сезона.

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Но нехватка витаминов и микроэлементов делает уязвимым иммунитет и повышает вероятность возникновения и прогресса следующих недугов: злокачественные новообразования, сахарный диабет, атеросклероз, остеопороз и многие другие болезни.

1. Железо (ferrum)

Железо (ferrum)– микроэлемент, принимающий участие в целом перечне биопроцессов. Нехватка железа - среди самых распространенных дефицитов полезных веществ населения планеты, ее ощущают более 1/5 всех людей, живыщих на Земле.

Среди дошкольников этот показатель возрастает до 47%. Когда дети не имеют в рационе в нужном объеме продукты, насыщенные железом, то высок риск, что у них будет прогрессировать железодефицит (железистая анемия).

До 30% женщин фертильного возраста могут тоже переживать нехватку железа по причине менструаций, и до 42% беременных подвержены риску дефицита этого минерала.

Общие симптомы дефицита железа (ferrum): непреходящая утомляемость, нехватка энергии, головные боли, выпадения волос, бледность кожи, слабые ногти, апатия, неспособность сконцентрироваться.

Крови человека необходим достаточный показатель железа (ferrum). Медиками рекомендована следующая норма в сутки: женщинам в возрасте 19-50 лет - 18 мг, женщинам старше 51 года и мужчинам достаточно 8 мг.

Источники железа (ferrum)в продуктах питания:

красное мясо (предпочтительно говядина)

печень говяжья (предпочтительно свежая, не замороженная)

мидии, моллюски и устрицы

сырая свекла (или сок сырой свклы)

2. Йод (iodium)

Йод (iodium) – микроэлемент, обеспечивающий правильное функционирование щитовидной железы и продуцирование гормонов щитовидки.

Гормоны щитовидки принимают участие в целом перечне процессов: формирование и развитие головного мозга и укрепление костей, регуляция метаболизма.

Нехватка целого ряда витаминов и минералов нередко наблюдается на фоне мощной недостачи йода, как ключевого микроэлемента. Недостаток йода (iodium) - один из самых распространенных дефицитов ценных для здоровья веществ, она охватывает почти 1/3 всех людей Земли.

Общие симптомы нехватки йода (iodium): увеличение размеров щитовидной железы, учащенный пульс, одышка, рост массы тела. Недуги, вызванные дефицитом йода – гипотиреоз и гипертиреоз.

Ощутимая недостача йода очень пагубно действует на развитие детского организма. Это провоцирует торможение умственного развития и различные нарушения процессов физического роста.

Источник йода (iodium) в продуктах питания:

морские водоросли

рыба и морепродукты

яйцо куриное

3. Витамин D3.

Витамин D – представляет собой жирорастворимый витамин, который работает как стероидный гормон.

Витамин D продуцируется из холестерина в коже под влиянием солнечного излучения. В Европе и США до 42% населения страдает от недостачи данного витамина. Этот показатель возрастает до 74% у людей пожилой возрастной категории и 82% у людей негроидной расы, поскольку их кожа продуцирует меньше витамина D, реагируя на солнечное излучение.

Нехватка витамина D, как правило, не проявляется явно, так как ее признаки не выражены открыто и могут нарастать в течение лет.

Взрослые люди с нехваткой витамина D могут чувствуют слабость в мышцах, испытывают утрату костной массы и имеют высокий риск переломов. У детей витамина D может спровоцировать задержки роста и мягких костей (заболевание рахит). Также дефицит данного витамина может проявиться в снижении иммунитета и риске злокачественных новообразований.

Источники витамина D в продуктах питания:

масло тресковой печени

рыба жирных сортов (лосось, скумбрия, сардина и т.д.)

желток куриного яйца

Пациенты с нехваткой этого витамина могут принимать добавки и увеличивать время пребывания под солнцем. Восполнить дефицит витамина D исключительно при помощи соответствующих продуктов достаточно проблематично.

4. Витамин B12

Витамин В12 необычайно важен, именно для тех, кто придерживается вегетарианского стиля жизни. Данный витамин нужен для продуцирования новых эритроцитов в крови и оберегает здоровье нервной системы. Недостача витамина В12 чревата возникновением и развитием анемии. Симптомы данного недуга: утомляемость, бледность, одышка. Дефицит витамина В12 может спровоцировать утрату памяти, скачки настроения и даже депрессивное состояние. В12 может снизить показатель гомоцистеина – и это хорошо, так как повышенный показатель гомоцистеина ведет к сердечным недугам и инсульту.

Статистика гласит, что до 80–90% вегетарианцев и веганов переживают нехватку витамина B12.

Более 20% людей пожилого возраста могут переживать витамина B12 из-за ухудшения абсорбции с возрастом.

Источники витамина В12 в продуктах питания:

морепродукты (моллюски и устрицы)

печень

мясо

яйца куриные

молочные продукты

5. Магний (magnesium)

Магний (magnesium) - один из главных минералов для здоровья. Он принимает участие в почти 300 ферментативных реакциях. Для образования здоровой костной ткани магний не менее важен, чем кальций и витамин D. Без нужного количества магния клетки получают избыток кальция.

Практически 1/2 населения мира потребляет меньше рекомендуемого объема магния. Низкий показатель магния в крови чреват следующими недугами: диабет 2 типа, метаболический синдром, заболевания сердечно-сосудистой системы, остеопороз. Ключевые признаки запущенной нехватки магния: нарушение сердечного ритма, спазмы мускулов, синдром беспокойных ног, утомляемость, мигрень.

Источники магния (magnesium)в продуктах питания:

цельное зерно

миндаль

черный шоколад

зеленые листовые овощи

В общих характеристиках здоровья людей Пять указанных дефицитов превалируют. Недостача указанных витаминов и минералов провоцирует возникновение и развитие сложных недугов.

Ноэто далеко не все. Каких веществ еще может не хватать нашему организму?

6. Кальций (calcium)

Кальций необходим для прочных костей и зубов, и для здоровья нервной системы. Суточная норма для взрослых людей, которую рекомендуют медики, - 1000-1200 мг.

Самым часто встречающимся признаком недостачи кальция выступает остеопороз (заболевание костной ткани).

Источники кальция (calcium) в продуктах питания:

морская и речная рыба с костями

молочные продукты (молоко, йогурты, сыры)

капуста, шпинат и брокколи (зеленые овощи)

7. Витамин А

Витамин А – это жирорастворимый витамин. Он принимает участие в образовании костной ткани и зубов, задействован в жировом обмене и росте новых клеток, тормозит механизм старения.

Данный витамин положительно воздействует на зрение, служит профилактикой сердечно-сосудистых недугов.

Недостача витамина А провоцирует повреждение глаз и даже может привести к полной утрате зрения; провоцирует сухость кожи, выпадение волос, слабость ногтей, ослабляет иммунитет.

Источники витамина А

Продукты животного генезиса: печень, сливочное масло, сыр, икра осетровых пород, рыбий жир, желток яйца.

Каротиноиды растительного генезиса: морковь, тыква, шпинат, брокколи, абрикосы, персики, виноград.

8. Цинк (Zn).

Ориентировочно 2 миллиарда человек на планете испытывают дефицит цинка. Этот микроэлемент, необходим организму для функционирования обоняния, крепкой иммунной системы, продуцировании белков, ДНК, выработки ферментов. Цинк способствует взаимодействию клеток в организме, работая как нейромедиатор.

Нехватка цинка провоцирует замедленный рост детей, расстройство желудка, импотенцию, выпадение волос, дерматологические и глазные недуги, расстройство аппетита и ослабление иммунитета.

Достаточная суточная норма для женщин - 8 мг, а для мужчин – 11 мг.

Источники цинка (Zn) в продуктах питания:

Какао, устрицы, пророщенная пшеница

Капуста, шпинат, брокколи (зеленые овощи)

Миндаль, кешью (орехи)

Фасоль, чечевица, бобы, горох (все бобовые)

Курага, финики, изюм (сухофрукты)

Итог:

Дефицит витаминов и минералов – часто встречающаяся проблема современных людей. Разные возрастные категории: дети, молодые женщины, пожилые люди, а также вегетарианцы имеют повышенный риск комбинированных дефицитов.

Оптимальный вариант застраховаться от недостатка ценных веществ в организме - соблюдать диету, содержащую весь спектр полезных для здоровья продуктов, и вести здоровый образ жизни. В нередких случаях прием добавок обоснован при запущенном дефиците витаминов и минералов.

Итог. Ощущая неопределенные симптомы нехватки важных для жизнедеятельности веществ, мы можем долгое время не обращать на них внимание. В таких случаях мы приписываем головную боль, раздражение, выпадение волос или утрату аппетита обычной усталости или сезонным явлениям. А неправильное питание лишь усугубляет ситуацию. Относитесь внимательно к своему здоровью, включайте в ежедневный рацион продукты, богатые жизненно важными веществами, и вы не будете испытывать нехватку витаминов и микроэлементов.

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