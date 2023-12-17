8 лучших природных источников витамина Е

Витамин E - это жирорастворимый витамин, который играет важную роль в качестве антиоксиданта для вашего организма. Эти антиоксиданты создают клеточную мембрану в организме, таким образом защищая клетки от окислительного повреждения. Он путешествует по телу, нейтрализуя свободные радикалы, полезен для здоровья кожи и волос.

Организм человека не может производить витамин Е, поэтому его нужно получать из натуральных источников пищи. Но некоторые люди предпочитают принимать витамин Е добавки. Суточная потребность в витамине Е для взрослого составляет 15 мг. Ниже приводится список из 10 продуктов с витамином Е, которые вы должны включить в свой рацион.

1. Миндаль

Один из первых продуктов, которые приходят на ум в списке продуктов с витамином Е, - это миндаль. Вы будете удивлены, узнав, что миндаль также является одним из самых богатых природных источников витамина А. Они также богаты магнием, медью, калием, фосфором, железом и витамином B5. Пригоршня замоченного миндаля по утрам принесет большую пользу вашей коже, волосам и разуму. Они богаты антиоксидантами, помогают снизить уровень артериального давления, могут помочь контролировать уровень сахара в крови, а также могут снизить уровень холестерина.

Если вы не любите есть миндаль, вы можете употреблять миндальное масло или миндальное молоко.

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2. Шпинат

Все мы знаем, насколько полезны зеленые листовые овощи. Перечисляя богатые источники витамина Е, мы не можем пропустить шпинат. Шпинат считается одним из самых полезных листовых овощей. Это электростанция добра. Он полон антиоксидантов, железа, кальция и фолиевой кислоты. Полстакана шпината содержит 16% дневной нормы витамина Е.

Совет: Обязательно готовьте шпинат на пару или бланшируйте.

3. Авокадо

Авокадо самый вкусный источник витамина Е. Он также имеет высокое содержание витамина К, витамина B5, фолиевой кислоты, витамина С и калия.

Авокадо богат клетчаткой, низким содержанием углеводов и высоким содержанием мононенасыщенной олеиновой кислоты - жирной кислоты, полезной для сердца.

Добавьте несколько ломтиков на тост. Всего в 1 авокадо содержится 20% суточной потребности витамина Е.

4. Семена подсолнечника

Семена всех видов, такие как дыня, лен и подсолнечник, стали популярной полезной закуской. Семена подсолнечника являются богатым источником витамина Е. Кроме того, они также богаты магнием, селеном, витамином B1 и большим количеством клетчатки.

Семена подсолнечника обеспечивают здоровую дозу незаменимых жирных кислот, способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, богаты антиоксидантами и способствуют здоровому уровню холестерина.

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5. Растительное масло

Растительные масла, такие как оливковое масло, масло зародышей пшеницы и подсолнечное масло, являются хорошими источниками витамина Е. Вы также можете использовать масло канолы, масло семян конопли, кокосовое масло, хлопковое масло. Эксперты считают, что мы должны использовать для приготовления пищи здоровую смесь разных видов масла, а не придерживаться одного сорта.

Всего 1 столовая ложка масла зародышей пшеницы содержит 100% суточной дозы витамина Е, а 1 столовая ложка канолы содержит 12% дневной нормы, необходимой организму.

Чрезмерное употребление растительных масел отрицательно сказывается на вашем здоровье, но использование ограниченного количества поможет вам удовлетворить суточную потребность в витамине Е.

Примечание. Чтобы получить максимальную пользу от масел, рекомендуется покупать только масла холодного отжима, органические и нерафинированные.

6. Брокколи

Брокколи - богатый источник витамина Е и белка. Считается одним из лучших продуктов для детоксикации. Он также обладает противораковыми свойствами, улучшает зрение и снижает уровень плохого холестерина (ЛПНП). Некоторые из других важных питательных веществ, которыми богата брокколи, включают омега-3 жирные кислоты, магний, цинк, кальций, селен и витамин B1.

Обязательно ешьте бланшированную брокколи, чтобы получить наибольшую пользу.

7. Кедровые орехи

Кедровые орехи - основной ингредиент песто. Это богатый источник витамина Е, белка, железа и магния. Они подавляют аппетит, поэтому отлично подходят для похудания.

Кедровые орехи также снижают риск сердечных приступов, повышают энергию, богаты антиоксидантами и полезны для вашего зрения. Вы также можете использовать масло кедрового ореха вместо кедрового ореха для той же пользы для здоровья. Добавляйте кедровые орехи или масло кедрового ореха в салаты, чтобы укрепить здоровье.

8. Кале

Говоря о здоровом питании, всегда выделяется капуста. Это отличный источник витамина Е. Она низкокалорийна, не содержит жира и богата клетчаткой. Помимо того, что капуста богата витамином Е, она также содержит большое количество других важных питательных веществ, таких как фолиевая кислота, магний, железо, витамин К.

Другие продукты с витамином Е

1. Креветки

2. Спаржа

3. Фундук

4. Петрушка

5. Арахис

6. Красный сладкий перец

7. Сушеные абрикосы

8. Зелень репы

9. Манго

10. Киви

11. Помидор

12. Сладкий картофель

13. Зародыши пшеницы

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