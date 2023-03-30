Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. 8 признаков тромбоза, которые опасно игнорировать

8 признаков тромбоза, которые опасно игнорировать

Автор: Econet 30 марта 2023 6578
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Тромбоз – опасная ситуация, которую нельзя оставлять без внимания. Наличие тромба в организме может привести даже к летальному исходу, поэтому важно знать первые признаки тромбоза. А при их обнаружении необходимо срочно обратиться к врачу.

8 признаков тромбоза, которые опасно игнорировать

Тромб – это кровяной сгусток, который образуется в сосудах в результате повреждения их стенок. На наличие тромба в организме указывает несколько признаков.

Основные симптомы тромбоза

1. Частое головокружение

При затрудненном дыхании и боли в груди у человека начинает кружиться голова и такое состояние может привести даже к обмороку.

2. Ускоренная работа сердца

Если сердце бьется слишком часто, это может свидетельствовать о легочной эмболии. Такой симптом нельзя игнорировать, поскольку, возможно, тромб находится рядом с легкими, провоцируя тем самым нехватку кислорода и учащенное сердцебиение.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

8 признаков тромбоза, которые опасно игнорировать

3. Сильная головная боль

Если боль невыносимая и устранить ее не получается с помощью обычных препаратов, то, возможно, в головном мозге образовался тромб. В этом случае нужна срочная консультация специалиста.

4. Боль в ногах

Особенно следует насторожиться, если боль резкая, сильная и ощущается в области икроножных мышц.

5. Отеки конечностей

Если ноги стали отекать на участке, где расположена косточка, то не исключено, что это симптом тромбоза.

8 признаков тромбоза, которые опасно игнорировать

6. Повышенная температура кожи

На участке, где находится тромб, температура кожи может быть выше, это связано с нарушением кровотока.

7. Появление красных прожилок

Такие прожилки довольно заметны и теплые на ощупь, внешне похожи на сыпь или ссадины, при их обнаружении нужно проконсультироваться с врачом.

8. Боль в животе

При тромбозе мезентериальных сосудов возникает резкая боль в области живота, причиной этого служит нарушенный кровоток в каком-либо участке кишечника. Но такой симптом может появиться и при наличии большого кровяного сгустка, поэтому без консультации специалиста не обойтись.

Не игнорируйте перечисленные выше симптомы и будьте здоровы! опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

тромбоз тромб признаки тромбоза симптомы тромбоза здоровье

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш новый telegram-канал РецептыДиетыПохудение

     https://t.me/recipe_diet

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Мы редко думаем о том, что имеем, но всегда беспокоимся о том, чего у нас нет. Артур Шопенгауэр
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.