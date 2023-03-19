8 серьезных заблуждений при лечении насморка

Острый ринит (или насморк), один из самых распространенных недугов на всей Земле. Кому не знакомы симптомы: заложенность носа, чихание, «чугунная голова», слизистые выделения из носа? Стратегия избавления от насморка варьирует от принципа "сам пройдет" до приема широкого спектра капель, порошков и пилюль, без которых можно и обойтись.

Острый ринит (или как его все называют - насморк), один из самых распространенных недугов на всей Земле. Кому не знакомы симптомы: заложенность носа, чихание, «чугунная голова», слизистые выделения из носа? Стратегия избавления от насморка варьирует от принципа "сам пройдет" до приема широкого спектра капель, порошков и пилюль, без которых можно и обойтись. Как же грамотно лечить насморк, чтобы избежать нежелательных осложнений и не спровоцировать других проблем со здоровьем? Для того чтобы ориентироваться в этом вопросе, предлагаем рассмотреть типичные заблуждения об этом заболевании, которыми грешат даже опытные люди.

Вот самые растиражированные мифы про насморк

№1. Если насморк лечить, то он проходит за одну неделю, если не лечить – то за семь дней

Совершенно верно. Острый ринит как симптом ОРВИ проходит сам. Но, насморк требует лечения. Хотя бы для того, чтобы улучшить самочувствие больного.

А еще чтоб предотвратить прогрессирование вторичной инфекции - бактериального синусита (иначе говоря, воспаления придаточных носовых пазух), острого среднего отита (иначе говоря, воспаления полости среднего уха) и прочих непростых болезней, которые имеют вероятность серьезных осложнений в виде менингита, абсцесса головного мозга и проч.

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Из выше сказанного следует, что важной целью терапии насморка выступает ликвидация факторов, предполагающих активное размножения патогенных бактерий, — отека и нарушения вентиляции околоносовых пазух, а также дисфункции слуховой (евстахиевой) трубы.

№2. Промывание носа вредно и провоцирует отиты

В мировой медицине указанный способ считается первоочередным при остром рините. Дело в том, что механическое очищение слизистой оберегает ее от размножения бактерий и помогает контактировать с ней медикаментозным препаратам. Ущерб может быть от раздражения слизистой носа раствором, отличающимся от нее по осмотическому давлению, вследствие этого предпочтительно применять изотонические солевые растворы (и морской воды – тоже). Они имеются в аптеках. Хороший результат дает раствор коллоидного серебра.

№3. Капли с сосудосуживающим эффектом вредны

Утверждение имеет под собой основу, но грамотное применение капель и спреев, снижающих отек слизистой оболочки носа, выступает ключевым методом убрать заложенность носа и провести профилактику выше описанных осложнений. Сосудосуживающие лекарства устраняют отек носовых раковин из-за сужения их сосудов, давая возможность свободно дышать носом.

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№4. Капли с сосудосуживающим эффектом совершенно безопасны

Это не так. Являясь аналогом адреналина, деконгестанты (так называют сосудосуживающие капли) имеют способность проникать в кровоток и влиять системно: повышать артериальное и внутриглазное давление, а у детей провоцировать опасные токсические реакции. Особую осторожность в применении указанных препаратов рекомендуется соблюдать лицам, страдающим артериальной гипертензией, глаукомой и гиперактивной функцией щитовидки. Концентрации лекарств необходимо использовать с оглядкой на возраст больного (например, имеется "взрослая" и "детская" концентрация). Еще важно знать, что кратность использования многих деконгестантов - от 2 до 4 раз в сутки. Продолжительное (дольше 5-7 дней) использование указанных препаратов имеет риск прогрессирования.

Когда необходимо более продолжительное лечение, специалисты советуют через 5-7 дней сменить лекарство.

№5. Продолжительность симптоматики ОРВИ и насморка более трех дней предполагает подключение к терапии антибиотиков

Продолжительность течения ОРВИ, как правило, 5-10 дней, но в некоторых случаях «растягивается» и до месяца. Антибактериальная терапия прописывается исключительно доктором при наличии явных симптомов бактериальной инфекции. Например, о прогрессировании бактериального риносинусита, при котором прописывают антибиотики, говорят следующие признаки: позитивная динамика симптомов к пятому дню течения болезни или наличие стойких жалоб после десятого дня. Немотивированное назначение антибиотиков при ОРВИ может повлечь за собой активизацию жизнедеятельности нечувствительных к препаратам микробов, а это очень плохо.

№6. В случае, если при насморке в мазке из носа выявлен золотистый стафилококк – немедленно требуется антибиотик

Подобный мазок из носа с целью микробиологического анализа обычно бесполезен. Мы все без исключения являемся носителями различных видов так называемых условно-патогенных бактерий. И естественно, что в мазке из носа (это нестерильная область дыхательных путей) прогнозируемо будет выявлен какой-либо микроб. А для антибактериальной терапии важен отнюдь не анализ, а общая клиническая картина.

№7. Применение противоаллергических медикаментозных средств ускорит выздоровление от насморка

У лица, страдающего аллергическим ринитом инфекция любого рода в полости носа провоцирует усиление аллергического воспаления. В данной ситуации назначение противоаллергических лекарств при инфекционном насморке в острой форме вполне обосновано. Но повальное назначение этих самых антигистаминных средств всем больным острым ринитом нежелательно. Антигистаминные средства первого поколения (такие как димедрол, тавегил и проч.) усугубляют вязкость жидкости, что ведет к ухудшению самочувствия, и усиливают сонливость. Когда антигистаминные средства реально нужны, то выбор следует останавливать на современных медикамента, которые не демонстрируют побочных эффектов.

№8. При рецидивирующем насморке следует лечить иммунную защиту

Важно иммунный ответ не лечить, а укреплять. Для этого существуют пошаговые действия, включающие комплекс мероприятий для усиления иммунной системы.

Как видите, обычный насморк требует грамотного и квалифицированного подхода. Не стоит халатно относиться к данному заболеванию (тем более, когда это касается детей). Но и фанатично пичкать больного сильнодействующими препаратами типа антибиотиков – тоже не панацея. Следует внимательно отнестись к симптоматике, чтобы определить, например, есть ли у больного сезонная или круглогодичная аллергия. Это потребует несколько иного терапевтического подхода.*опубликовано econet

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