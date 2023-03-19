8 серьезных заблуждений при лечении насморка

Острый ринит (или насморк), один из самых распространенных недугов на всей Земле. Кому не знакомы симптомы: заложенность носа, чихание, «чугунная голова», слизистые выделения из носа? Стратегия избавления от насморка варьирует от принципа "сам пройдет" до приема широкого спектра капель, порошков и пилюль, без которых можно и обойтись.
Острый ринит (или как его все называют - насморк), один из самых распространенных недугов на всей Земле. Кому не знакомы симптомы: заложенность носа, чихание, «чугунная голова», слизистые выделения из носа? Стратегия избавления от насморка варьирует от принципа "сам пройдет" до приема широкого спектра капель, порошков и пилюль, без которых можно и обойтись. Как же грамотно лечить насморк, чтобы избежать нежелательных осложнений и не спровоцировать других проблем со здоровьем? Для того чтобы ориентироваться в этом вопросе, предлагаем рассмотреть типичные заблуждения об этом заболевании, которыми грешат даже опытные люди.
Совершенно верно. Острый ринит как симптом ОРВИ проходит сам. Но, насморк требует лечения. Хотя бы для того, чтобы улучшить самочувствие больного.
А еще чтоб предотвратить прогрессирование вторичной инфекции - бактериального синусита (иначе говоря, воспаления придаточных носовых пазух), острого среднего отита (иначе говоря, воспаления полости среднего уха) и прочих непростых болезней, которые имеют вероятность серьезных осложнений в виде менингита, абсцесса головного мозга и проч.
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Из выше сказанного следует, что важной целью терапии насморка выступает ликвидация факторов, предполагающих активное размножения патогенных бактерий, — отека и нарушения вентиляции околоносовых пазух, а также дисфункции слуховой (евстахиевой) трубы.
В мировой медицине указанный способ считается первоочередным при остром рините. Дело в том, что механическое очищение слизистой оберегает ее от размножения бактерий и помогает контактировать с ней медикаментозным препаратам. Ущерб может быть от раздражения слизистой носа раствором, отличающимся от нее по осмотическому давлению, вследствие этого предпочтительно применять изотонические солевые растворы (и морской воды – тоже). Они имеются в аптеках. Хороший результат дает раствор коллоидного серебра.
Утверждение имеет под собой основу, но грамотное применение капель и спреев, снижающих отек слизистой оболочки носа, выступает ключевым методом убрать заложенность носа и провести профилактику выше описанных осложнений. Сосудосуживающие лекарства устраняют отек носовых раковин из-за сужения их сосудов, давая возможность свободно дышать носом.
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Это не так. Являясь аналогом адреналина, деконгестанты (так называют сосудосуживающие капли) имеют способность проникать в кровоток и влиять системно: повышать артериальное и внутриглазное давление, а у детей провоцировать опасные токсические реакции. Особую осторожность в применении указанных препаратов рекомендуется соблюдать лицам, страдающим артериальной гипертензией, глаукомой и гиперактивной функцией щитовидки. Концентрации лекарств необходимо использовать с оглядкой на возраст больного (например, имеется "взрослая" и "детская" концентрация). Еще важно знать, что кратность использования многих деконгестантов - от 2 до 4 раз в сутки. Продолжительное (дольше 5-7 дней) использование указанных препаратов имеет риск прогрессирования.
Когда необходимо более продолжительное лечение, специалисты советуют через 5-7 дней сменить лекарство.
Продолжительность течения ОРВИ, как правило, 5-10 дней, но в некоторых случаях «растягивается» и до месяца. Антибактериальная терапия прописывается исключительно доктором при наличии явных симптомов бактериальной инфекции. Например, о прогрессировании бактериального риносинусита, при котором прописывают антибиотики, говорят следующие признаки: позитивная динамика симптомов к пятому дню течения болезни или наличие стойких жалоб после десятого дня. Немотивированное назначение антибиотиков при ОРВИ может повлечь за собой активизацию жизнедеятельности нечувствительных к препаратам микробов, а это очень плохо.
Подобный мазок из носа с целью микробиологического анализа обычно бесполезен. Мы все без исключения являемся носителями различных видов так называемых условно-патогенных бактерий. И естественно, что в мазке из носа (это нестерильная область дыхательных путей) прогнозируемо будет выявлен какой-либо микроб. А для антибактериальной терапии важен отнюдь не анализ, а общая клиническая картина.
У лица, страдающего аллергическим ринитом инфекция любого рода в полости носа провоцирует усиление аллергического воспаления. В данной ситуации назначение противоаллергических лекарств при инфекционном насморке в острой форме вполне обосновано. Но повальное назначение этих самых антигистаминных средств всем больным острым ринитом нежелательно. Антигистаминные средства первого поколения (такие как димедрол, тавегил и проч.) усугубляют вязкость жидкости, что ведет к ухудшению самочувствия, и усиливают сонливость. Когда антигистаминные средства реально нужны, то выбор следует останавливать на современных медикамента, которые не демонстрируют побочных эффектов.
Важно иммунный ответ не лечить, а укреплять. Для этого существуют пошаговые действия, включающие комплекс мероприятий для усиления иммунной системы.
Как видите, обычный насморк требует грамотного и квалифицированного подхода. Не стоит халатно относиться к данному заболеванию (тем более, когда это касается детей). Но и фанатично пичкать больного сильнодействующими препаратами типа антибиотиков – тоже не панацея. Следует внимательно отнестись к симптоматике, чтобы определить, например, есть ли у больного сезонная или круглогодичная аллергия. Это потребует несколько иного терапевтического подхода.*опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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