Сбои в работе эндокринной системы не менее опасны, чем, к примеру, нарушение работы сердечно-сосудистой или пищеварительной системы, потому что могут привести к таким серьезным последствиям. В нашей статье вы узнаете 8 сигналов организма, свидетельствующих о гормональном сбое! Проверьте себя! Не пропустите!

Внешность обманчива, но вовсе не тогда, когда организм сигнализирует о проблемах. В этом случае каждый посыл имеет конкретное значение. Это как азбука Морзе, изучив которую, можно понять в порядке ли гормональная система и избежать серьезных проблем со здоровьем, если они есть.

8 симптомов, которые говорят о сбоях в работе гормональной системы

Нарушение терморегуляции

Проблемы со сном

Депрессия

Грудь колесом

Гормональная система сигнализирует о проблеме выпадением волос

Излишняя растительность

Вес не от котлет

Сыпь на лице

Во всем виноваты гормоны

Безусловно, никто не любит ходить по врачам, когда ничего не болит. Но гормональная система не может по-другому сообщить человеку о возможных проблемах, кроме внешних проявлений.

Выпадение волос, потливость, темные круги под глазами, прыщи, депрессия, лишний вес – косметологи, диетологи и фармацевты давно научились использовать эти недостатки внешности человека себе во благо, но они лишь маскируют симптомы. Устранить причину внешних особенностей поможет врач-эндокринолог.

Мы расскажем, как не пропустить первые симптомы сбоев в работе гормональной системы.

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Нарушение терморегуляции

Потеть – нормально! Так функционируют процессы терморегуляции. Но если потливость преследует даже тогда, когда другим совсем не жарко, да еще при этом все время хочется открыть окно и расстегнуть верхние пуговицы, не стоит списывать эти симптомы на излишнюю теплокровность.

Возможно, в такой способ гормональная система просит о помощи. Дело в том, что гипергидроз – признак колебаний гормонов. Опытный врач установит причину и назначит лечение.

Проблемы со сном

Когда не получается уснуть которую ночь подряд, под глазами появляются темные круги. Маскировать их тональным кремом также бесполезно, как включать зимой на улице обогреватель – лето от этого не наступит. Снотворные тоже не станут панацеей – причиной бессонных ночей являются гормональные неполадки. Хотите каждую ночь засыпать сном младенца? Не откладывайте визит к доктору.

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Депрессия

Все не то и все не так, и даже любимый шоколад не спасает ситуацию? Во всем виноват гормональный фон. Если состояние депрессии слишком затянулось, не стоит винить в этом унылый ноябрь: вашим настроением управляют бойцы невидимого фронта – гормоны.

Грудь колесом

Внезапно ставшая упругой грудь – сомнительный повод для гордости и веская причина показаться опытному доктору. Вполне вероятно, что в организме избыток гормона эстрогена. Эндокринолог выяснит причину сбоя и назначит терапию.

Гормональная система сигнализирует о проблеме выпадением волос

За день у человека выпадает около сотни волос – и это нормально! Но если процесс происходит гораздо интенсивнее, не стоит тянуть с медосмотром – в такой способ организм сигнализирует о том, что гормон эстроген по каким-то причинам вырабатывается по минимуму.

Излишняя растительность

Излишняя растительность на женском теле – признак того, что в организме с избытком вырабатываются так называемые мужские гормоны. Устранить проблему поможет грамотная консультация врача.

Вес не от котлет

Едите еще меньше, чем балерина, а на весах упорно высвечивается трехзначное число? Причина лишнего веса – не в переедании. Грамотный эндокринолог установит, каких гормонов не хватает в вашем организме и определит схему лечения.

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Сыпь на лице

Прыщи не появляются просто так. Любая сыпь на лице – попытка организма обратить на себя внимание. И самым верным решением будет поход к профильному специалисту – и это совсем не косметолог, а эндокринолог. Только выровняв гормональный фон, можно избавиться от визуальной симптоматики.опубликовано econet

Автор Галина Гришина

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