Ольга Бутакова: Питание после 40

Врач с 25-летним стажем Ольга Алексеевна Бутакова о важности правильного питания после 40 лет
Ольга Алексеевна БУТАКОВА – врач с 25-летним стажем (от Иридодиагностики до Скорой Помощи), кандидат педагогических наук, академик Международной Академии Информатизации при ООН, руководитель Академии Здоровья при Международном Университете Дружбы Народов им.Патриса Лумумбы, главный врач Московского Института Восстановления Здоровья.опубликовано econet
*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
,
чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!
Добавить комментарий