Быстрая тренировка для очень занятых женщин

Сделайте это быстро. Сделайте это эффективно. Сделайте это без отговорок. Просто сделайте!

Сделайте это быстро. Сделайте это эффективно. Сделайте это без отговорок. Просто сделайте! Эта быстрая тренировка занимает около 20 минут и заставляет работать все основные мышцы тела. Кроме того, здесь не понадобится никакое дополнительное оборудование, а значит у вас больше не осталось причин откладывать тренировку на потом.

Что нужно делать: начните тренировку с лёгкой разминки, а затем приступайте к основным упражнениям.

упражнение 1

Прыжки и отжимания 10 повторений Подпрыгните вверх как можно выше.

Мягко приземлитесь, сразу же присядьте и упритесь ладонями в пол.

Сделайте прыжок назад и примите положение планки — ваше тело должно образовать прямую линию от пяток до плеч. Если вам сложно делать прыжки, тогда просто переставьте ноги назад.

Согните руки в локтях и сделайте одно отжимание, а затем вернитесь в положение планка.

Сделайте ногами прыжок вперёд и станьте на корточки, руками упираясь а в пол. Приготовьтесь выпрямиться и подпрыгнуть вверх как можно выше — это одно повторение. упражнение 2 Обратный мостик с махами ногой 10 повторений на каждую ногу Лягте на пол, согните колени, пятками упритесь в пол. Руки положите вдоль тела ладонями вниз. Приподнимите бёдра вверх, так чтобы ваше тело образовало прямую линию от коленей до плеч.

Не меняя положения тела, выпрямите левое колено и поднимите ногу вверх, так чтобы пятка смотрела в потолок. Носок тяните на себя.

Не меняя положения тела, опустите левую ногу, согните колено, поставьте пятку на пол. Это одно повторение.

Сделайте тоже самое на правую ногу. упражнение 3 Локтевая планка с подъёмом ноги 10 повторений на каждую ногу Станьте в положение локтевая планка: опираясь на локти и пальцы ног, выпрямите тело, так чтобы оно образовало прямую линию от плеч до пяток.

Не меняя положения тела, поднимите левую ногу вверх и задержитесь на 3 секунды. Носок тяните на себя.

Опустите ногу. Это одно повторение.

Сделайте тоже самое на правую ногу. упражнение 4 Сдавайтесь, вы окружены ;) 12 повторений Станьте прямо, ноги на ширине плеч, руки за головой.

Станьте на одно колено, а затем на оба. Затем снова на одно колено и поднимитесь вверх. Это одно повторение.

упражнение 5

Дотянитесь до носка

12 повторений на каждую ногу

Станьте в положение обратный мостик, колени держите над пятками, а плечи над ладонями. Тело должно образовать прямую линию от коленей до плеч. Напрягите ягодицы.

Поднимите левую ногу вверх и дотянитесь до носка правой рукой.

Опустите ногу и руку, приподнимите и напрягите ягодицы. Это одно повторение.

Сделайте тоже самое на правую ногу и левую руку. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet